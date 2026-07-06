Sommerfahrplan (2): Rückkehrer von beiden Seiten

Nach zwei Relegationssommer: Wie rehabilisiert sich Stadeln? – Foto: Steven Pawlowicz

Die Neulinge in der anstehenden Saison der Bayernliga Nord sind eigentlich gar keine Neulinge. Es sind mit Viktoria Aschaffenburg (Regionalliga-Absteiger), dem TSV Großbardorf, der DJK Ammerthal und der DJK Don Bosco Bamberg (alle Landesliga-Aufsteiger) vielmehr Teams, die sich in dieser Spielklasse bestens auskennen Sommerfahrplan, Teil 2 - Transfers, Termine, Titelfavoriten mit Würzburg, Cham, Ingolstadt II, Stadeln, Großbardorf, Ammerthal, DJK Bamberg, Aschaffenburg und "Quereinsteiger" Nördlingen...

Zugänge: Felix Bergmann, Marcel Meusert, Julian Schmidt, Jan Rabe, Nils Hock und Hannes Glas. Zudem Cornelius Wieden, Amir Momeni und Denis Hochweiß aus der eigenen Jugend.

Offene Planstellen: Ein, zwei Spieler könnten nicht dazu kommen.

Abgänge: Luca Forster, Felix Lehrmann, Niclas Staudt, Fabio Hock, Steffen Krautschneider, Samuel Röthlein, Heorhii Nachkebiia, Hendrik Hansen, Antonius Cosar und David Esau. Zusätzlich steht Maximilian Pérez-Hintermeier ab September nicht mehr zur Verfügung.

Trainingsauftakt: 15. Juni

Vorbereitungsumfang: Montags, dienstags, donnerstags und freitags wird trainiert. Dazu kommen wöchentlich ein bis zwei Testspiele. Erstes Vorbereitungsspiel war am 20. Juni gegen den TSV Aubstadt, weiter geht es u.a. gegen ASV Rimpar, TSV Ettleben, sowie Turniere in Thüngersheim, Altfeld und beim Grünsfeld-Cup

Saisonziel: Möglichst frühzeitiger Klassenerhalt

Meisterfavoriten: Aschaffenburg, Cham und Bamberg

Ausblick: "Wir haben einen Kader, der nach dem größeren Umbruch frischen Wind bekommen hat und enger zusammenwächst. Die Vorbereitung ist intensiv ausgelegt - sowohl konditionell als auch taktisch. Wir wollen von Beginn an mutig und aktiv auftreten und an dien Leistungen aus der Rückrunde anknüpfen."

Die Angaben machte: Trainer Christian Breunig

ASV Cham

Zugänge: Ashour Abraham (TG Straubing), Simon Fischer und Elias Weitzer (eigene U19)

Abgänge: Jakub Hrudka (Fußballpause), Niko Becker (beide Fußballpause), Michael Plänitz (Karriereende), Valentin Seebauer (TSV Grünwald) und Tim Geiger (SpVgg Lam)

Offene Planstellen: Ohren und Augen werden offen gehalten.

Trainingsauftakt: 26. Juni

Vorbereitungsumfang: 4-5 Einheiten pro Woche plus Testspiel

Saisonziel: Nach der Highlight-Saisonwir eine stabile Spielen und sich in der oberen Tabellenhälfte festsetzen.

Meisterfavoriten: Der Kreis ist groß - fünf bis sechs Mannschaften haben das Zeug dazu.

Ausblick: "Wir haben eine spezielle Aufgabe zu lösen. Einerseits sind wir als Vizemeister zunächst die Gejagten, andererseits stehen uns einige erfahrene Spieler nicht mehr zur Verfügung. Hinzu kommt, dass wir nur zwei Wochen Zeit für die Vorbereitung auf die neue Saison haben. Das wird eine anspruchsvolle Aufgabe, vor allem, weil die Liga sehr ausgeglichen und stark besetzt ist. Aber ich freue mich darauf, diese Herausforderungen mit unseren Jungs zu meistern."

Die Angaben machte: Trainer Faruk Maloku

FC Ingolstadt II

Zugänge: Bryan Atchoffo, Veit Breitschaft, Ioannis Petkos, Vincent Straßer, Alik Streck, Faris Hapi, Omotolani Oladosu, Maximilian Wagner, Felix Walther, Alexander Meyer und Timo Hengmith, Manuel Distl (alle eigene Jugend)

Abgänge: Micah Ham, Lars Böhmeke, Leo Haas, Muhammed Atak, Donald Nduka, Gedeon Ambrosio, Jason Osei-Tutu, Florian Pollak, Tom Ackermann, Massimo Agostinelli, Edis Bakic, Nuredin Rexhepi und Mussa Tasmin

Offene Planstellen: Ein, zwei sinnvolle Ergänzungen wären schön, aber nicht zwingend erforderlich

Trainingsauftakt: 12. Juni

Vorbereitungsumfang: Fünf Einheiten (Training und Spiele) pro Woche stehen auf dem Programm.

Saisonziel: Klassenerhalt - die extrem junge Mannschaft in der Liga stabiliseren

Meisterfavoriten: Neumarkt und Aschaffenburg

Ausblick: "Wir freuen uns sehr auf die spannende. aber auch herausfordernde Aufgabe mit einer sehr jungen Mannschaft in einer tollen Bayernliga. Wir werden gemeinsam viele Erfahrungen sammeln und wollen uns dank dieser Möglichkeiten bestmöglich entwickeln, um eine stabile Saison spielen zu können. Das übergeordnete Ziel wird sein, junge talentierte Spieler durch diese Entwicklungsplattform näher an den Profibereich heranzuführen."

Die Angaben machte: Trainer Kevin Ulrich