Sommerfahrplan der Jahnelf zur Saison 2026/27

Jahn Chef-Trainer Sascha Hildmann bittet am 25. Juni sein Team zum ersten Mannschaftstraining der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit. Auch weitere Termine für die Sommervorbereitung stehen bereits fest. So wird die Jahnelf bis zum Drittliga-Start der neuen Saison 2026/27 Anfang August mehrere Testspiele sowie ein Turnier beim Jahn Vereinspartner TuS Pfakofen (am 28.06.) absolvieren, um sich für die neue Saison einzuspielen.
Das Trainingslager findet in diesem Jahr an einem neuen Standort statt, wo die Mannschaft von 05.07. bis 10.07. bei Jahn Partner Sportschule Oberhaching untergebracht sein wird. Weitere Information zur neuen Trainingslager-Kooperation lest Ihr hier. Auch am heimischen Kaulbachweg werden neben mehreren anderen Vorbereitungsspielen in der Region zwei Testspiele ausgetragen: Am 15.07. trifft der SSV Jahn auf die DJK Vilzing und am 01.08. auf den SSV Ulm. Ein Highlight in der Saisonvorbereitung ist sicherlich die Partie bei den Stuttgarter Kickers am 25.07., die Fanlager der beiden Vereine verbindet eine langjährige Fanfreundschaft.
Donnerstag, 25. Juni (Uhrzeit noch offen) Offizieller Trainingsauftakt - Sportpark Kaulbachweg
Sonntag 28. Juni (14 Uhr) Turnier beim „5. Tag der Jahn Vereinspartner“ - Pfakofen
Freitag, 03. Juli (15 Uhr) Testspiel gegen SV Ried - St. Roman (bei Schärding)
Montag, 06. Juli (18.30 Uhr) Testspiel gegen FC Schwaig - Schwaig
Donnerstag, 09. Juli (11 Uhr) Testspiel gegen SpVgg Unterhaching - Oberhaching
Mittwoch, 15. Juli (17 Uhr) Testspiel gegen DJK Vilzing - Sportpark Kaulbachweg
Freitag, 17. Juli – Sonntag, 19. Juli Bayerischer Toto-Pokal 1. Hauptrunde - Gegner und Termin noch offen
Samstag, 25. Juli (14 Uhr) Testspiel gegen Stuttgarter Kickers - Stuttgart
Samstag, 01. August (14 Uhr) Testspiel gegen SSV Ulm 1846 Fußball - Sportpark Kaulbachweg
Freitag, 07. August - Sonntag, 09. August Start neue Saison 3. Liga - offen