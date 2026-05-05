Sommerfest vom 8. bis 11. Mai

von Daniel Remensperger · Heute, 14:32 Uhr · 0 Leser

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Gögemer Sommerfestsaison startet mit dem Ölkofer Sommerfest vom

im beheizten Festzelt mit Holzboden

Traditionell findet als Auftaktveranstaltung zum Ölkofer Sommerfest am Freitag, den 08. Mai

2026 wieder die "Clubnacht" statt.

An den DJ Decks wird „DJ Play It Loud“ für den richtigen Clubsound sorgen.

In der großen Zeltbar mit einer 30 Meter langen Theke gibt es beliebte Longdrinks!

Ein beliebter Treffpunkt ist auch jedes Jahr die Weizentheke, Weine aus bekannten deutschen

Anbauregionen gibt es an der Weinbar. Für diejenigen die es lieber Alkoholfrei möchten haben

wir selbstverständlich auch eine Vielzahl an Getränken im Angebot! Unsere Grillmeister sind

ebenfalls wieder voll im Einsatz und werden für unsere Gäste beste Grillspezialitäten zubereiten!

Zeltöffnung ist ab 20.00 Uhr!!!

Einlass ab 16 Jahren, Jugendliche unter 18 Jahren müssen beim Betreten einen gültigen

Partypass abgeben!

Der Eintritt am Freitag beträgt 5€!

Samstag 09. Mai 2026:

Zünftiger wird es am Samstag mit der "Partynacht", zu welcher die Gäster gerne in Dirndl und

Lederhosen kommen dürfen, bei der erstmals die Partyband HAUTNAH das Ölkofer Festzelt

rocken wird!

Mit über 80 Auftritten im Jahr hat sich die Band mit ihrer Süddeutschen Power weit vorne im

Unterhaltungsprogramm positioniert und ist mittlerweile weit über die Landesgrenzen hinaus

bekannt. Mit Auftritten beim Frühlingsfest Stuttgart, im Hofbräuhaus Las Vegas oder aber auch

dem Cannstatter Volksfest haben sich die Mitglieder der Band längst einen Namen in der

überregionalen Partyszene gemacht.

Zeltöffnung ist um 19.00 Uhr!!! Fassanstich um 20.00 Uhr!!!

Einlass ab 16 Jahren, Jugendliche unter 18 Jahren müssen beim Betreten einen gültigen

Partypass abgeben!

Der Eintritt am Samstag beträgt 9€!

VORGLÜHTIP: Frauen Bezirksliga live…

SV Ölkofen vs. SGM Altheim/ Öpfingen,

Anpfiff:15.00 Uhr auf dem Sportgelände des SV Ölkofen

Sonntag 10. Mai 2026:

Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Familie, den Anfang macht um 10.30 Uhr

die Musikkapellen Rulfingen, welche zum Frühschoppen die Gäste unterhalten wird.

Ab 11.30 Uhr gibt es dann den traditionellen Ölkofer Eintopf und den leckeren Mittagstisch.

Zu Kaffee und Kuchen steht ab 14.00 Uhr ein reichhaltiges Kuchenbuffet mit vielen leckeren

hausgemachten Kuchen bereit.

Auch auf dem Sportgelände ist am Sonntag einiges geboten:Den Auftakt machen die B- Junioren welche um 11.00 Uhr das Regionenligaspiel gegen die SGM

SSV Ehingen- Süd bestreiten.

Direkt im Anschluss kommte es um 13.15 Uhr zum Schlagabtausch zwischen den Reserven des

SV Ölkofen und der SG Scheer- Ennetach.

Den sportlichen Abschluss bildet um 15.00 Uhr die Kreisligapartie der Aktiven ebenfalls zwischen

dem SV Ölkofen und der SG Scheer- Ennetach.

Bühne frei heißt es um 18.00 Uhr für Rosi`s Line Dancer

Um 18.30 startet dann der Stimmungs- und Fußballerabend mit den AMORADOS.

Bei den AMORADOS ist Stimmung und gute Laune vorprogrammiert, denn sicherlich werden die

Gäste wieder singend und tanzend auf den Bierbänken zur Musik der AMORADOS mitfeiern!

Das Trio, das vielen bereits durch zahlreiche Oktoberfestauftritte in der Region bekannt sein

dürfte, lädt zum Mitsingen und Tanzen ein. Gespielt wird alles was Spaß macht: Von Oldies und

Schlagern bis hin zu den aktuellen Hits von heute.

Des Weiteren laden wir alle Fußballvereine in unserer Umgebung ein, unser Fest zu besuchen.

Jede Fußballmannschaft die bis 19.00 Uhr, einheitlich Gekleidet (Vereins T- Shirt, Trikot,

Ausgehanzug …) bei uns im Festzelt einmarschiert, erhält pro Person ein Freigetränk! Hierzu

bitte geschlossen an der Hauptkasse melden!

Zusätzlich erhält der Teilnehmerstärkste Verein einen Sonderpreis.

Für die Kinder steht den ganzen Sonntag über ein Spielemobil zur Verfügung und es fährt das

beliebte Ölkofer Zügle.

Die Sportsbar im Festzelt öffnet um 20.00 Uhr!

Eintritt frei!!!

Montag 11. Mai 2026:

Feierabendhock und Festausklang, bekannt und beliebt…

Der Montag beginnt ab 16.00 Uhr mit dem "Feierabendhock für Alt und Jung", dabei spielt es

gar keine Rolle in welcher Branche Sie tätig sind. Lassen Sie einen anstrengen Arbeitstag

gemütlich im Ölkofer Festzelt ausklingen und lernen dabei Ihre Kollegen besser kennen. Wie

schon in den vergangenen Jahren gibt es hierzu als spezielles Speiseangebot den beliebten

deftigen Wurstsalat.

Ab 20.00 Uhr spielt STARLIGHT zum Festausklang für die Gäste auf, um die letzten Stunden

des Ölkofer Sommerfests bei Stimmung und Tanz ausklingen zu lassen. Die Musiker verstehen

es mit Ihrem RepertoireGäste aller Altersklassen und Freunde sämtlicher Genres mitzunehmen.

Montagabend ab 21.00 Uhr mit Barbetrieb!!!

Eintritt frei!!