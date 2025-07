Sommertagung der Regionalliga: Mögliche Reform großes Thema

Gut eine Woche vor dem Eröffnungsspiel (Do, 24.07.) in der Regionalliga Bayern zwischen der SpVgg Ansbach und der SpVgg Bayreuth haben sich die Vertreter der 18 Klubs am Montagabend in der mittelfränkischen Bezirkshauptstadt bereits zur Sommertagung getroffen. Neben dem gemeinsamen Austausch stand eine mögliche Reform der Regionalligen weit oben auf der Agenda.

Hinter der sogenannten "Ost-Initiative" haben sich zahlreiche Regionalligisten aus dem ganzen Bundesgebiet versammelt und fordern unter dem Slogan "Meister müssen aufsteigen" eine Reformierung der aktuellen Ligenstruktur von fünf Staffeln. Im Gespräch ist eine Reduzierung auf nur noch vier Staffeln. Eine Option wäre dabei auch, dass beispielsweise Klubs aus Sachsen und Thüringen, die aktuell in der Regionalliga Nordost vertreten sind, in eine mögliche Regionalliga Bayern/Süd eingegliedert werden.



BFV-Präsident Dr. Christoph Kern nahm dazu ausführlich Stellung und berichtete über den Stand der Dinge. Die "Ost-Initiative" hatte sich vor wenigen Wochen in München mit Spitzenvertreten des BFV zum Austausch getroffen. "Fest steht für mich, dass wir das zweifelsfrei vorhandene Problem mit der Forderung 'Der Meister muss aufsteigen' nicht einfach in unsere Bayernligen verlagern werden. Wenn, dann brauchen wir eine nachhaltige und durchdachte Lösung. Dafür muss aber auch klar sein, dass dieser Kreis der Klubs, wie er hier heute vertreten ist, das auch explizit so will. Entscheidend wird sein, dass wir nach diesem internen Prozess zu einer Meinung kommen – das ist die Aufgabe der kommenden Wochen", informierte Kern.

In der bundesweiten Debatte um eine etwaige Reform ist aktuell die Bildung einer Arbeitsgruppe in der Diskussion – ein konkreter Reform-Antrag für den DFB-Bundestag im November ist aktuell vom Tisch. Ein entscheidender Durchbruch könnte frühestens im Frühjahr 2026 gelingen.





Ebenso haben die Funktionäre natürlich auch die abgelaufene Saison ausführlich Revue passieren lassen. "Erfreulicherweise verzeichnen wir in der abgelaufenen Spielzeit an vielen Stellen Zuwächse: Die Zahl der Zuschauerinnen und Zuschauer in den Stadien ist leicht angewachsen", sagte BFV-Schatzmeister Jürgen Faltenbacher, der im BFV-Präsidium den Spielbetrieb in Bayern verantwortet und zudem Vorsitzender der Regionalliga-Zulassungskommission ist: "Wir haben zudem eine starke Premieren-Saison hinter uns: Der Bayerische Rundfunk streamt Woche für Woche das Topspiel am Freitagabend live auf BR24Sport – die Zusammenfassungen dieser Partien im linearen Fernsehen mit eingerechnet, haben wir in der abgelaufenen Runde rund 5,3 Millionen Menschen an ihren Endgeräten erreicht."



Insgesamt besuchten 303.337 Zuschauer die Partien der Regionalliga Bayern. Das macht einen Schnitt von 991 Besuchern pro Partie - ein leichtes Plus von vier Prozent oder 41 Besuchern im Vergleich zur Vorsaison. Die magische 1000-Zuschauer-Marke wurde knapp verfehlt. Wie schneidet die Regionalliga Bayern zuschauermäßig im nationalen Vergleich ab? Eher bescheiden...

Zuschauerkrösus war in der abgelaufenen Saison die Regionalliga Nordost mit 3.018 Besuchern im Schnitt, gefolgt von der Regionalliga West mit 2.280. Auf Rang drei landete die Regionalliga Südwest mit 1.729 Besuchern im Schnitt, die Regionalliga Nord durfte sich über 1.459 Zuschauer im Schnitt freuen.