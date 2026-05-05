Sommerfest vom 8. bis 11. Mai

Gögemer Sommerfestsaison startet mit dem Ölkofer Sommerfest vom
08. – 11. Mai 2026
im beheizten Festzelt mit Holzboden
Freitag 08. Mai 2026:
Traditionell findet als Auftaktveranstaltung zum Ölkofer Sommerfest am Freitag, den 08. Mai
2026 wieder die "Clubnacht" statt.
An den DJ Decks wird „DJ Play It Loud“ für den richtigen Clubsound sorgen.
In der großen Zeltbar mit einer 30 Meter langen Theke gibt es beliebte Longdrinks!
Ein beliebter Treffpunkt ist auch jedes Jahr die Weizentheke, Weine aus bekannten deutschen
Anbauregionen gibt es an der Weinbar. Für diejenigen die es lieber Alkoholfrei möchten haben
wir selbstverständlich auch eine Vielzahl an Getränken im Angebot! Unsere Grillmeister sind
ebenfalls wieder voll im Einsatz und werden für unsere Gäste beste Grillspezialitäten zubereiten!
Zeltöffnung ist ab 20.00 Uhr!!!
Einlass ab 16 Jahren, Jugendliche unter 18 Jahren müssen beim Betreten einen gültigen
Partypass abgeben!
Der Eintritt am Freitag beträgt 5€!
Samstag 09. Mai 2026:
Zünftiger wird es am Samstag mit der "Partynacht", zu welcher die Gäster gerne in Dirndl und
Lederhosen kommen dürfen, bei der erstmals die Partyband HAUTNAH das Ölkofer Festzelt
rocken wird!
Mit über 80 Auftritten im Jahr hat sich die Band mit ihrer Süddeutschen Power weit vorne im
Unterhaltungsprogramm positioniert und ist mittlerweile weit über die Landesgrenzen hinaus
bekannt. Mit Auftritten beim Frühlingsfest Stuttgart, im Hofbräuhaus Las Vegas oder aber auch
dem Cannstatter Volksfest haben sich die Mitglieder der Band längst einen Namen in der
überregionalen Partyszene gemacht.
Zeltöffnung ist um 19.00 Uhr!!! Fassanstich um 20.00 Uhr!!!
Einlass ab 16 Jahren, Jugendliche unter 18 Jahren müssen beim Betreten einen gültigen
Partypass abgeben!
Der Eintritt am Samstag beträgt 9€!
VORGLÜHTIP: Frauen Bezirksliga live…
SV Ölkofen vs. SGM Altheim/ Öpfingen,
Anpfiff:15.00 Uhr auf dem Sportgelände des SV Ölkofen
Sonntag 10. Mai 2026:
Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Familie, den Anfang macht um 10.30 Uhr
die Musikkapellen Rulfingen, welche zum Frühschoppen die Gäste unterhalten wird.
Ab 11.30 Uhr gibt es dann den traditionellen Ölkofer Eintopf und den leckeren Mittagstisch.
Zu Kaffee und Kuchen steht ab 14.00 Uhr ein reichhaltiges Kuchenbuffet mit vielen leckeren
hausgemachten Kuchen bereit.
Auch auf dem Sportgelände ist am Sonntag einiges geboten:Den Auftakt machen die B- Junioren welche um 11.00 Uhr das Regionenligaspiel gegen die SGM
SSV Ehingen- Süd bestreiten.
Direkt im Anschluss kommte es um 13.15 Uhr zum Schlagabtausch zwischen den Reserven des
SV Ölkofen und der SG Scheer- Ennetach.
Den sportlichen Abschluss bildet um 15.00 Uhr die Kreisligapartie der Aktiven ebenfalls zwischen
dem SV Ölkofen und der SG Scheer- Ennetach.
Bühne frei heißt es um 18.00 Uhr für Rosi`s Line Dancer
Um 18.30 startet dann der Stimmungs- und Fußballerabend mit den AMORADOS.
Bei den AMORADOS ist Stimmung und gute Laune vorprogrammiert, denn sicherlich werden die
Gäste wieder singend und tanzend auf den Bierbänken zur Musik der AMORADOS mitfeiern!
Das Trio, das vielen bereits durch zahlreiche Oktoberfestauftritte in der Region bekannt sein
dürfte, lädt zum Mitsingen und Tanzen ein. Gespielt wird alles was Spaß macht: Von Oldies und
Schlagern bis hin zu den aktuellen Hits von heute.
Des Weiteren laden wir alle Fußballvereine in unserer Umgebung ein, unser Fest zu besuchen.
Jede Fußballmannschaft die bis 19.00 Uhr, einheitlich Gekleidet (Vereins T- Shirt, Trikot,
Ausgehanzug …) bei uns im Festzelt einmarschiert, erhält pro Person ein Freigetränk! Hierzu
bitte geschlossen an der Hauptkasse melden!
Zusätzlich erhält der Teilnehmerstärkste Verein einen Sonderpreis.
Für die Kinder steht den ganzen Sonntag über ein Spielemobil zur Verfügung und es fährt das
beliebte Ölkofer Zügle.
Die Sportsbar im Festzelt öffnet um 20.00 Uhr!
Eintritt frei!!!
Montag 11. Mai 2026:
Feierabendhock und Festausklang, bekannt und beliebt…
Der Montag beginnt ab 16.00 Uhr mit dem "Feierabendhock für Alt und Jung", dabei spielt es
gar keine Rolle in welcher Branche Sie tätig sind. Lassen Sie einen anstrengen Arbeitstag
gemütlich im Ölkofer Festzelt ausklingen und lernen dabei Ihre Kollegen besser kennen. Wie
schon in den vergangenen Jahren gibt es hierzu als spezielles Speiseangebot den beliebten
deftigen Wurstsalat.
Ab 20.00 Uhr spielt STARLIGHT zum Festausklang für die Gäste auf, um die letzten Stunden
des Ölkofer Sommerfests bei Stimmung und Tanz ausklingen zu lassen. Die Musiker verstehen
es mit Ihrem RepertoireGäste aller Altersklassen und Freunde sämtlicher Genres mitzunehmen.
Montagabend ab 21.00 Uhr mit Barbetrieb!!!
Eintritt frei!!