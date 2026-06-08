Sommerfahrplan des FC Memmingen steht: Testspiel gegen FC Lugano von Andreas Schales · Heute, 11:33 Uhr · 0 Leser

– Foto: Siegfried Rebhan

Sa., 20.06.2026, 17:00 Uhr SVO Germaringen Germaringen FC Memmingen FC Memmingen 17:00 PUSH

Der Sommer-Fahrplan des Fußball-Regionalligisten FC Memmingen steht. Die Kaderplanung für die erste Mannschaft ist schon weit gediehen, für das U21-Team mit den Perspektivspielern laufen die Planungen noch auf vollen Touren. Trainingsauftakt für den Regionalliga-Kader von Cheftrainer Matthias Günes ist am Mittwoch, 17. Juni. Bereits in der Woche zuvor beginnen die Spieler mit einem individuellen Trainingsprogramm zuhause. Sechs Testspiele sind in der fünfeinhalbwöchigen Vorbereitung vereinbart. Dazu kommt die alljährliche Teilnahme am Allgäuer Brauhaus-Cup.

Am Samstag, 20. Juni (17 Uhr) tritt der FC Memmingen zum dortigen 50-jährigen Stadion-Jubiläum beim SVO Germaringen an. Bayernligist FC Gundelfingen kommt am Samstag, 27. Juni (11 Uhr), ein zweiter Test findet an diesem Tag gegen den FC Bad Wörishofen (14 Uhr) statt. Am 4. Juli steigt der Brauhaus-Cup in Kempten bei dem das Teilnehmerfeld neben Gastgeber FC Kempten, dem TSV Essingen und dem FCM noch nicht final feststeht. Höhepunkt der Vorbereitung ist das Freundschaftsspiel am Dienstag, 7. Juli (18 Uhr), gegen den Schweizer Erstligisten FC Lugano, der heuer Dritter in der Super League wurde. Zum Bayernligisten TSV Kottern geht es am 11. Juli und gegen den württembergischen Oberligisten FV Ravensburg geht am 18. Juli bei der Generalprobe zuhause. Am Wochenende 18./19. Juli ist zudem auch noch die Austragung der 1. Runde im BFV-Toto-Pokal angesetzt, die Auslosung der Partien findet am 10. Juli statt.