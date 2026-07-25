Sommertransfers 26/27: Die Zu- und Abgänge der Bezirksliga Staffel 4

In der Bezirksliga Staffel 4 gibt es auch in dieser Transferperiode einige Spielerwechsel. Hier gibt es die Zu- und Abgänge der Vereine in der Übersicht.
➡ In dieser Übersicht werden alle Transfers, die zur neuen Saison 2026/27 in der FuPa-Datenbank verzeichnet sind, berücksichtigt. Fehlen Wechsel oder haben sich Fehler eingeschlichen - schreibt uns gerne eine E-Mail an mittelrhein@fupa.net, meldet euch per WhatsApp 0162-31 77 168 oder werdet Vereinsverwalter und tragt eure Transfers ganz einfach und schnell selbst ein! Hier geht es direkt zur Anmeldung.
➡ Stand der Transferliste: 25. Juli 2026 – 17:00 Uhr
Ay-Yildizspor Hückelhoven
Trainer: Orhan Özkaya
Zugänge: Özkan Odabasi (VfJ Ratheim), Yusuf Tiryaki (FC Germania Kirchberg), Kerem Yücel (Victoria Mennrath), Ilias Latiris (Hilal-Maroc Bergheim)
Abgänge: Ibrahim Karpuz, Bünyamin Efe, Sahin Dagistan, Hakan Odabasi (alle Germania Hilfarth), Enes Düven, Orcun Behil, Berat Karapinar, Abdullah-Selim Basogul (alle SV Alemannia Mariadorf), Mehmet Yilmaz (FC Wegberg-Beeck), Seyedamir Ghezi (VfR Granterath), Ilias Latiris (Vereinslos), Eser Acikgöz (FC Borussia Hückelhoven), Aziz Ait Mansour (FC Concordia Oidtweiler II), Timur Etcioglu, Kubilay Demirhan (alle BC Oberbruch), Abdellrahim Latiris (FC Concordia Oidtweiler), Yasin Akkaya (FC Germania Rurich)
DJK FV Haaren
Trainer: Frank Küntzeler
Zugänge: Lukas Rieland (SV Eilendorf II), Mergim Statovci, Omar Salama (alle SG Stolberg), Maximilian Friedrich Krieger (VfJ Laurensberg), Björn Güßgen (VfL Vichttal II), Julius Jonas (DJK Rasensport Brand), Calvin Steiner (SC Kellersberg)
Abgänge: Pablo Cesar Perez Schwartz (FC Eschweiler 2020), Joel Specht (Borussia Freialdenhoven), Timo Schmitz (Alemannia Aachen II), Laurenz Klein (DJK FV Haaren II), Dominik Rüth (unbekannt), Dominik Pavlovic (Eintracht Verlautenheide II), Osman Hamid (SG Stolberg)
Falke Bergrath
Trainer: Mehmet Maloki, Faton Popova
Zugänge: Adam Hamidi (FC Eschweiler 2020), Nathan Ndombele (Germania Lich-Steinstraß), Joeffret Tudilo (SG Stolberg), Serhan Yilmaz, Konrad Steigelmann (alle Rhenania Richterich), Veysel Kerim Durdu (SC Jülich/SV Hoengen), Burhan Gülez (DJK Rasensport Brand), Birkan Taskolu, Koray Demirciler (alle VfR Würselen)
Abgänge: Sascha Schoenen (TuS Langerwehe), Luis Mankartz (Germania Hilfarth), Deniz-Can Calo (SV Breinig II), Mirssad Bah-Traore, Malik Avci, Bastien Wolton Vasco Atchola Nana (alle SG Stolberg), Philipp-Aaron Nießen (Sportvereinigung Deutz 05 II)
FC Concordia Oidtweiler
Trainer: Sven Schalge
Zugänge: Kai Bösing (FC Wegberg-Beeck), Ben Zimmermann (Borussia Freialdenhoven), Abdellrahim Latiris (Ay-Yildizspor Hückelhoven)
Abgänge: Tom Maassen (Rhenania Richterich)
FC Dynamo Erkelenz
