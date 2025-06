Sommerkick? Von wegen!

Beim SV Breinig wäre man sicher nicht traurig, wenn die Saison noch ein bisschen dauern würde. Auf satte 26 Tore bringt die es die Mannschaft von Dirk Ruhrig in den vergangenen vier Spielen. Am Pfingstmontag wurde der SV Rott mit 7:1 (2:1) bezwungen.

Es war ein würdiger Rahmen für das letzte Heimspiel der Saison, bei dem gleich mehrere Spieler verabschiedet wurden. So lief Manfred Hannappel zum letzten Mal in der Schützheide auf. Er trägt das Breiniger Trikot seit 2016 und als er in der 75. Minute das Feld verließ, versammelten sich seine Mannschaftskollegen an der Seitenlinie, standen Spalier und spendeten reichlich Applaus. Auch für Fabian Brendel und Luca Michalke endet die Zeit in Breinig.

In der Partie ging es sportlich um nichts mehr. Wer nun allerdings mit einem Sommerkick gerechnet hatte, sah sich gründlich getäuscht. Von Beginn an suchten beide Mannschaften den Weg nach vorne. Die Hausherren hatten mehr Spielanteile, Rott gestaltete die Partie jedoch weitestgehend offen. Torchancen gab es auf beiden Seiten, die Zuschauer mussten jedoch bis zur 34. Minute auf den ersten Treffer warten. Einen Einwurf von der rechten Seite verlängerte Rotts Stürmer Tarik Fofana mit dem Kopf auf Avdo Iljazovic, der per Kopf mit seinem 15. Saisontor einnetzte.

Als sich schon alle auf eine Gästeführung zur Pause eingestellt hatten, klingelte es doch noch in Rotts Gehäuse. Kariem Emara flankte von links auf Luca Michalke, der per Kopf ausglich (43.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte legte Breinig sogar noch nach. Michalke eroberte den Ball stark rund 25 Meter vor dem Tor, flankte auf Emara, der klug auf Tom Voss quer legte, der den Ball über die Linie drückte.