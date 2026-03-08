Sommers Doppelpack rettet Königsbrunn einen Punkt

Zufrieden war David Bulik mit dem Spiel allerdings wieder einmal nicht: „Wir haben in der ersten Halbzeit kein gutes Spiel gemacht und mussten froh sein, dass wir zur Halbzeit nur mit einem Treffer zurücklagen.“ Die Führung für Wiggensbach fiel bereits in der elften Spielminute. Doch nur eine Minute später konnte Manuel Hampp ausgleichen, bevor Wiggensbach dann in der 27. Minute mit 2:1 in Führung ging. „In der zweiten Hälfte wurde unser Spiel dann zwar besser, aber so richtig gut war es trotzdem nicht“, so Bulik nach dem Match. Aber der FCK steckte nicht auf und es gelang sogar, mit einem späten Doppelschlag von Torjäger Luca Sommer (81. und 82.), doch noch in Führung zu gehen. „Obwohl diese Führung für uns letztlich glücklich war, dürfen wir die drei Punkte dann natürlich nicht mehr aus der Hand geben“, sagte Bulik. Ein Elfmeter in der 90. Minute jedoch brachte für Wiggensbach am Ende schließlich noch den verdienten Ausgleich. Das Resümee, das Trainer David Bulik nach der Begegnung zog, erinnert an einige Gespräche nach Spielen in der Vorrunde. „Wir haben wieder einmal zwei Gesichter gezeigt und haben letztlich nicht zu unserem Spiel gefunden. Und wie schon so oft in dieser Saison, war das Glück nicht unbedingt auf unserer Seite.“ (elkn) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Hanser (Buching) - Zuschauer: 117

Tore: 1:0 Lazar (11.), 1:1 Hampp (12.), 2:1 Lazar (27.), 2:2 Sommer (81.), 2:3 Sommer (82.), 3:3 Kolb (90. Foulelfmeter)