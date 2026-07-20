Sommertransfers 26/27: Die Zu- und Abgänge der Landesliga Staffel 1

In der Landesliga Staffel 1 gibt es auch in dieser Transferperiode einige Spielerwechsel. Hier gibt es die Zu- und Abgänge der Vereine in der Übersicht.
➡ In dieser Übersicht werden alle Transfers, die zur neuen Saison 2026/27 in der FuPa-Datenbank verzeichnet sind, berücksichtigt. Fehlen Wechsel oder haben sich Fehler eingeschlichen - schreibt uns gerne eine E-Mail an mittelrhein@fupa.net, meldet euch per WhatsApp 0162-31 77 168 oder werdet Vereinsverwalter und tragt eure Transfers ganz einfach und schnell selbst ein! Hier geht es direkt zur Anmeldung.
➡ Stand der Transferliste: 20. Juli 2026 – 15:00 Uhr
1. FC Spich
Trainer: Leonard Barth
Zugänge: Adam Bouali (Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard), Kevin Israel Juarez (FV Bad Honnef), Bilal Barouag (Sportfreunde Troisdorf 05), Giannluca Romano Caballero (DJK Südwest Köln), Burak Gürbüz (Siegburger SV 04), Yanic Mauer (VfR Hangelar), Vladyslav Pavliuk, Yaroslav Pavliuk (alle FC Pesch), Maurice Schwandt (1. FC Spich U23), Malesor Qorraj (Sportvereinigung Deutz 05 II), Abderahman Ladouali, Yaakoub Ladouali (alle VfL Rheingold Köln-Poll 1912), Daniel Helmann (FSV SW Neunkirchen-Seelscheid), Ensar Sogojeva (Sportvereinigung Deutz 05), Hikmet Erdogan (Welcome Back als Teammanager 21 Jahren), Dayo Maschke-Mina (FC Germania Zündorf 1913)
Abgänge: Jonas Degenhart (FV Bonn-Endenich), Richy Massek (SSV Bornheim), Bandian Conde (SV Grün-Weiss Brauweiler 1961), Emer Abdo, Mattis Feldmann (alle Sportfreunde Troisdorf 05), Fabian Kirst (SpVg Porz 1919), Kerim Gündogmus (FC Pesch), Oliwier-Jakub Sicinski (trotz Zusage wieder abgesagt), Nicolas Schwarz (Oberkasseler FV), Siamnd Al-Awde (SV Schönenbach 1920), Mustafe Podvorica (GSV Olympias Eitorf), Iliyias-Leon Murach (SC Rheinbach)
FC Blau-Weiß Friesdorf
Trainer: Thomas Huhn, Farbod Khosravani
Zugänge: keine
Abgänge: Ramin-Jaan Hessari (SV Rot-Weiß Merl), Nils Rütten (TuS Rhode), Ahmed Aissaoui (SV Niederbachem II), Argent Thaqaj (Pausiert), Omed Saeed (VTA Bonn), Patrik Simicic (NK Croatia Bonn)
FC Pesch
Trainer: Ali Meybodi
Zugänge: Jayden Sinkala, Niclas Scharfenberg, David Kamcev (), Kevin Schaulis, Mehdi Reichert, Arnold Koumako, Akin Bilgü, Yannick Jerusalem (alle CfB Ford Köln-Niehl 09/52), Maximilian Maier (SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach), Justin Landwehr (SC Fortuna Bonn), Tolgahan Öksüzoglu (Sportvereinigung Deutz 05), Bedirhan Aydin (U19), Juil Kim, Tugra-Süleyman Koc, Temirlan Meirambekov (alle Türkischer FC Köln 2001), Emre Salif (FC Hürth U19), Kerim Gündogmus (1. FC Spich), Abdoul Balde, Luigi Tardino (alle FC Rheinsüd Köln), Atija El Hussein (SV Deutz 05 - U19), Abdoul-Salam Samare (SC Schwarz-Weiß Köln), Maurice Kouendjin Bankoue (TuRU Düsseldorf), Aleksandar Manolov (BC Viktoria Glesch-Paffendorf)
