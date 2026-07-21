Sommertransfers 26/27: Die Zu- und Abgänge der Landesliga Staffel 2 Welche Klubs der Landesliga Staffel 2 sich zur Saison 2026/27 verstärkt haben, könnt ihr in diesem Artikel nachvollziehen. von red · Heute, 17:05 Uhr · 0 Leser

In der Landesliga Staffel 2 gibt es auch in dieser Transferperiode einige Spielerwechsel. Hier gibt es die Zu- und Abgänge der Vereine in der Übersicht.

➡ In dieser Übersicht werden alle Transfers, die zur neuen Saison 2026/27 in der FuPa-Datenbank verzeichnet sind, berücksichtigt. Fehlen Wechsel oder haben sich Fehler eingeschlichen - schreibt uns gerne eine E-Mail an mittelrhein@fupa.net, meldet euch per WhatsApp 0162-31 77 168 oder werdet Vereinsverwalter und tragt eure Transfers ganz einfach und schnell selbst ein! Hier geht es direkt zur Anmeldung. ➡ Stand der Transferliste: 21. Juli 2026 – 15:00 Uhr

Hier ist die überarbeitete Transferliste für den dritten Block mit den entsprechend zusammengefassten Mehrfachnennungen: DJK Rasensport Brand

Trainer: Jerome Janßen

Zugänge: Tim Wauschkies, Ben Gillessen, Luca Palmen (alle DJK Rasensport Brand), Marc Valdix (SC Kellersberg), Tristan Gabert (TV Konzen), Alain-Junior Tshishiku (SV Eilendorf), Timon Götzenich (SG Stolberg)

Abgänge: Arnel Lengo (Sportfreunde Düren), Marlon Klose, Albert Korotaev, Finn Albrecht (alle Eintracht Verlautenheide), Julius Jonas (DJK FV Haaren), Burhan Gülez (Falke Bergrath), Luca Diehr, Leo Kleiber (alle berufliche Pause), Felix Haupts (Alemannia Aachen II), Christian Hesse (Karriereende), Koray Kuruoglu (Viktoria Arnoldsweiler), Linus Kosch (Standby), Andrii Marchenko (FC Teutonia Weiden)