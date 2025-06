Sommerfußball zum Saisonabschluss

Bei sommerlichen Temperaturen trennten sich der TuS Bad Aibling und der Sportbund DJK Rosenheim am letzten Spieltag der Kreisligasaison 2024/25 schiedlich, friedlich 1:1 (1:1) Unentschieden.

Bei Meister Sportbund gab Trainer Patrick Zimpfer wieder einigen Spielern von der Ersatzbank die Chance auf einen Startelfeinsatz und stellte taktisch um. Alexander Waldschütz besetzte in der anfänglichen Dreierkette die zentrale Position.

Der Gastgeber nutzte die Einspielphase des neuformierten Meisters zu einer Drangphase in den Startminuten. Ein Ballverlust des Sportbunds im Spielaufbau führte zum 1:0 (5.) Führungstreffer des TuS Bad Aibling. Amann Brinkmann nutzte die unsortierte Abwehr des Meisters mit einem Schrägschuss im Strafraum aus und ließ Torwart Jaro Gleißenberger keine Chance.

Der Sportbund kombinierte weiter von hinten heraus, tat sich aber mit dem letzten Pass schwer. Nach einer Standardsituation in der 18. Minute musste Torwart Marinus Schmid bei einem harmlosen Kopfball erstmals eingreifen.

Das war der Weckruf für den Sportbund, der nun das Kommando übernahm und spielbestimmend wurde, ohne jedoch zu gefährlichen Torabschlüssen zu kommen.

Bei einem Konter hatte wieder Amann Brinkmann nach fünfunddreißig Minuten die Chance, auf 2:0 zu erhöhen. Sein überhasteter Abschluss ging aber über das Tor.

Mit der letzten Aktion vor dem Pausenpfiff des umsichtig leitenden Schiedsrichters, Stefan Rettenbeck, glich der Meister doch noch aus. Silvio Havic zog aus dem Fußgelenk aus knapp 22 Metern ab. Sein wuchtiger Schuss landete unhaltbar im langen Eck zum 1:1 (45.).

Die zweite Halbzeit begann mit mehr Abschlussaktionen. Bereits nach einer Minute prüfte Dominik Mauceri mit einem Schuss knapp außerhalb des Strafraums Torwart Schmid. Der Sportbund war nun spielbestimmend, der TuS Bad Aibling kam nur noch selten gefährlich vor das von Jaro Gleißenberger gehütete Tor.

TuS-Torjäger Mark Arnold wurde erst zur 68. Minute von Trainer Julian Haas eingewechselt. Schonung für die anstehende Relegation war angesagt. Aufseiten des Sportbunds fehlte Torjäger Fikret Jahic, der sich trotzdem die Torjägerkrone sicherte. Im Parallelspiel des TSV Emmering bei Absteiger TSV Brannenburg ging sein härtester Konkurrent Simon Wimmer leer aus.

Die letzte Großchance auf den Sieg hatte der Sportbund elf Minuten vor Spielende. Carlos Kurzer setzte nach einer Ecke einen Kopfball an die Unterkante der Latte. Der Ball sprang vor der Linie auf und konnte von der TuS-Defensive geklärt werden.

So blieb es beim 1:1 Unentschieden nach neunzig Minuten. Für das Team von Trainer Patrick Zimpfer geht es in die Sommerpause und ab Juli in die Saisonvorbereitung auf die Bezirksliga. Für den TuS Bad Aibling beginnt die heiße Phase der Relegation, welche über Verbleib in der Kreisliga oder Abstieg in die Kreisklasse entscheidet.