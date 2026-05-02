Sommertransfer und Verlängerung in den Landesligen der Region

– Foto: Arno Schmid

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

In seinen ersten Einsätzen ließ Tim Bräutigam bereits erkennen, welches Potenzial in ihm steckt. Er präsentierte sich als sicherer Rückhalt und zeigte jene Ruhe, die eine Mannschaft von ihrem Torhüter erwartet. Zugleich wird er im Verein als echter Teamplayer geschätzt, der da ist, wenn er gebraucht wird. Für Hessigheim ist seine Zusage deshalb ein weiteres positives Signal – und der Verbleib eines Talents, das sich weiter entwickeln soll.

Der TASV Hessigheim kann auch in der kommenden Saison auf Tim Bräutigam bauen. Der Torhüter, der zu Jahresbeginn 2025 zum Verein gestoßen war, fand sich in bemerkenswert kurzer Zeit im neuen Umfeld zurecht und gilt inzwischen als verlässlicher Teil des Teams. Gerade auf dieser Position ist ein solcher Eindruck von besonderem Wert.

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SC 04 Tuttlingen

Der SC 04 Tuttlingen kann auch in der Saison 2026/27 auf eine zentrale Figur im Mittelfeld bauen. Marcel Misic bleibt dem Landesligisten erhalten und setzt damit seinen Weg als feste Größe im schwarz-blauen Trikot fort.

Seit Jahren gehört Misic zu den prägenden Spielern im Zentrum. Er verbindet Präsenz im Spiel mit Torgefahr und hat dies in der laufenden Saison mit bereits sieben Treffern eindrucksvoll unterstrichen. Gerade aus dem Mittelfeld heraus verleiht er dem Tuttlinger Spiel immer wieder Tiefe und Gefahr. Zugleich ist er auch neben dem Platz ein wichtiger Bestandteil des Teams. Für den SC 04 ist seine Verlängerung deshalb mehr als eine erfreuliche Personalie. Sie sichert der Mannschaft Kontinuität, Qualität und einen Spieler, der für das Gefüge des Vereins von großem Wert bleibt.

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FV Sportfreunde Neuhausen

Der FV Sportfreunde Neuhausen treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, weiter entschlossen voran und hat mit Rafail Filippidis den nächsten Neuzugang vorgestellt. Der technisch starke Linksfuß wechselt im Sommer vom SV Fellbach an den Fleinsbach und bringt ein Profil mit, das dem Spiel der Sportfreunde auf mehreren Ebenen helfen kann.

Filippidis sammelte beim SV Fellbach bereits erste Erfahrungen im Verbandsliga-Kader, war in der laufenden Saison jedoch vorwiegend für die zweite Mannschaft im Einsatz. Gerade dort konnte er jene Eigenschaften zeigen, die ihn für Neuhausen interessant machen: körperliche Robustheit, Schnelligkeit und Dynamik. Besonders wertvoll ist dabei seine Flexibilität. Rafail Filippidis kann sowohl als Linksverteidiger als auch auf dem linken Flügel eingesetzt werden und eröffnet dem Trainerteam damit zusätzliche Optionen.

Für Neuhausen ist diese Verpflichtung deshalb mehr als eine gewöhnliche Kaderergänzung. Der Verein gewinnt einen entwicklungsfähigen Spieler, der Tempo, Athletik und Variabilität in das eigene Spiel einbringen soll.

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