Trainer: Hüseyin Bozkurt
Zugänge: Ralf Godlevski (SV Helpenstein), Andreas Kremper (Germania Hilfarth), Leon Valicek (Union Schafhausen), David Böhm (SG Zell-Bullay/Alf), Emir Aydin (1. FC Mönchengladbach), Maximilian Andre Wichelhaus (1. FC Viersen)
Abgänge: Thorsten Berg (FC Viktoria Doveren), Dennis Feldhausen (Sportfreunde Uevekoven), Jan Alexander Jentges (BW Concordia Viersen)
FC Eschweiler 2020
Trainer: Maik Engelhardt
Zugänge: Pablo Cesar Perez Schwartz (DJK FV Haaren), Louis Klein, Simon Dünnebacke, Finn Pape, Lennart Pontzen (alle FC Eschweiler 2020), Jonas Balthasar (SV Eilendorf), Dennis Wischnat, Navid Nazari (alle SG Stolberg), Jan Rambau (FSV Geilenkirchen-Hünshoven), Ufuk Özer (Rhenania Richterich), Isa Türkmen (VfR Übach-Palenberg), Mohammad Sher Battal (Eintracht Verlautenheide)
Abgänge: Mehmet Aydin (TuS Langerwehe), Muzaffer Alkis (Borussia Brand), Michael Buchna (BC Oberzier), Adam Hamidi (Falke Bergrath), Ali Farhat, Amer Sbihi (alle Jugendsport Wenau), Philemon Fanou (SG Stolberg)
FC Roetgen
Trainer: Thomas Fläschel
Zugänge: Mateo Detry (RFCU La Calamine U19), Nicholas Chikwendu Nnogharam (Vereinslos), Peter Johnen (FC Roetgen II), Fabian Drösch (SG Monschau/Imgenbroich), Jaro Kabinski, Yunus El-Hafsi (alle TV Konzen)
Abgänge: Ferhat Akar, Merlin Tshibuabua (alle Rhenania Richterich), Jannik Dick (TuS Schmidt), Mathis Deplus (Unbekannt), Jonas Polis (FC Roetgen II)
Germania Hilfarth
Trainer: Nils Brandt
Zugänge: Ibrahim Karpuz, Bünyamin Efe, Sahin Dagistan, Hakan Odabasi (alle Ay-Yildizspor Hückelhoven), Nico Sodekamp (TuS Jahn Hilfarth), Jeremy Labas (Kohlscheider BC), Erik Engel (FC Viktoria Doveren), Luis Mankartz (Falke Bergrath), Qazim Baliu (SC Erkelenz), Colin Ryssen (SV Helpenstein), Dominik Baczewski (Borussia Freialdenhoven)
Abgänge: Dominik da Silva (SG Waldfeucht Bocket / Braunsrath), Niklas Demming, Dominik Heinen, Thorben Anton Achten (alle SV Golkrath), Andreas Kremper (FC Dynamo Erkelenz), Florent Sadiku, Nico Schunk (alle TuS Rheinland Dremmen), Muhamet Feska (Spielverein Klinkum)
Kohlscheider BC
Trainer: Jonas Schäfer
Zugänge: Özgür Mahir Hatil, Manojlo Udovcic (alle Eintracht Verlautenheide), Dejan Savic (SV Eilendorf)
Abgänge: Jeremy Labas (Germania Hilfarth), Bastian Buczkowski (SC Kellersberg), Frank Hohnl (Rhenania Würselen/Euchen), Daniel Simon Ott (VfL Vichttal II), Jacob Nkrumah-Sarfo (SG Türkischer SV Düren), Sebastian Gösgens (VfJ Laurensberg)
Rhenania Richterich
Trainer: Nick Capellmann
Zugänge: Mahmoud Shelby (TuS Lammersdorf), Ferhat Akar, Merlin Tshibuabua (alle FC Roetgen), Lasse Drießen (SV Breinig), Imrane Belbachir (SV Alemannia Mariadorf), Henrik Gudenoge (Aus eigener Jugend), Sakah Stochkov (Raeren-Eynatten*), Tom Maassen (FC Concordia Oidtweiler), Melih Sen-Sever (VfR Übach-Palenberg), Noel-Lasung Steinfeld (Rhenania Würselen/Euchen), Barbod Malekzadeh (VfL Vichttal), Omar Kotan (SV 1926 Rheidt)
