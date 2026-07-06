Sommerfahrplan (2): Rückkehrer von beiden Seiten

Die Neulinge in der anstehenden Saison der Bayernliga Nord sind eigentlich gar keine Neulinge. Es sind mit Viktoria Aschaffenburg (Regionalliga-Absteiger), dem TSV Großbardorf, der DJK Ammerthal und der DJK Don Bosco Bamberg (alle Landesliga-Aufsteiger) vielmehr Teams, die sich in dieser Spielklasse bestens auskennen Sommerfahrplan, Teil 2 - Transfers, Termine, Titelfavoriten mit Würzburg, Cham, Ingolstadt II, Stadeln, Großbardorf, Ammerthal, DJK Bamberg, Aschaffenburg und "Quereinsteiger" Nördlingen...
Zugänge: Felix Bergmann, Marcel Meusert, Julian Schmidt, Jan Rabe, Nils Hock und Hannes Glas. Zudem Cornelius Wieden, Amir Momeni und Denis Hochweiß aus der eigenen Jugend.
Abgänge: Luca Forster, Felix Lehrmann, Niclas Staudt, Fabio Hock, Steffen Krautschneider, Samuel Röthlein, Heorhii Nachkebiia, Hendrik Hansen, Antonius Cosar und David Esau. Zusätzlich steht Maximilian Pérez-Hintermeier ab September nicht mehr zur Verfügung.
Offene Planstellen: Ein, zwei Spieler könnten nicht dazu kommen.
Trainingsauftakt: 15. Juni
Vorbereitungsumfang: Montags, dienstags, donnerstags und freitags wird trainiert. Dazu kommen wöchentlich ein bis zwei Testspiele. Erstes Vorbereitungsspiel war am 20. Juni gegen den TSV Aubstadt, weiter geht es u.a. gegen ASV Rimpar, TSV Ettleben, sowie Turniere in Thüngersheim, Altfeld und beim Grünsfeld-Cup
Saisonziel: Möglichst frühzeitiger Klassenerhalt
Meisterfavoriten: Aschaffenburg, Cham und Bamberg
Ausblick: "Wir haben einen Kader, der nach dem größeren Umbruch frischen Wind bekommen hat und enger zusammenwächst. Die Vorbereitung ist intensiv ausgelegt - sowohl konditionell als auch taktisch. Wir wollen von Beginn an mutig und aktiv auftreten und an dien Leistungen aus der Rückrunde anknüpfen."
Die Angaben machte: Trainer Christian Breunig
Zugänge: Ashour Abraham (TG Straubing), Simon Fischer und Elias Weitzer (eigene U19)
Abgänge: Jakub Hrudka (Fußballpause), Niko Becker (beide Fußballpause), Michael Plänitz (Karriereende), Valentin Seebauer (TSV Grünwald) und Tim Geiger (SpVgg Lam)
Offene Planstellen: Ohren und Augen werden offen gehalten.
Trainingsauftakt: 26. Juni
Vorbereitungsumfang: 4-5 Einheiten pro Woche plus Testspiel
Saisonziel: Nach der Highlight-Saisonwir eine stabile Spielen und sich in der oberen Tabellenhälfte festsetzen.
Meisterfavoriten: Der Kreis ist groß - fünf bis sechs Mannschaften haben das Zeug dazu.
Ausblick: "Wir haben eine spezielle Aufgabe zu lösen. Einerseits sind wir als Vizemeister zunächst die Gejagten, andererseits stehen uns einige erfahrene Spieler nicht mehr zur Verfügung. Hinzu kommt, dass wir nur zwei Wochen Zeit für die Vorbereitung auf die neue Saison haben. Das wird eine anspruchsvolle Aufgabe, vor allem, weil die Liga sehr ausgeglichen und stark besetzt ist. Aber ich freue mich darauf, diese Herausforderungen mit unseren Jungs zu meistern."
