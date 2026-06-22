Sommertransfers 26/27: Die Zu- und Abgänge der Mittelrheinliga
Welche Klubs der Mittelrheinliga sich zur Saison 2026/27 verstärkt haben, könnt ihr in diesem Artikel nachvollziehen.
von red · Gestern, 11:55 Uhr · 0 Leser
In der Mittelrheinliga gibt es auch in dieser Transferperiode einige Spielerwechsel. Hier gibt es die Zu- und Abgänge der Vereine in der Übersicht.
1. FC Düren
Trainer: Philipp Simon (neu, bisher Spieler)
Zugänge: Niklas Koppitz (FC Wegberg-Beeck), Peer Iven (Sportfreunde Düren), Janes Pollmann (VfL Vichttal), Tobias Kogel (Alemannia Aachen), Bobby Bossu (), Aaron Alexander Paul Vaitsaras (TuS Blau-Weiß Königsdorf), Marcus Peters (FC Teutonia Weiden), Alexandru Engels (SG Türkischer SV Düren), Mizuki Kawamoto (1.FC Düren U19), Marlon Kluth (Eintracht Verlautenheide)
Abgänge: Beykan Sengül (Ahrweiler BC 1920), Ali Alawie (Sportfreunde Düren), Raban Laux, Emeraude Kongolo, Imad Al Habaui, Yuri Backhaus (alle Ziel unbekannt), Kenan Temür (FC Teutonia Weiden), Christenvie Diambu (SV Kurdistan Düren), Ren Enokida (VfL Vichttal)
FC Hennef 05
Trainer: Nils Teixeira
Zugänge: Jul-Amin Bouakran (FC Hennef 05), Ricardo Schuh-Abranches (Ahrweiler BC 1920), Ümit Kuzu (Ahrweiler BC 1920), Julius Hübgen (TuS Buisdorf), Linus Daus (SV Bergisch Gladbach 09), Mate Tatishvili (FC Rot-Weiß Erfurt), Monir Hassan (SSV Merten), Ridouan Mohallik (SC Fortuna Köln III), Kaan Karaduman (1. FC Monheim II), Azem Memeti (SV Bergisch Gladbach 09)
Abgänge: Luca Wilsing (Vereinslos), Leon Rosic (Siegburger SV 04), Levi Dang (Siegburger SV 04), Abdul-Wahid Bancé (SSV Merten), Kai Schusters (SV Eintracht Hohkeppel), Boran Yörük (Ratingen 04/19), Burak Mus (FC Hürth)
FC Hürth
Trainer: Nico Beck
Zugänge: Noah Neuhaus (FC Hürth II), Leandro Stollenwerk (Eintracht Verlautenheide), Gabriel Paczulla (FC Wegberg-Beeck), Burak Mus (FC Hennef 05)
Abgänge: Paul Tiefenbach (GKSC Hürth), Stefan Fiegen (SC Fliesteden 1931), Felix-Benedict Neuhäuser (Sportfreunde Baumberg)
FC Wegberg-Beeck
Trainer: Danny Fäuster (neu, vorher SV Brachelen)
Zugänge: Kevin Burg (SV Brachelen), Niklas Kampa (Germania Teveren), Andi Seferi (Union Schafhausen), Lukas Stradza (Viktoria Arnoldsweiler), Nico Czichi (Sportfreunde Uevekoven), Mehmet Yilmaz (Ay-Yildizspor Hückelhoven), Alessio Tafa (VfB Homberg), Timo Agaltsev (TuS Blau-Weiß Königsdorf), Oliver Ploch (TuS Blau-Weiß Königsdorf), Argjend Pacolli (FC Teutonia Weiden), Tim Beckers (SV Eilendorf), Oleksandr Kuzub (TuS Blau-Weiß Königsdorf), Cem Dag (Sportfreunde Baumberg), Miguel Bügler (VfL Jüchen-Garzweiler), Yahia Selim (Alemannia Aachen U19), Salim Chekrouni (Alemannia Aachen U19)
