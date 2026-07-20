Sommertransfers 26/27: Die Zu- und Abgänge der Landesliga Staffel 1 Welche Klubs der Landesliga Staffel 1 sich zur Saison 2026/27 verstärkt haben, könnt ihr in diesem Artikel nachvollziehen. von red · Heute, 17:05 Uhr · 0 Leser

In der Landesliga Staffel 1 gibt es auch in dieser Transferperiode einige Spielerwechsel. Hier gibt es die Zu- und Abgänge der Vereine in der Übersicht.

➡ In dieser Übersicht werden alle Transfers, die zur neuen Saison 2026/27 in der FuPa-Datenbank verzeichnet sind, berücksichtigt. Fehlen Wechsel oder haben sich Fehler eingeschlichen - schreibt uns gerne eine E-Mail an mittelrhein@fupa.net, meldet euch per WhatsApp 0162-31 77 168 oder werdet Vereinsverwalter und tragt eure Transfers ganz einfach und schnell selbst ein! Hier geht es direkt zur Anmeldung. ➡ Stand der Transferliste: 20. Juli 2026 – 15:00 Uhr

1. FC Spich

Trainer: Leonard Barth

Zugänge: Adam Bouali (Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard), Kevin Israel Juarez (FV Bad Honnef), Bilal Barouag (Sportfreunde Troisdorf 05), Giannluca Romano Caballero (DJK Südwest Köln), Burak Gürbüz (Siegburger SV 04), Yanic Mauer (VfR Hangelar), Vladyslav Pavliuk, Yaroslav Pavliuk (alle FC Pesch), Maurice Schwandt (1. FC Spich U23), Malesor Qorraj (Sportvereinigung Deutz 05 II), Abderahman Ladouali, Yaakoub Ladouali (alle VfL Rheingold Köln-Poll 1912), Daniel Helmann (FSV SW Neunkirchen-Seelscheid), Ensar Sogojeva (Sportvereinigung Deutz 05), Hikmet Erdogan (Welcome Back als Teammanager 21 Jahren), Dayo Maschke-Mina (FC Germania Zündorf 1913)

Abgänge: Jonas Degenhart (FV Bonn-Endenich), Richy Massek (SSV Bornheim), Bandian Conde (SV Grün-Weiss Brauweiler 1961), Emer Abdo, Mattis Feldmann (alle Sportfreunde Troisdorf 05), Fabian Kirst (SpVg Porz 1919), Kerim Gündogmus (FC Pesch), Oliwier-Jakub Sicinski (trotz Zusage wieder abgesagt), Nicolas Schwarz (Oberkasseler FV), Siamnd Al-Awde (SV Schönenbach 1920), Mustafe Podvorica (GSV Olympias Eitorf), Iliyias-Leon Murach (SC Rheinbach) FC Blau-Weiß Friesdorf

Trainer: Thomas Huhn, Farbod Khosravani

Zugänge: keine

Abgänge: Ramin-Jaan Hessari (SV Rot-Weiß Merl), Nils Rütten (TuS Rhode), Ahmed Aissaoui (SV Niederbachem II), Argent Thaqaj (Pausiert), Omed Saeed (VTA Bonn), Patrik Simicic (NK Croatia Bonn)