Die Angaben machte: Trainer Faruk Maloku
Zugänge: Bryan Atchoffo, Veit Breitschaft, Ioannis Petkos, Vincent Straßer, Alik Streck, Faris Hapi, Omotolani Oladosu, Maximilian Wagner, Felix Walther, Alexander Meyer und Timo Hengmith, Manuel Distl (alle eigene Jugend)
Abgänge: Micah Ham, Lars Böhmeke, Leo Haas, Muhammed Atak, Donald Nduka, Gedeon Ambrosio, Jason Osei-Tutu, Florian Pollak, Tom Ackermann, Massimo Agostinelli, Edis Bakic, Nuredin Rexhepi und Mussa Tasmin
Offene Planstellen: Ein, zwei sinnvolle Ergänzungen wären schön, aber nicht zwingend erforderlich
Trainingsauftakt: 12. Juni
Vorbereitungsumfang: Fünf Einheiten (Training und Spiele) pro Woche stehen auf dem Programm.
Saisonziel: Klassenerhalt - die extrem junge Mannschaft in der Liga stabiliseren
Meisterfavoriten: Neumarkt und Aschaffenburg
Ausblick: "Wir freuen uns sehr auf die spannende. aber auch herausfordernde Aufgabe mit einer sehr jungen Mannschaft in einer tollen Bayernliga. Wir werden gemeinsam viele Erfahrungen sammeln und wollen uns dank dieser Möglichkeiten bestmöglich entwickeln, um eine stabile Saison spielen zu können. Das übergeordnete Ziel wird sein, junge talentierte Spieler durch diese Entwicklungsplattform näher an den Profibereich heranzuführen."
Die Angaben machte: Trainer Kevin Ulrich
Zugänge: Thomas Müller, Burka Ayvaz, Lukas Kuschka (alle ATSV Erlangen), Umut Dogan (FSV Erlangen-Bruck), Lukas Schmittschmitt (Buckenhofen), Marcel Schelle (Kornburg), Kevin Michelis (eigene Jugend)
Abgänge: Daniel Roth und Maurice Reichenauer
Offene Planstellen: Der Kader ist komplett.
Trainingsauftakt: 15. Juni
Vorbereitungsumfang: Drei bis vier Einheiten und ein Spiel pro Woche
Saisonziel: Klassenerhalt - nach Möglichkeit ohne Relegation
Meisterfavoriten: Mehrere
Ausblick: "Der Fokus liegt darauf, die neuen Spieler schnell zu integrieren, sodass wir eine geile Einheit werden. Ideal wäre, wenn wir gleich von Beginn weg viele Punkte holen."
Die Angaben machte: Trainer Manfred Dedaj
Zugänge: Silas Förster (FC Westheim), Yannik Amthor (TSV Aubstadt II), Noah Reuß (FC Schweinfurt 05), Jason Dell (SC Borea Dresden), Maximilian Weiß (SpVgg Bayern Hof), Jannik Schleelein, Jan Leifer (eigene U23) und Jan Wolf (eigene U19)
Abgänge: Lorenz Seufert (DJK Unterweißenbrunn), Lennard Grahmann (VFL Meiningen) und Joe Etzel (TSV Aubstadt II)
Offene Planstellen: Keine
Trainingsauftakt: 10. Juni
Vorbereitungsumfang: Drei bis vier Trainingseinheiten pro Woche und insgesamt sechs Testspiele
Saisonziel: Klassenerhalt
Meisterfavoriten: Aschaffenburg und Fortuna Regensburg
Ausblick: "Wir hoffen auf eine verletzungsfreie Saison, in der wir Neuzugänge schnellstmöglich integrieren und unser junges Team weiterentwickeln können. Auf Sicht wollen wir uns in der Bayernliga wieder etablieren und zweites Spielsystem installieren, um variabler zu werden."
Die Angaben machte: Sportlicher Leiter Marc Hartmann
Zugänge: Lucas Markert, Oliver Harandt, Tanyel Deliboyraz (alle ATSV Erlangen), Dominik Boldogh (1. SC Feucht), Michael Richard Pereira (FC Amberg), Eron Sejdijaj (SpVgg Mögeldorf), Nikola Miloviski, Nicolas Wolf, Malik Pankey (alle FSV Erlangen-Bruck), Jörn Hohe (TSV Weißenburg), Maximilian Hiltl (SC Luhe-Wildenau), Volodymyr Kharabara (SSV Jahn Regensburg II) und Nils Jenauth (1. FC Altdorf)
Abgänge: André Karzmarczyk (Ursulapoppenricht), Simon Pirner, Noah Pirner, Fabio Pirner (alle DJK Gebenbach), Fabian Helleder (SpVgg Trabitz), Martin Popp (FC Schlicht), Dennis Weidner (FC Amberg), Marco Wiedmann, Sebastian Schulik und Jan-Luis Knisch (alle TSV Nürnberg-Buch),
Offene Planstellen: Keine
Trainingsauftakt: 10. Juni
Vorbereitungsumfang: Vier Wochen und acht Tests
Saisonziel: Klassenerhalt - und attraktiver Fußball
Meisterfavoriten: Aschaffenburg, Cham und Gebenbach
Ausblick: "Eine interessante, stark besetzte Bayernliga."