Abgänge: Friedel Henßen (SC Selfkant), Kai Bösing (FC Concordia Oidtweiler), Nils Hühne (SC Selfkant), Niklas Koppitz (1. FC Düren), Yannik Hasenbein (SSV Merten), Edin Durakovic (SC Selfkant), David Arize (DSC Arminia Bielefeld II), Hirotaka Sugiura (Ahrweiler BC 1920), Luca Bini (VfL Vichttal), Peer Winkens (SC Union Nettetal), Marc Kleefisch (Germania Lich-Steinstraß), Gabriel Paczulla (FC Hürth)
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
Trainer: Christoph Gerlach
Zugänge: Andre Jung (Wahlscheider SV)
Abgänge: Lukas Struzyna (SSV Bornheim), Daniel Helmann (1. FC Spich)
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
Trainer: Sascha Zinken
Zugänge: Mattis Häfner (SV Bergisch Gladbach 09), Ron Mika Becker (SV Grün-Weiss Brauweiler 1961), Paolo Aurelio Piccinini (Sportfreunde Baumberg)
Abgänge: Karim Sharaf (Horremer SV 1919), Paul Eliott Amice (SC Blau-Weiß 06 Köln)
SC Fortuna Köln II
Trainer: Iraklis Metaxas
Zugänge: keine
Abgänge: Amin Ayoola, Nahom Domnic (beide SV Schlebusch)
Siegburger SV 04
Trainer: Alexander Otto
Zugänge: Dov Baron (FC Hennef 05), Leon Rosic (FC Hennef 05), Levi Dang (FC Hennef 05), Nicolas Westerhoff (SSVg Velbert), Lennox Dittrich (TuS Mondorf)
Abgänge: Alexander-Tackie Sai (SSV Merten), Enes Yilmaz (FC Cosmos), Burak Gürbüz (1. FC Spich), Tim Keil (SV Allner-Bödingen), Michael Vogel (TuS Mondorf)
SpVg Frechen 20
Trainer: Patrick Friesdorf-Weber (neu, bisher Spieler)
Zugänge: Niklas Heidemann (SC Rheinbach), Marvin Mundil (SpVg Porz)
Abgänge: Koray Kacinoglu (SV Erftstolz Niederaußem 1926), Leon Ruhrig (Germania Lich-Steinstraß), Kai-Maxime Vranken (VfL Vichttal), Patrick Friesdorf-Weber (Karriereende), Joel Ilunga (SSV Merten)
SpVg Porz
Trainer: Jonas Wendt
Zugänge: Dieter Heiligers (FC Germania Köln-Mülheim), Fabian Kirst (1. FC Spich), Khalid Whitter (SC Fortuna Bonn), Nico Langwald (Gencler Birligi Bergisch Gladbach)
Abgänge: Fabian Cordes (SC Blau-Weiß 94 Papenburg), Etienne Kamm (FV Bonn-Endenich), Marciano Aziz (VfL Vichttal), Benjamin Winnersbach (SV Grün-Weiss Brauweiler), Dogukan Tasli (SC Borussia Köln-Kalk 05), Marvin Mundil (SpVg Frechen 20), Daniel Spiegel (SV Bergisch Gladbach 09), Markus Wollnik (1. FC Spich II), Baran Tatu (SC Köln-Mülheim-Nord 1919), Raphael-Jan Kaik (SC Rheinbach)
SSV Bornheim
Trainer: Andreas Biermann
Zugänge: Maximilian Köps, Alejandro Sierra Galeas, Fahim Mede (alle SSV Bornheim II), Kai Nierada (SC Fortuna Bonn), Sebastian Pietrek (Bonner SC), Johannes Lemm (FC Hennef 05), Lukas Struzyna (FSV SW Neunkirchen-Seelscheid), Joshua Osawe (SC Fortuna Bonn), Richy Massek (1. FC Spich), Amadou Keita (SC Fortuna Bonn), Mikheil Khutsishvili (SC Fortuna Bonn), Tim Stein (Sportfreunde Ippendorf)
Abgänge: Justin Krausa (SSV Merten), Nick Mwaura Hirschfeld (SSV Merten), Marius Jennes (SSV Merten), Stefano Alicata (SV Rot-Weiß Merl), Danny Simmo (SV Rot-Weiß Merl), Luis Rath (SSV Bornheim II), Paul Nerb (Auslandssemester), Kevin Biermann (Karriereende), Luca-Maximilian Reuschenbach (pausiert), Meik Tschaikowski (FV Bonn-Endenich), Burak Aydin (SSV Merten), Younes Khabbach (Ahrweiler BC 1920), Luis Rath (SV Rot-Weiß Merl)