Abgänge: Carlo Mereu (Spvg Steinhagen), Pascal Tonou (SG Benrath-Hassels), Mertcan Akar, Adnan Aoudou, Can Göksal, Ismail Farzat, Yuichiro Kichize, Christian Tok (), Bünyamin Koyuncu, Melih Satilmis (alle DITIB Chorweiler Sport), Vladyslav Pavliuk, Yaroslav Pavliuk (alle 1. FC Spich), Malik Basar, Kaan Akca (alle SC Weiler Volkhoven), Chang-yoon Woo (zurück in die Heimat), Reiner Girsch (Team Social Media), Mehrschad Kardan, Isaak Masongele (alle Ahrweiler BC 1920), Abdül-Melik Topuz (FC Hürth II), Sakariye Abdulle (TuS Mondorf 1920), Georg Shkri (SpVg Rheindörfer Köln-Nord), Mohamed Said El Idrissi (SG Türkischer SV Düren), Taylan-Keanu Kilic (Holzheimer SG), Kai Sdrenka (SC Köln-Mülheim-Nord 1919), Mahrab Khan (DV Solingen)
FV Bad Honnef
Trainer: Benjamin Krayer
Zugänge: Ertugrul Ünal (FV Bonn-Endenich), Tobias Reuter (Ahrweiler BC 1920), Arman Petrosjan, Carl Türler (alle FV Bad Honnef)
Abgänge: Achraf Fakhour (SV Rot-Weiß Merl), Kevin Israel Juarez (1. FC Spich), Jonathan Troidl (FV Bad Honnef II)
FV Bonn-Endenich
Trainer: Serhat Dogan
Zugänge: Meik Tschaikowski (SSV Bornheim), Adis Omerbasic, Markus Wipperfürth, Robin Bird, Elijah Konna (alle Bonner SC), Etienne Kamm (SpVg Porz 1919), Tarik Dogan (SV Eintracht Hohkeppel), Jonas Degenhart (1. FC Spich), Barawan Fendi (Marokkanischer SV Bonn), Abdellah Laouamera (TuRa Germania Oberdrees)
Abgänge: Ebrima Demba (Ahrweiler BC 1920), Ertugrul Ünal (FV Bad Honnef), Ilias-Zion Sereke (SSV Merten), Selim Caliskanoglu (SC Rheinbach), Nick Maier, Pascal Olzem, Luca Saewe (alle SC Fortuna Bonn), Burak Koyuncu (DITIB Chorweiler Sport), Marouan Ahardane (Marokkanischer SV Bonn)
FV Wiehl 2000
Trainer: Sascha Mühlmann
Zugänge: Felix Ferdinand Krüger (SV Frielingsdorf 1925), Sem Likya-Edjokola (Borussia Derschlag)
Abgänge: Yasin Faruk Tarikus (SC Drolshagen), Finn Morgan Hartmann (Heiligenhauser SV II), Emil Knott (TuS Marialinden)
SC Blau-Weiß 06 Köln
Trainer: Daniel Hubert
Zugänge: Max Krauß (VfB Wissen 1914), Paul Schadomsky (SC Fortuna Bonn), Anton Georgiev (FC Hürth II), Daniel Hubert (SC Blau-Weiß 06 Köln II), Mahiro Haneishi (SC Schwarz-Weiß Köln), Paul Eliott Amice (SC Borussia Lindenthal-Hohenlind), Jose Agustin Paz Avalo (TuS Marialinden), Robin Scholl (FC Waldbrunn), Jan Schreiber (Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard), Tom Funk (FC Rheinsüd Köln II), Benael Mathias, Victor Ohihoin (alle TuS Blau-Weiß Königsdorf)
