 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Sommerpause vorbei: In der Kreisliga A Rees rollt wieder der Ball

Der SV Biemenhorst II und die DJK Barlo eröffnen die Saison in der Kreisliga A Rees-Bocholt jeweils mit einem Heimspiel.

von Marcel Eichholz · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Der SV Krechting ist im Auftaktspiel gefordert.
Der SV Krechting ist im Auftaktspiel gefordert. – Foto: Horst Zellmann

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SV Haldern
PSV Wesel II
TuB Bocholt
Krechting

Saisonstart in der Kreisliga A Rees-Bocholt! Eröffnet wird die neue Spielzeit am Freitagabend mit zwei Partien. Zum einen empfängt die zweite Mannschaft des SV Biemenhorst den SV Krechting, dann trifft die DJK Barlo auf den SV Rees. Am Sonntag kommt es unter anderem zum Derby zwischen dem SV Spellen und Aufsteiger STV Hünxe. Diese Begegnungen gibt es außerdem.

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>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Rees-Bocholt

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Flutlichtduelle am Freitagabend

Morgen, 19:30 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst II
SV Krechting
SV KrechtingKrechting
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
DJK Barlo
DJK BarloDJK Barlo
SV Rees
SV ReesSV Rees
19:30live

Das sind die Spiele am Sonntag

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
TV Voerde
TV VoerdeTV Voerde
SC TuB Mussum 1926
SC TuB Mussum 1926Mussum
15:00

So., 16.08.2026, 15:15 Uhr
SV Spellen
SV SpellenSV Spellen
STV Hünxe
STV HünxeSTV Hünxe
15:15

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
VfR Mehrhoog
VfR MehrhoogMehrhoog
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede II
15:00

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SV Brünen
SV BrünenSV Brünen
SV Emmerich-Vrasselt
SV Emmerich-VrasseltSV Vrasselt
15:00

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
TuB Bocholt
TuB BocholtTuB Bocholt
GSV Viktoria Suderwick
GSV Viktoria SuderwickSuderwick
15:00

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Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag
So., 23.08.26 13:00 Uhr VfL Rhede II - SV Spellen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Rees - PSV Wesel II zg.
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Bislich - SV Brünen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - TuB Bocholt
So., 23.08.26 15:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SV Biemenhorst II
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Krechting - TuS Haffen-Mehr
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - VfR Mehrhoog
So., 23.08.26 15:30 Uhr STV Hünxe - TV Voerde
Do., 27.08.26 19:00 Uhr SV Haldern - DJK Barlo

3. Spieltag
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SC TuB Mussum 1926
Do., 27.08.26 20:00 Uhr TV Voerde - VfL Rhede II
So., 30.08.26 12:30 Uhr SV Biemenhorst II - TuS Haffen-Mehr
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - SV Bislich
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Brünen - SV Rees
So., 30.08.26 15:00 Uhr PSV Wesel II zg. - SV Haldern
So., 30.08.26 15:00 Uhr DJK Barlo - SV Krechting
So., 30.08.26 15:00 Uhr TuB Bocholt - STV Hünxe
So., 30.08.26 15:15 Uhr SV Spellen - SV Emmerich-Vrasselt

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