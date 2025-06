Sommertransfer-Update: die Zu- und Abgänge Welche Klubs der Oberliga Niedersachsen haben sich zur Saison 2024/25 verstärkt?

In der Oberliga Niedersachsen gibt es auch in dieser Transferperiode einige Spielerwechsel. Hier gibt es die Zu- und Abgänge der Vereine in der Übersicht.