Sommertransfers 26/27: Die Zu- und Abgänge der Landesliga Staffel 2

In der Landesliga Staffel 2 gibt es auch in dieser Transferperiode einige Spielerwechsel. Hier gibt es die Zu- und Abgänge der Vereine in der Übersicht.
➡ In dieser Übersicht werden alle Transfers, die zur neuen Saison 2026/27 in der FuPa-Datenbank verzeichnet sind, berücksichtigt. Fehlen Wechsel oder haben sich Fehler eingeschlichen - schreibt uns gerne eine E-Mail an mittelrhein@fupa.net, meldet euch per WhatsApp 0162-31 77 168 oder werdet Vereinsverwalter und tragt eure Transfers ganz einfach und schnell selbst ein! Hier geht es direkt zur Anmeldung.
➡ Stand der Transferliste: 21. Juli 2026 – 15:00 Uhr
Hier ist die überarbeitete Transferliste für den dritten Block mit den entsprechend zusammengefassten Mehrfachnennungen:
DJK Rasensport Brand
Trainer: Jerome Janßen
Zugänge: Tim Wauschkies, Ben Gillessen, Luca Palmen (alle DJK Rasensport Brand U19), Marc Valdix (SC Kellersberg), Tristan Gabert (TV Konzen), Alain-Junior Tshishiku (SV Eilendorf), Timon Götzenich (SG Stolberg)
Abgänge: Arnel Lengo (Sportfreunde Düren), Marlon Klose, Albert Korotaev, Finn Albrecht (alle Eintracht Verlautenheide), Julius Jonas (DJK FV Haaren), Burhan Gülez (Falke Bergrath), Luca Diehr, Leo Kleiber (alle berufliche Pause), Felix Haupts (Alemannia Aachen II), Christian Hesse (Karriereende), Koray Kuruoglu (Viktoria Arnoldsweiler), Linus Kosch (Standby), Andrii Marchenko (FC Teutonia Weiden)
Eintracht Verlautenheide
Trainer: Dennis Buchholz
Zugänge: Marlon Klose, Albert Korotaev, Finn Albrecht (alle DJK Rasensport Brand), Tyler Busi (1. FC Düren), Imran Es Sahli (SV Eilendorf U19), Ayoub Ougandou (Germania Teveren)
Abgänge: Eugen Lobanhoff, Maximilian Kirch (alle TuS Lammersdorf), Niclas Hommelsheim (Borussia Freialdenhoven), Stephan Kamps (Eintracht Verlautenheide II), Dennis Dahmen (FV Eschweiler), Dwight Thomas (TuS Langerwehe), Diego Franzen (SV Eilendorf), Leandro Stollenwerk (FC Hürth), Julian Braun (Alemannia Aachen II), Özgür Mahir Hatil, Manojlo Udovcic (alle Kohlscheider BC), Marlon Kluth (1. FC Düren)
FC Teutonia Weiden
Trainer: Giuseppe Avellino
Zugänge: Kenan Temür (1. FC Düren), Semih Kayan (Düzcespor (TUR)), Zechen Li (FV Vaalserquartier), Deniz Bayisler (FC Germania Kirchberg), David Hartmann (SC West Köln), Tarik Talbioui (BC Viktoria Glesch-Paffendorf), Ayman El Gattass (TuS Blau-Weiß Königsdorf), Andrii Marchenko (DJK Rasensport Brand), Sakar-Tareq Zeyad (SV Siersdorf)
Abgänge: Meik Kühnel (VfL Vichttal), Rüzgar Zorbozan, Kerim Karabulut (alle Sportfreunde Düren), Argjend Pacolli (FC Wegberg-Beeck), Marcus Peters (1. FC Düren), Adam Ahadut (KAS Eupen), Gaël Deves, Shadrac-Don Futi, Rade Kostadinov, Rudi Kiambeli (alle Unbekannt), Onur Alagöz, Talha Varli, Jens-Can Mohren, Tamer Tuncer, Fabian Brendel (alle SV Breinig), Dieter Braun (Alemannia Aachen II), Firat Celik (Germania Teveren), Luca Barata (Holzheimer SG), Lionel Kabuya-Badibanga, Nasrullah Dedemen (alle SG Türkischer SV Düren)
