– Foto: Reinhard Rehkamp

Sommerfahrplan steht: TuS Bersenbrück startet in die Vorbereitung Leistungstest, Blitzturnier, Regionalliga-Duelle – ambitioniertes Programm vor dem Ligastart Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Bersenbrück

Mit dem anstehenden Leistungstest am Samstag startet der TuS Bersenbrück offiziell in die Vorbereitung auf die neue Oberliga-Saison. Nach einer sportlich ordentlichen, aber im Aufstiegskampf am Ende knapp gescheiterten Spielzeit 2024/25 richtet sich der Blick nun nach vorn. Trainer Andy Steinmann und sein neu formiertes Trainerteam rund um Co-Trainer Marcel Abeling und Torwarttrainer David Buchholz setzen auf einen intensiven und hochwertigen Vorbereitungsblock.

Bereits am Sonntag, 29. Juni, wartet das erste Testspiel – und das mit besonderem Charakter: Beim 100-jährigen Vereinsjubiläum von Eintracht Neuenkirchen trifft der TuS auf ein altbekanntes Gesicht. Ex-Torwarttrainer Michael Grote steht dort künftig als Co-Trainer an der Seitenlinie. Es folgen anspruchsvolle Vergleiche gegen Regionalliga- und ambitionierte Oberligisten: Am 1. Juli geht es zum VfB Oldenburg, am 4. Juli nimmt der TuS an einem Blitzturnier in Neuenkirchen teil, bei dem auch der BSV Rehden dabei ist. Tags darauf steht das Auswärtsspiel beim TuS Hiltrup auf dem Plan.

Regionalliga-Duelle und Lokalkracher in der zweiten Vorbereitungsphase Am 11. Juli empfängt der TuS den Bremer SV zum ersten Test im heimischen Hasestadion. Nur einen Tag später geht es in Bramsche gegen Rot-Weiss Ahlen weiter – ein echter Härtetest gegen den Traditionsverein aus Westfalen.