Sommerfußball in Aitrach

In einem Spiel mit wenigen Höhepunkten, bei dem man den Mannschaften anmerkte, dass es für beide um nichts mehr ging, gab es am Ende ein leistungsgerechtes Unentschieden.

Der erste ernst zu nehmende Angriff brachte die Biechele-Schützlinge in der 15. Minute die Führung: Jan Osterried spielte einen Steckpass auf Manuel Riedle, der aufs Tor zumarschierte und das 1:0 markierte. Nach gut einer halben Stunde dribbelte sich eine Gästespieler durch die Heimabwehr, jagte den Ball dann aber übers Gebälk Ansonsten tat sich in der ersten Halbzeit dann nicht mehr viel, die Abwehrreihen auf beiden Seiten ließen keine weiteren Möglichkeiten zu. Mit Beginn des zweiten Abschnitts fand die heimische SGM etwas besser ins Spiel und hatte durch Adrian Miller auch eine gute Möglichkeit, die der Gästekeeper aber entschärfte. Fast im Gegenzug gelang stattdessen dem Gast nach einem schnellen Gegenangriff das 1:1. Nun kam die Gäste-SGM besser ins Spiel, zu richtig guten Möglichkeiten reichte es aber nicht. Die einzige Topchance hatte auf der Gegenseite Adrian Miller, der aber am Pfosten scheiterte. So blieb es schließlich beim gerechten Remis.