Germania Eicherscheid
Trainer: Sandro Bergs
Zugänge: Alexander Pascal Pipa (FC Inde Hahn), Simon Kuck (TV Konzen), Jesper Behr (SV Eilendorf), Dennis Dreyer (Viktoria Arnoldsweiler)
Abgänge: Nico Wilden, Tim Wilden (alle TuS Lammersdorf)
Germania Lich-Steinstraß
Trainer: Michael Hermanns
Zugänge: Yannik Voussen (Germania Teveren), Joshua Rayak (SV St. Jöris), Jona Reisky (Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln), Leon Ruhrig (SpVg Frechen 20), Mustapha Chahrour (VfL Vichttal), Marc Kleefisch (FC Wegberg-Beeck), Jay Mbayabu (Sportfreunde Düren)
Abgänge: Kai Theidig (SC Merzenich), Julian Raider (VfL Sindorf), Nils Liebold (BC Oberzier), Burak Yaman (SC Jülich/SV Hoengen), Nathan Ndombele (Falke Bergrath), Linus Trzcinski (Constantia Gereonsweiler), Maurice Bergs (Grün-Weiß Welldorf-Güsten)
Germania Teveren
Trainer: André Wolff
Zugänge: Erdem Acikgöz, Talha Acikgöz (alle SV Helpenstein), Maxim Rumilov, Elias König, Marlon Ley, Tom Holten (alle SV Eilendorf), Firat Celik (FC Teutonia Weiden), Mustafa Özdemir, Jannick Theißen (alle SC Fortuna Köln), Sam Hobert (SC St. Tönis 1911/20)
Abgänge: Patrick Rubaszewski, Finn Franck (alle SC Selfkant), Yannik Voussen (Germania Lich-Steinstraß), Niklas Kampa (FC Wegberg-Beeck), Simon Hetterle (SC Wegberg), Enis Ucuzoglu (SC Jülich/SV Hoengen), Lucas De Brito (TuS Rheinland Dremmen), Ayoub Ougandou (Eintracht Verlautenheide), Sebastian Wirtz, Jonas Treu, Hakim Aikar (alle Ziel unbekannt), Niklas Mucke (VfR Übach-Palenberg), Tarik Kabalakli (SG Türkischer SV Düren)
SC 08 Elsdorf
Trainer: Dustin Tesch
Zugänge: Leon Follmann, Ousama Sollami Koubia (beide SC Germania Erftstadt-Lechenich), Kevin Trösser, Jan Peterek (alle SpVg Frechen 20 II), Jeongwoo Choi (SV Weiden 1914/75), Maurice Wieting, Luciano Mangiapane (beide SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27), Timo Braun (FC Wegberg-Beeck)
Abgänge: Vincent Tönnis (TuS Blau-Weiß Königsdorf), Evangelos Skraparas (Ziel unbekannt), Timur Arizoy (TuS Blau-Weiß Königsdorf II), Leonard Hintzen (BC Viktoria Glesch-Paffendorf), Mohamed Redjeb (SG Benrath-Hassels), Mark Schiffer, Alexander Vaaßen, Pascal Groß, Charalampos Amanatidis (alle SC Borussia Kaster/Königshoven 1920)
SC Fliesteden
Trainer: Helge Hohl
Zugänge: Paul Hallerbach (reaktiviert), Auab Al Dilwy (SSV Berzdorf 1929), Fynn Pleiß (FC Rot-Weiß Berrendorf 1926), Stefan Fiegen (FC Hürth), Yasa Eyrice (FC Cosmos), Mohamed Ahrouil (Sportvereinigung Deutz 05), Shintaro Ominami (Rhenania Hochdahl)
Abgänge: Florian Seeger, Kenan Catic (beide SV 1926 Rheidt), Taketo Suzuki, Fehd Mestiri (beide Ziel unbekannt), Noah Wölfle (Berufsbedingte Pause)
