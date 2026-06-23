Sommerinterview - mit Frank Lenz (SV Jena-Zwätzen)

Hallo Frank, als du vor zwei Jahren hier begonnen hast: Hättest du es damals für möglich gehalten, dass deine Mannschaft jetzt fast Meister wird?

Im großen Sommerinterview spricht der Trainer über die Schlüsselmomente der vergangenen Spielzeit, den knapp verpassten großen Wurf und darüber, warum für ihn Entwicklung wichtiger ist als jede Tabelle. Außerdem blickt Lenz auf die kommende Saison, den nächsten Schritt im Umbruch, neue Gesichter im Kader – und erklärt, weshalb seine Vertragsverlängerung in Zwätzen für ihn ein logischer Schritt und ein klares Bekenntnis zu Verein, Mannschaft und Weg ist.

Ehrlich gesagt: nein, damit war nicht zu rechnen. Gehofft und mir gewünscht hätte ich es natürlich. Aber absehbar war es nicht – der Verein stand damals an einem Scheideweg. Der langjährige Trainer ist gegangen, einige Führungsspieler haben aufgehört, der Kader musste verjüngt werden. Gleichzeitig hatten wir finanziell nicht die Möglichkeit, einfach zwei oder drei gestandene Spieler dazuzukaufen. Vor diesem Hintergrund ist es umso bemerkenswerter, was die Jungs in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt haben.

Definitiv die spielerische Entwicklung. Ich schaue meiner Mannschaft inzwischen wirklich gerne beim Fußballspielen zu – unsere Spiele kann man sich mittlerweile richtig gut ansehen. Am Ende bin ich Trainer, weil ich Spieler besser machen und eine Mannschaft entwickeln möchte. Wenn diese Entwicklung konstant ist, kommen die Ergebnisse meist von selbst. Aber klar: Für die Jungs, die Zuschauer und den ganzen Verein ist so ein Tabellenplatz natürlich überragend.

Gab es einen Punkt in der Saison, an dem du gemerkt hast, dass nun auch die Gegner die Mannschaft anders – mit mehr Respekt – behandeln?

Mit mehr Respekt würde ich es nicht unbedingt beschreiben, aber mit deutlich mehr Anerkennung. Die haben wir vor allem in der Rückrunde gespürt, als unsere Siegesserie begonnen hat. Da merkt man schon, wie sich die Wahrnehmung ändert und wie anders die Leute plötzlich über einen reden und denken.

Wie schaffst du es, junge Spieler zu integrieren und gleichzeitig Ergebnisse auf Topniveau zu liefern?

Bei uns spielt das Alter keine Rolle. Für alle gelten die gleichen Regeln und Anforderungen. Jeder weiß: Wenn du 100% gibst, hast du deinen Platz auf dem Feld. Wir behandeln alle gleich – egal ob alt oder jung, Spieler oder Trainer. Am Ende wollen wir alle dasselbe: Erfolg haben, Spaß haben und eine gute Zeit miteinander erleben.

Wie wichtig war der Austausch mit Ihrem Trainerteam, um diese Saison so konstant zu spielen?

Ohne das Trainerteam geht gar nichts. Jeder hat seinen Bereich und kann sich dort voll einbringen. Der Aufwand ist mittlerweile so groß, dass es alleine schlicht nicht mehr zu stemmen wäre. Umso besser, dass mit Andi, Dave und Toni so starke und menschlich tolle Typen dabei sind – die ertragen sogar meine Eigenheiten. Und zur Wahrheit gehört auch: Hinter uns steht eine Abteilungsleitung, die uns unglaublich stark den Rücken freihält und unterstützt damit wir uns auf unsere Kernaufgaben fokussieren können.

Wie groß ist die Enttäuschung darüber, dass es am Ende knapp nicht zur Meisterschaft gereicht hat?

Natürlich ist es schade, dass wir am Ende nicht die Schale in die Höhe stemmen durften. Gerade den Menschen, die uns Woche für Woche unterstützen, und den Spielern, die so viel investiert haben, hätte ich das unglaublich gegönnt. Aber die verpasste Meisterschaft entscheidet für mich nicht darüber, ob es eine gute Saison war. Bis zum letzten Schritt haben wir sehr vieles richtig gemacht, nur dieser letzte Schritt ist nicht so gelaufen, wie wir es uns erhofft hatten. Damit kann ich leben – Scheitern gehört dazu. Ich bin der Typ, der wieder Anlauf nimmt, und wenn es dann wieder nicht klappt, eben nochmal. So lange, bis es klappt.

Was nehmen Sie aus dieser Erfahrung im Titelkampf ganz konkret für die nächste Saison mit?

Dass wir einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben. Unsere Einstellung zum Fußball hat uns genau dorthin gebracht – und es gibt keinen Grund, warum wir nächstes Jahr nicht wieder ganz oben mitspielen sollten.

Haben Sie das Gefühl, dass die Mannschaft in der kommenden Saison diesen hohen Standard halten – oder sogar noch steigern – kann?

Wir werden alles daransetzen, diesen Standard mindestens zu halten. Nächste Saison steht der nächste und letzte Teil des Umbruchs an, dadurch werden wir auf einige Spieler verzichten müssen. Das ist immer schade, weil man viel gemeinsame Zeit hatte und Beziehungen gewachsen sind. Gleichzeitig freue ich mich aber sehr auf die vier Neuen. Besonders stolz macht es den Verein – und mich ehrlich gesagt auch –, dass wieder zwei Jungs (Tim Giersdorf und John Brauer) direkt aus unserem Nachwuchs den Sprung in die erste Mannschaft schaffen. Das weckt riesige Vorfreude auf die neue Saison bei mir.

Still und heimlich, hast du deinen Vertrag verlängert wie liefen die Gespräche ab und was haben andere Vereine für eine Rolle gespielt?

Andere Vereine haben in meinen Überlegungen ehrlich gesagt keine Rolle gespielt, auch wenn ich mich natürlich über Anfragen und die damit verbundene Wertschätzung freue. Gerade in diesem Sommer war auf dem Trainermarkt ja einiges in Bewegung. Für mich stand aber schon lange fest, dass ich sehr gern weiter Trainer in Zwätzen sein möchte, weil es für mich der perfekte Ort ist. Ich schätze die familiäre Atmosphäre genauso wie die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Sportdirektor und den Trainerkollegen aus Nachwuchs und zweiter Mannschaft. Deshalb war das am Ende ein schnelles, lockeres Gespräch auf Augenhöhe – auch weil Sebastian (Anm.: Taveras, Sportdirektor) und ich ohnehin dauerhaft im engen Austausch stehen. Und natürlich gehört auch dazu, dass der Verein diesen Weg unbedingt weiter gemeinsam mit mir gehen will.

Was motiviert Sie nach so einer Saison am meisten weiterzumachen: der fast erreichte Titel oder die Aussicht, es nächstes Jahr besser zu machen?

Mich treiben Titel ehrlich gesagt gar nicht so sehr an – auch wenn ich die Vereinsvitrine natürlich gern noch voller machen würde. Viel mehr motiviert mich, unsere Spieler weiterzuentwickeln und die Neuen so einzubinden, dass wir an die vergangene Saison anknüpfen können. Mir fällt es sogar schwer zu sagen, auf welchen der neuen Jungs ich mich am meisten freue, weil ich wirklich alle vier großartig finde.

Wir bedanken uns herzlich bei Frank Lenz für das offene und ausführliche Gespräch und wünschen ihm sowie seiner Mannschaft viel Erfolg, Gesundheit und eine ebenso starke wie spannende neue Saison.