Abgänge: Philipp Jansen (VfJ Laurensberg), Timo Scheeren (SV Union Ritzerfeld), Niklas Passenheim (Grenzwacht Pannesheide), Norman Flecken (Grün-Weiß Welldorf-Güsten III), Sujan Jeyanthakumar, Alexander Grade (alle Unbekannt), Menael Djimbi (SC Weiler Volkhoven), Serhan Yilmaz, Konrad Steigelmann (alle Falke Bergrath), Jonas Wellershoff (TuS Grevenbroich), Ufuk Özer (FC Eschweiler 2020), Safet Feriz (Alemannia Aachen II)
SC Erkelenz
Trainer: Pascal Thora
Zugänge: Artian Abazi, Edon Kaliki, Nabil Laghzaoui (alle eigene Jugend), Veysel Dere (Fortuna Linnich)
Abgänge: Qazim Baliu (Germania Hilfarth), Sinan Kapar (), Nico Kos, Niklas Trendelbernd (alle Niersquelle Kuckum), Cemil Sensoy (FC Rurdorf)
SG Union Würm-Lindern
Trainer: Sean King
Zugänge: Frederic Nowos (TuS Rheinland Dremmen), Ramon Marcos Jimenez, Lenny Müller, Robin Groth (alle FC Viktoria Doveren), Marvin Willms, Yunus Dere (alle Fortuna Linnich)
Abgänge: Leon Rothkranz (Niersquelle Kuckum)
SV Alemannia Mariadorf
Trainer: Marcel Herzog
Zugänge: DKSV Helene Essen (Ardian Beqiri), Enes Düven, Orcun Behil, Berat Karapinar, Abdullah-Selim Basogul (alle Ay-Yildizspor Hückelhoven), Mark Szymczewski (Sportfreunde Uevekoven), Dennis Lehmann (Borussia Freialdenhoven), Yasin Taha Kalyoncuoglu (SG Türkischer SV Düren), Dino Zdrilic (SV Rot-Weiß Merl)
Abgänge: Imrane Belbachir (Rhenania Richterich), Yuuki Fukui, Saman Jalaliyanrad, Aboubakar Lehogui Kamara, Masaya Taki, Keita Tanou (alle Unbekannt), Stephan Hummers (SC Sparta Bardenberg), Valdet Radi (VfR Linden-Neusen), David Briem (Viktoria Arnoldsweiler)
TV Konzen
Trainer: Mathias Kaulartz
Zugänge: Philipp Lippert (SG Germania Burgwart), Nico Pütz (SG Monschauer Land III)
Abgänge: Marius Johnen (TuS Lammersdorf), Jaro Kabinski, Yunus El-Hafsi (alle FC Roetgen), Tristan Gabert (DJK Rasensport Brand), Simon Kuck (Germania Eicherscheid)
VfL Vichttal II
Trainer: Tom Schruff
Zugänge: Luis Kugel, Jan Erberich (alle Jugendsport Wenau), Luis Simoes Faria Dias (FC Germania Freund), Christian Tripp, Ben Kind, Felix Kever (alle SV Breinig II), Daniel Simon Ott (Kohlscheider BC), Malte Roth, Jason Seke (alle VfL Vichttal), Jassin Krott (SV Rott)
Abgänge: Björn Güßgen (DJK FV Haaren), Andreas Brück (VfL Vichttal III), Raban Bourceau (Auslandsstudium), Noah Wego (Pausiert), Niklas Schweitzer (Zieht weg)
VfR Würselen
Trainer: Tim Gerhards
Zugänge: Tuncay Türkmen (VfR Übach-Palenberg), Enes Halili (Eintracht Verlautenheide), Younes Ezziani, Michael Lamidi (alle Burtscheider TV), Gian-Luca Scintu, Maurice Schröder (alle SG Stolberg), Luca Tim Lauscher, Oleksii Karpenko (alle VfR Würselen)
Abgänge: Mohammed Sherzad Jamal (VfJ Laurensberg), Luca Goll (), Fritz Arved Heitzer (Burtscheider TV), Birkan Taskolu, Koray Demirciler (alle Falke Bergrath), Max Frauenrath (JSV Baesweiler), Kasim Abdullah (SV Siersdorf), Emrecan Aktas (FSG Merkstein), Jan Bach (SV Kurdistan Düren)