Abgänge: Zawadi Mograbi, Tim-Maxim Harwardt (alle SC Blau-Weiß 06 Köln II), Friedrich Stolz, Luca Noll (alle SC Weiler Volkhoven), Tilman Demmer (SV Bergisch Gladbach 09), Jonas Flatten (VfL Sindorf), Jonas Baier (CfB Ford Köln-Niehl 09/52)
SC Rheinbach
Trainer: Frank Molderings
Zugänge: Armand Tirchi (SC Fortuna Bonn), Kaan Oksüz (Sportvereinigung Deutz 05), Rene Ebersbach, Boris Schirmer, Denis Mota (alle Ahrweiler BC 1920), Ermal Islami (SG Türkischer SV Düren), Selim Caliskanoglu (FV Bonn-Endenich), Jannes Hoffmann (SV Eintracht Hohkeppel), Pascal Geisler (SSV Merten), Raphael-Jan Kaik (SpVg Porz 1919), Kiran Mauersberger (SC Fortuna Köln II), Tarek Laghzaoui Charrad (FC Hertha Rheidt), Ibis Renda (SV Rot-Weiß Merl), René Urbach (Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim), Elias Daniel Collazo, Dilshad Rasho (alle BC Viktoria Glesch-Paffendorf), Iliyias-Leon Murach (1. FC Spich)
Abgänge: Linus Salm (SV Eintracht Windhagen), Lucas Inger (TuS Buisdorf), Calvin Klein, Kyrylo Mohylevets, Florent Sylaj, Betim Sylaj, Halil Göksu, Stefan Behr-O'Hara (alle Ziel unbekannt), Niklas Heidemann (SpVg Frechen 20), Ulas Önal (TSC Euskirchen), Michael Ojesanmi (SSV Homburg-Nümbrecht), Pascal Abels (SC Rheinbach II), Philip Pietrek (TuS Mondorf 1920), Dardan Berisha (Standby), Nicolas Kiedrowski (JSG Erft 01 Euskirchen)
Sportvereinigung Deutz 05
Trainer: Hannes Diekamp
Zugänge: Dustin Berndt (FC Germania Köln-Mülheim), Can Grund, Aljoscha Schmidt, Mikail Polat Karagöz (alle Sportvereinigung Deutz 05 II), Erik Dzienus (FC Hürth), Mennasakin Belay Gebeyehu (BC Viktoria Glesch-Paffendorf), Samim Mansur, Nick Peters, Elias Oulahyane (alle FC Germania Zündorf), Elson Cura (Sportvereinigung Deutz 05 U19), Lewin Schmitt (SC Schwarz-Weiß Köln), Leon Stöppel (SV Eintracht Hohkeppel II), Marc Philavanh (SV Eintracht Hohkeppel III), Louis Müller (SV Eintracht Hohkeppel), Oosuke Kida (Tokyo International University (TIU)), Tom Jalowietzki (TG Hilgen)
Abgänge: Jeffrey Eshun (TV Hoffnungsthal 1907), Tolgahan Öksüzoglu (FC Pesch), Halil Kücükhasanoglu (SC Germania Erftstadt-Lechenich), Ensar Sogojeva (1. FC Spich), Mats Goldmann (SC Fortuna Köln II), Matthias Sebastian Chung (Sportvereinigung Deutz 05 II), Niklas Grob (Karriereende), Cord Beumer (Pausiert)
SSV Homburg-Nümbrecht
Trainer: Marcus Voike
Zugänge: Malte Klein (BV 09 Drabenderhöhe), Michael Ojesanmi (SC Rheinbach), André Dej (Sportfreunde Siegen)
Abgänge: Noureddine Benidir (SSV Merten), Julian Schoepe, Marvin Hennecken (alle TuS Marialinden)
SV Grün-Weiss Brauweiler
Trainer: Tuna Bilgin
Zugänge: Colin Greis, Mohamed Kotya-Fofana (alle SC Germania Erftstadt-Lechenich), Benjamin Winnersbach (SpVg Porz 1919), Bang-won Choi (Sportfreunde Düren), Bandian Conde (1. FC Spich), Adrian Szöke (Herzlich Willkommen!)
