Sommertransfers 26/27: Die Zu- und Abgänge der Bezirksliga Staffel 4 Welche Klubs der Bezirksliga Staffel 4 sich zur Saison 2026/27 verstärkt haben, könnt ihr in diesem Artikel nachvollziehen. von red · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

In der Bezirksliga Staffel 4 gibt es auch in dieser Transferperiode einige Spielerwechsel. Hier gibt es die Zu- und Abgänge der Vereine in der Übersicht.

➡ In dieser Übersicht werden alle Transfers, die zur neuen Saison 2026/27 in der FuPa-Datenbank verzeichnet sind, berücksichtigt. Fehlen Wechsel oder haben sich Fehler eingeschlichen - schreibt uns gerne eine E-Mail an mittelrhein@fupa.net, meldet euch per WhatsApp 0162-31 77 168 oder werdet Vereinsverwalter und tragt eure Transfers ganz einfach und schnell selbst ein! Hier geht es direkt zur Anmeldung. ➡ Stand der Transferliste: 25. Juli 2026 – 17:00 Uhr

Ay-Yildizspor Hückelhoven

Trainer: Orhan Özkaya

Zugänge: Özkan Odabasi (VfJ Ratheim), Yusuf Tiryaki (FC Germania Kirchberg), Kerem Yücel (Victoria Mennrath), Ilias Latiris (Hilal-Maroc Bergheim)

Abgänge: Ibrahim Karpuz, Bünyamin Efe, Sahin Dagistan, Hakan Odabasi (alle Germania Hilfarth), Enes Düven, Orcun Behil, Berat Karapinar, Abdullah-Selim Basogul (alle SV Alemannia Mariadorf), Mehmet Yilmaz (FC Wegberg-Beeck), Seyedamir Ghezi (VfR Granterath), Ilias Latiris (Vereinslos), Eser Acikgöz (FC Borussia Hückelhoven), Aziz Ait Mansour (FC Concordia Oidtweiler II), Timur Etcioglu, Kubilay Demirhan (alle BC Oberbruch), Abdellrahim Latiris (FC Concordia Oidtweiler), Yasin Akkaya (FC Germania Rurich) DJK FV Haaren

Trainer: Frank Küntzeler

Zugänge: Lukas Rieland (SV Eilendorf II), Mergim Statovci, Omar Salama (alle SG Stolberg), Maximilian Friedrich Krieger (VfJ Laurensberg), Björn Güßgen (VfL Vichttal II), Julius Jonas (DJK Rasensport Brand), Calvin Steiner (SC Kellersberg)

Abgänge: Pablo Cesar Perez Schwartz (FC Eschweiler 2020), Joel Specht (Borussia Freialdenhoven), Timo Schmitz (Alemannia Aachen II), Laurenz Klein (DJK FV Haaren II), Dominik Rüth (unbekannt), Dominik Pavlovic (Eintracht Verlautenheide II), Osman Hamid (SG Stolberg)