SG Türkischer SV Düren
Trainer: Yunus Kocak
Zugänge: Leon Mohr (FC Düren 77), Timo Titze, Noah Khelifi (alle BC Viktoria Glesch-Paffendorf), Tarik Kabalakli (Germania Teveren), Mohamed Said El Idrissi (FC Pesch), Sora Kunda, Ren Iijima (alle kommt aus Japan), Barry Piette (kommt aus Belgien), Jacob Nkrumah-Sarfo (Kohlscheider BC), Yuto Yamada (VfL Vichttal), Lionel Kabuya-Badibanga, Nasrullah Dedemen (alle FC Teutonia Weiden)
Abgänge: Tayi Akbay, Joel Saengersdorf, Emin Eren, Mahmut Temür (alle Schwarz-Weiß Düren), Yasin Taha Kalyoncuoglu (SV Alemannia Mariadorf), Ermal Islami (SC Rheinbach), Redouan Aissa (Horremer SV 1919), Alexandru Engels (1. FC Düren), Gaiton Barroso (SC Weiler Volkhoven), Tayfun Pektürk (Ziel unbekannt), Moussa Karnib (Jugendsport Wenau), Semih Celik (FC Düren 77)
Sportfreunde Düren
Trainer: Marcel Demircan
Zugänge: Julio Pereira Oliveira (Alemannia Lendersdorf), Kariem Emara, Shady Emara (beide SV Breinig), Rolf Hamboch (Grün-Weiß Welldorf-Güsten), Leon-Morris Schales, Erand Pajaziti, Muhammad Ali Aksoy, Ali Alawie (alle 1. FC Düren), Dominik Locker (Vereinslos), Arnel Lengo (DJK Rasensport Brand), Rüzgar Zorbozan, Kerim Karabulut (alle FC Teutonia Weiden), Descartes Luciana, Baran Kilic, Hussain Alawie, Achmed Tourkazi (alle Viktoria Arnoldsweiler), Harold Kimuangana, Lesley Adamu (alle Schwarz-Weiß Düren)
Abgänge: Tobias Frohn, Dominik Klepgen, Luca Bergstreiser, Niclas Mandelartz (alle Alemannia Lendersdorf), Hagen Blohm, Inan Şengül, Leon Chrisanth, Xhelal Kurtaliqi, Marc Wollersheim (alle Viktoria Birkesdorf), Peer Iven (1. FC Düren), Bang-won Choi (SV Grün-Weiss Brauweiler 1961), Raiju Obuchi (Rückkehr nach Japan), Hiroto Yamashita, Tomoya Kitazawa, Halil Gashani, Brandon Kanzi, Ricky Edun (alle Ziel unbekannt), Selim Düskün, Gerrit Klepgen (beide Pause), Raphael Unger (SV Kurdistan Düren), Jay Mbayabu (Germania Lich-Steinstraß)
Sportfreunde Uevekoven
Trainer: Joshua Holtby, Sven Jansen
Zugänge: Oguzhan Özdemir, Marco Weingart (alle SV Brachelen), Mohammed Enes Özdal (VfR Granterath), Dennis Feldhausen (FC Dynamo Erkelenz), Mirac-Ismail Akyüz (VfL Vichttal), Noah Papenfuss (TuS Wickrath), Benjamin Erb (Sportfreunde Neersbroich)
Abgänge: Niklas Siewert, Daniel Marschalk, Robin Eckers (alle ), Nico Czichi (FC Wegberg-Beeck), Mark Szymczewski (SV Alemannia Mariadorf), Kevin Jude Mohanraj (SV Helpenstein), Nikan Danaei (VfJ Laurensberg)
SV Breinig
Trainer: Dirk Ruhrig
Zugänge: Philipp Lieven (SV Breinig II), Onur Alagöz, Talha Varli, Jens-Can Mohren, Tamer Tuncer, Fabian Brendel (alle FC Teutonia Weiden), Mohamad Abbas (VfJ Laurensberg), Brenton Ngangudila (VfL Vichttal), Imad Al Habaui, Kaisei Matsunaga (alle 1. FC Düren)