Abgänge: Arne Kaufmann (VfL Sindorf), Philipp Fleischer (SV Grün-Weiss Brauweiler 1961), Ron Mika Becker (SC Borussia Lindenthal-Hohenlind)
SV Schlebusch
Trainer: Heiko Dietz
Zugänge: Dominik Foik (Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard), Amin Ayoola, Nahom Domnic (alle SC Fortuna Köln II), Boil Tsvetkov (SpVg Frechen 20 II), Marius Lupasco, Florian Krieger, Hasan Abdullah, Milad Rezai, Jamal Anis Amraoui, Robin Weiss, Nick Godwin de Lima (alle SV Schlebusch), Ihor Maksymovych (SG Benrath-Hassels), Vladyslav Kostornoi (Sportvereinigung Deutz 05 II), Eray Yapar (FC Rheinsüd Köln), Sait Gözel (1. FC Monheim), Lukas Jeremias Rivera Möller (TuS 1887 Roland Bürrig), Manasse Makonda (DJK Südwest Köln), David Somolank (Pulheimer SC 1924/57), Can Göksal (FC Pesch II), Melvin Obinna Areji (Sportfreunde Troisdorf 05)
Abgänge: Jakob Steinebach, Mathias Janeczko, Niklas Engelke (alle SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach), Marco Bramer (SC Weiler Volkhoven), Jesko Göttelmann (FC Rheinsüd Köln), Christoph Geschonneck, Maurice Mayer, Martin Schulz, Ananya Tererefne (alle Karriereende), Henoc Gäel Junior Muamba (SV Solingen 08/10), Jair Tavares Aleluia Lopes (Unbekannt), Yaakoub Ouahim (SC Weiler Volkhoven), Tymur Zakharchuk (TuS 1887 Roland Bürrig II), Abdul Moomin Mohammed (1. FC Monheim II), Blendi Reshiti (SV Schönenbach 1920), Yalom Laurent Amevor, Daniel Piskun (alle VfB 03 Hilden II)
SV Schönenbach 1920
Trainer: Torsten Reisewitz
Zugänge: Torsten Reisewitz (TuS Buisdorf – als Trainer), Yudai Matsumoto (alle TuS Buisdorf), Marvin Müller (FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II), Edis Ramani (Sportfreunde Troisdorf 05), Prince Ziko Junio Gbeke (SpVg Porz 1919), Elhadf-Malick Jabby (FC Pesch), Gabriel Morais (TuS Mondorf 1920), Bryan Dominique Mbe Chuchap (SV Gremberg Humboldt 60/62), Rayen Hakimi (FC Germania Zündorf 1913), Muhammed Akar (RSV Meinerzhagen), Blendi Reshiti (SV Schlebusch), Danylo Kovalenko (Sportvereinigung Deutz 05), Siamnd Al-Awde (1. FC Spich)
Abgänge: Astrit Dauti (SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach), Jordi Scherbaum (Borussia Derschlag), Wolfgang Müller (Sportfreunde Troisdorf 05), Raoul Dia (SC Fortuna Bonn), Berkan Durdu (SpVgg Hurst-Rosbach), Niklas Jung (VfR Wipperfürth 1914)
TuS 05 Oberpleis
Trainer: Eskandar Zamani
Zugänge: keine
Abgänge: Sebastian Klein, Tim Becker (alle TV Rott), Daniel Pilger (TuS 05 Oberpleis II)
TuS Marialinden
Trainer: Maik Alzer
Zugänge: Julian Schoepe, Marvin Hennecken (alle SSV Homburg-Nümbrecht), Romano Collina (TuS Marialinden), Adrian Kratzke (TuS Lindlar 1925), Emil Knott (FV Wiehl 2000), Lars Rolle (Heiligenhauser SV)
Abgänge: Sezgin Kanli (TV Hoffnungsthal 1907), Jose Agustin Paz Avalo (SC Blau-Weiß 06 Köln), Jakob Schade (TuS Winterscheid), Lukas Reußner, Anael Mazaza (alle Unbekannt), Fabian Zinken (SV Adler Dellbrück)
TuS Mondorf 1920
Trainer: Julian Fälber
Zugänge: Michael Vogel (Siegburger SV 04), Philip Pietrek (SC Rheinbach), Deniz Gönen (FC Hennef 05), Sakariye Abdulle (FC Pesch), Paul Bartsch, Kawa Yousuf, Fabrizio-Adrian Harbauer-Brena (alle Bonner SC), Ben Leigers (Oberkasseler FV), Elias Groß (Sportfreunde Troisdorf 05), Jonas Christian Lülsdorf (SV Bergheim 1937)
Abgänge: Steffen Förster, Noah Pfeil (alle FC Hertha Rheidt), Jens Born (VfB 03 Hilden), Lennox Dittrich (Siegburger SV 04), Robin Tomiczek, Olivier Sebudandi (alle SV Bergheim 1937), Jonathan Partheil, Marc Wolf (alle TuS Mondorf 1920 II), Gabriel Morais (SV Schönenbach 1920)