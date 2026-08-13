Sommerpause vorbei: In der Kreisliga A Rees rollt wieder der Ball

Saisonstart in der Kreisliga A Rees-Bocholt! Eröffnet wird die neue Spielzeit am Freitagabend mit zwei Partien. Zum einen empfängt die zweite Mannschaft des SV Biemenhorst den SV Krechting, dann trifft die DJK Barlo auf den SV Rees. Am Sonntag kommt es unter anderem zum Derby zwischen dem SV Spellen und Aufsteiger STV Hünxe. Diese Begegnungen gibt es außerdem.
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2. Spieltag
So., 23.08.26 13:00 Uhr VfL Rhede II - SV Spellen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Rees - PSV Wesel II zg.
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Bislich - SV Brünen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - TuB Bocholt
So., 23.08.26 15:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SV Biemenhorst II
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Krechting - TuS Haffen-Mehr
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - VfR Mehrhoog
So., 23.08.26 15:30 Uhr STV Hünxe - TV Voerde
Do., 27.08.26 19:00 Uhr SV Haldern - DJK Barlo
3. Spieltag
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SC TuB Mussum 1926
Do., 27.08.26 20:00 Uhr TV Voerde - VfL Rhede II
So., 30.08.26 12:30 Uhr SV Biemenhorst II - TuS Haffen-Mehr
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - SV Bislich
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Brünen - SV Rees
So., 30.08.26 15:00 Uhr PSV Wesel II zg. - SV Haldern
So., 30.08.26 15:00 Uhr DJK Barlo - SV Krechting
So., 30.08.26 15:00 Uhr TuB Bocholt - STV Hünxe
So., 30.08.26 15:15 Uhr SV Spellen - SV Emmerich-Vrasselt
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