SSV Merten
Trainer: Bünyamin Kilic
Zugänge: Justin Krausa, Nick Mwaura Hirschfeld, Marius Jennes (alle SSV Bornheim), Noah Can Kurmali (TuS Blau-Weiß Königsdorf), Alexander-Tackie Sai (Siegburger SV 04), Yannik Hasenbein (FC Wegberg-Beeck), Noureddine Benidir (SSV Homburg-Nümbrecht), Ilias-Zion Sereke (FV Bonn-Endenich), Felix Erken (Bonner SC), Burak Aydin (SSV Bornheim), Abdul-Wahid Bancé (FC Hennef 05), Carlos Moser Bravo (TuS Blau-Weiß Königsdorf), Joel Ilunga (SpVg Frechen 20), Matthias Joaquin Bravo Pinto (Everton de viña del mar), Enrique Pato Rivas (Viktoria Köln U19)
Abgänge: Berat-Mehmet Kocatepe (SV Rot-Weiß Merl), Eliot Albert (SV Bergisch Gladbach 09), Emirhan Özen, Sang-yoon Woo , Jerome Propheter (alle Ziel unbekannt), Shahin Biniazz (Auslands Stipendium), Ricardo Retterath (Standby), Falk Bernard (Pause), Pascal Geisler (SC Rheinbach)
SV Eintracht Hohkeppel
Trainer:
Zugänge: Kai Schusters (FC Hennef 05), Shion Ueno (TuS Erndtebrück), Vladislav Fadeev (1. FC Kaiserslautern II), Kilian Hornbruch (Rot Weiss Ahlen), Leo Kirnich (TuS Blau-Weiß Königsdorf)
Abgänge: Tarik Dogan (FV Bonn-Endenich), Jannis Hartmann (TuS Hornau), Jannes Hoffmann (SC Rheinbach)
TuS Blau-Weiß Königsdorf
Trainer: Takahito Ohno
Zugänge: Vincent Tönnis (SC 08 Elsdorf), Felix Schaffner (BC Viktoria Glesch-Paffendorf), Samed Kovanci (SpVg Rheindörfer Köln-Nord)
Abgänge: Noah Can Kurmali (SSV Merten), Timo Agaltsev, Oliver Ploch, Oleksandr Kuzub (alle FC Wegberg-Beeck), Nico Wallraf (Pausiert), Carlos Moser Bravo (SSV Merten), Lewin Murad (Ahrweiler BC 1920), Kevin Marnu (Ahrweiler BC 1920), Leo Kirnich (SV Eintracht Hohkeppel)
TuS Chlodwig Zülpich
Trainer: David Sasse
Zugänge: Aaron Mertens (JSG Erft 01 Euskirchen), Frederik Brück-Thies (Alemannia Aachen), Fabian Schmitz (TuS Chlodwig Zülpich 1896 II), Patrick Pützer (SG Neffeltal), Kevin Kochems (SC Germania Erftstadt-Lechenich), Tobias Rick (JSG Erft 01 Euskirchen), Nazar Mykhaylenko (Bonner SC u19), Yannick Frings (SV Kurdistan Düren), Luca Valentin Flatten (SV Kurdistan Düren)
Abgänge: Andreas Storb (Private Gründe), Lars Fröhling (SC Kreuzau), Julian Peter Becker (TuS Chlodwig Zülpich 1896 II), Julian Riße (JSG Erft 01 Euskirchen), Constantin Pennartz (VfVuJ Winden)
VfL Vichttal
Trainer: Arandjel Avramovic
Zugänge: Meik Kühnel (FC Teutonia Weiden), Kai-Maxime Vranken (SpVg Frechen 20), Jeff-Denis Fehr (Wuppertaler SV), Marciano Aziz (SpVg Porz 1919), Luca Bini (FC Wegberg-Beeck), Leo Engels (SV Breinig), Tetsuya Shiraishi (SV Breinig), Ren Enokida (1. FC Düren)
Abgänge: Jan Strauch (Viktoria Birkesdorf), Janes Pollmann (1. FC Düren), Mustapha Chahrour (Germania Lich-Steinstraß), Bismark Quayson (Unbekannt), Raban Bourceau (VfL Vichttal II), Malte Roth (VfL Vichttal II), Jason Seke (VfL Vichttal II)