Abgänge: Kariem Emara, Shady Emara (alle Sportfreunde Düren), Jonas Dahmen, Tobias Standop (alle TuS Lammersdorf), Lasse Drießen (Rhenania Richterich), Fabio Wynands (SV Breinig II), Leo Engels, Tetsuya Shiraishi (alle VfL Vichttal), Kerem Colak (FC Rurdorf), Metin Saljiu, Jalil Tahir (alle SV Kurdistan Düren), Oleksandr Yevtikhov (Ausland)
SV Eilendorf
Trainer: Jasmin Muhovic
Zugänge: Diego Franzen, Michael Marfo Agyekum (alle Eintracht Verlautenheide), Lucio Spengler (SV Bedburdyck/Gierath), Ben Röder (FC Bitburg 1919), Joel Jöpgen (SG Stolberg), Maximilian Neuss (Alemannia Aachen), Alex Loris Famini (CS Grevenmacher)
Abgänge: Tim Beckers (FC Wegberg-Beeck), Fabian Radermacher (SV Eilendorf II), Jonas Balthasar (FC Eschweiler 2020), Dejan Savic (Kohlscheider BC), Jesper Behr (Germania Eicherscheid)
SV Helpenstein
Trainer: Utku Arslan, Dominik Hahn
Zugänge: Shkumbin Thaqi (Union Schafhausen), Abdoulaye Balde (KFC Uerdingen 05), Marvelous Osadebamwen Idahor Agho (SC St. Tönis 1911/20), Johovahni Massamba (1. FC Mönchengladbach), Dominik Bulla (Borussia Freialdenhoven), Toshiki Otsuki (BC Viktoria Glesch-Paffendorf), Muja Arifi (1. FC Viersen), Ugur Can Cobanoglu (Vereinslos), Nahim Teniani Chamoro (FC Hellas Krefeld), Mohamed Yassine Belhamri (Rheydter SV), Kevin Jude Mohanraj (Sportfreunde Uevekoven), Mohamed Karma (FC Kosova Düsseldorf)
Abgänge: Ralf Godlevski (FC Dynamo Erkelenz), Aaron Allwicher, Maurice Braun, Dominic Sinanoglu (alle SV Brachelen), Noah Berko (Auslandssemester in Peru), Erdem Acikgöz, Talha Acikgöz (alle Germania Teveren), Colin Ryssen (Germania Hilfarth), Frissell Hunter, Youssef El Arguioui Boussouf, Janik Franz Korsten (alle Ziel unbekannt), Selmir Selimovic (BC Oberbruch), Max Leon Gerighausen (VfR Granterath), Marshall Ströde (TuS Rheinland Dremmen), Martin Pirog (Victoria Mennrath), Eric Wille (ESV Freilassing)
SV Kurdistan Düren
Trainer: Sebastian Wirtz
Zugänge: Azeem Recberlik, Milad Pour Ghadiri, Noah Anton Wienert (alle VfJ Laurensberg), Raphael Unger (Sportfreunde Düren), Joel Zolana, Ibrahim Jeng (alle BC Viktoria Glesch-Paffendorf), Paul Marin Garcia (SG Stolberg), Metin Saljiu, Jalil Tahir (alle SV Breinig), Christenvie Diambu, Kian Bökler (alle 1. FC Düren), Jan Bach (VfR Würselen)
Abgänge: Yannick Frings, Luca Valentin Flatten (alle TuS Chlodwig Zülpich 1896), Daniel Muradas Maganas (Vereinslos | Ziel unbekannt), Mahmud Nour Al Khatab (1. FC Düren II)
Union Schafhausen
Trainer: Jörg Halfenberg
Zugänge: Steven Lehnen (Grün-Weiß Karken), Paul Hettkamp (Viktoria Waldenrath-Straeten), Lukas Balli, Ben Hermanns (alle FC Wegberg-Beeck), Felix Bischofs, Jordi Orbons (alle Roland Millich)
Abgänge: Tim Scheuvens (Viktoria Waldenrath-Straeten), Andi Seferi (FC Wegberg-Beeck), Leon Valicek (FC Dynamo Erkelenz), Luca Iacoi (TuS Rheinland Dremmen), Silas Schier (SC Myhl), Luke Schmitz (1. FC Heinsberg-Lieck), Shkumbin Thaqi (SV Helpenstein), Michael Singh (SVG Birgden-Langbroich-Schierwaldenrath)