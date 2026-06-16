Sommerfahrplan steht: TSV Gau-Odernheim testet gegen Mainz 05 II TSV-Trainer Florian Diel ist mit den Vorzeichen zufrieden +++ Ein Spiel mit Fallhöhe für die Petersberger +++ Schott Mainz als letzter Härtetest von Torben Schröder · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Der Vorbereitungsplan für den TSV Gau-Odernheim um Christopher Hahn (Nummer 18), hier im Zweikampf mit Takumu Yamahara (FC Rot-Weiß Koblenz), ist bekannt und wird die Petersberger Oberliga-Spieler fordern. Archivfoto: Axel Schmitz/pakalski-press

Gau-Odernheim. Am 23. Juni legt der TSV Gau-Odernheim wieder los. Die zweite Saison nach einem Aufstieg ist einer gängigen Floskel nach die schwerste. Der Vorjahres-Neunte will den Klassenerhalt in der Oberliga, die am ersten August-Wochenende wieder beginnt, bestätigen. Und hängt sich die Messlatte in der Vorbereitung weit nach oben.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. „Kann auch unangenehm werden“ Als vor einem Jahr Fabio Moreno Fell zu Mainz 05 II wechselte, kam gemeinsam mit Trainer-Kollege Benjamin Hoffmann die Idee auf, sich zum Freundschaftsspiel zu treffen. Das steigt am 27. Juni (14 Uhr) – parallel zum Verbandsgemeinde-Weinfest am Petersberg, was auf ein fröhliches und zahlreiches Umfeld hoffen lässt. Nach nur drei Trainingseinheiten „kann das auch unangenehm werden“, freut sich Diel gleichwohl auf den ersten Test gegen einen Regionalligisten.

Es folgt der Sat-Cup in Pfeddersheim, zunächst am 2. Juli (19.30 Uhr) gegen die Gastgeber und dann am 5. Juli um 13.30 oder 15.30 Uhr gegen Wormatia Worms oder die TuS Mechtersheim. „Zwei garantierte Spiele, kurze Wege, interessante Gegner“, sieht Diel als Vorteile dieses Turniers. Grillfest für Helfer, Freunde und Familien inklusive Zum Abschluss des Trainingswochenendes geht es am 12. Juli (13 Uhr) gegen den VfB Ginsheim. Der Gruppenliga-Meister wird von Jonas Schuster, Diels früherem Kollegen im Mainzer NLZ, trainiert. Das Wochenende beginnt mit einem Grillfest, zu dem die Mannschaft Helfer, Freunde und Familien einlädt.