Sommerfahrplan der Jahnelf zur Saison 2026/27

– Foto: SSV Jahn Regensburg

Jahn Chef-Trainer Sascha Hildmann bittet am 25. Juni sein Team zum ersten Mannschaftstraining der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit. Auch weitere Termine für die Sommervorbereitung stehen bereits fest. So wird die Jahnelf bis zum Drittliga-Start der neuen Saison 2026/27 Anfang August mehrere Testspiele sowie ein Turnier beim Jahn Vereinspartner TuS Pfakofen (am 28.06.) absolvieren, um sich für die neue Saison einzuspielen.

Das Trainingslager findet in diesem Jahr an einem neuen Standort statt, wo die Mannschaft von 05.07. bis 10.07. bei Jahn Partner Sportschule Oberhaching untergebracht sein wird. Weitere Information zur neuen Trainingslager-Kooperation lest Ihr hier. Auch am heimischen Kaulbachweg werden neben mehreren anderen Vorbereitungsspielen in der Region zwei Testspiele ausgetragen: Am 15.07. trifft der SSV Jahn auf die DJK Vilzing und am 01.08. auf den SSV Ulm. Ein Highlight in der Saisonvorbereitung ist sicherlich die Partie bei den Stuttgarter Kickers am 25.07., die Fanlager der beiden Vereine verbindet eine langjährige Fanfreundschaft.

Die Vorbereitungstermine der Jahnelf in der Übersicht:

Donnerstag, 25. Juni (Uhrzeit noch offen) Offizieller Trainingsauftakt - Sportpark Kaulbachweg

Sonntag 28. Juni (14 Uhr) Turnier beim „5. Tag der Jahn Vereinspartner“ - Pfakofen

Freitag, 03. Juli (15 Uhr) Testspiel gegen SV Ried - St. Roman (bei Schärding)

Montag, 06. Juli (18.30 Uhr) Testspiel gegen FC Schwaig - Schwaig

Donnerstag, 09. Juli (11 Uhr) Testspiel gegen SpVgg Unterhaching - Oberhaching

Mittwoch, 15. Juli (17 Uhr) Testspiel gegen DJK Vilzing - Sportpark Kaulbachweg

Freitag, 17. Juli – Sonntag, 19. Juli Bayerischer Toto-Pokal 1. Hauptrunde - Gegner und Termin noch offen

Samstag, 25. Juli (14 Uhr) Testspiel gegen Stuttgarter Kickers - Stuttgart

Samstag, 01. August (14 Uhr) Testspiel gegen SSV Ulm 1846 Fußball - Sportpark Kaulbachweg

Freitag, 07. August - Sonntag, 09. August Start neue Saison 3. Liga - offen