Die Angaben machte: Trainer/Sportlicher Leiter Tobias Rösl
Zugänge: Tim Holzheid (TSV Mönchröden), Leon Holzheid (FCLichtenfels), Jason Kürschner (FC Oberhaid), Jannik Nüßlein (TSV Neudrossenfeld), Pascal Schneider (FC Strullendorf), Maro Müller (FC Schweinfurt) und Salomon Herrera Melendez (FC Oberhaid)
Abgänge: Julian Brückner (Auslandsstudium)
Offene Planstellen: Es werden noch Offensivkräfte gesucht
Trainingsauftakt: 15. Juni
Vorbereitungsumfang: Wetterabhängig - meist drei Trainingseinheiten und ein Spiel pro Woche
Saisonziel: Platz 9
Meisterfavoriten: Eintracht Bamberg und Kornburg
Ausblick: "Wir wollen mit unseren Talenten auch eine Liga höher Fußball mit Herz und Leidenschaft bieten, um so den zahlreichen besser besetzten Teams Paroli bieten zu können
Die Angaben machte: Sportlicher Leiter Gerd Schimmer
Zugänge: Jan Bartunek, Berkay Sebik (beide Alemania Haibach) und Lukas Imgrund (Vatanspor Aschaffenburg)
Abgänge: Eric Verstappen, Maximilian Grimm, Arda Nadaroglu, Hendrik Ehmann, David Nene
Adrian Asani, Maximilian Kohlert, Benjamin Franz, Henry Held, Lars Kleiner, Nino Cassaniti, Maksym Navrotski, Emirhan Delikaya, Nino Cassaniti, Alexander Leuthard, Jesper Penterman und Othmane El Idrissi
Offene Planstellen: Es wird noch Veränderungen im Kader geben
Trainingsauftakt: 22. Juni
Vorbereitungsumfang: Vier Einheiten pro Woche, sechs Testspiele und ein Turnier
Saisonziel: Oberes Drittel, attraktiver und intensiver Fußball
Meisterfavoriten: Eintracht Bamberg und Cham
Ausblick: "Nach der schweren vergangenen Saison wollen wir wieder mehr positive Eindrücke hinterlassen. Mit attraktiven Fussball und harter Arbeit wollen wir die Fans und die Region wieder mehr gewinnen."
Die Angaben machte: Trainer Daniel Soldevilla
Zugänge: Simon Lösch (FSV Reimlingen), Lauren Lechner (SC Polsingen), Okun Alexander, Kazymov Bakhtiiar (beide SV Waldhausen), Robin May (SGM Tannhausen/Stödtlen), Tim Seidler (TSG Hofherrnweiler), Marco Uhl (DJK Schwabsberg-Buch), Florent Schmid (Jugend FC Heidenheim), Caciel Niveto (FV Illertissen), Lukas Kania (TSV Dinkelscherben), Leon Rudenko (FC Kempten), Kevin Freiheit (FC Ellwangen), Liam Schein, Jonah Lang, Nico Milicevic, Jonas Meister, Julian Röthinger und Muhammed Dibrani (alle eigene Jugend)
Abgänge: Daniel Martin, Jens Schüler (beide VfB Eichstätt), Alverik Montag (Sportfreunde Dorfmerkingen), Simon Grubr (TSV Essingen), Jakob Mayer (pausiert), Manuel Meyer (Karriereende), Bernd Rathgeber (Auslandsstudium) und Mario Szabo (Ziel unbekannt)
Offene Planstellen: Der Kader ist vollendet
Trainingsauftakt: 7. Juni
Vorbereitungsumfang: Sieben Vorbereitungsspiele
Saisonziel: Den Klassenerhalt schnellstmöglich sichern
Meisterfavoriten: Achaffenburg
Ausblick: "Wir freuen uns auf die neuen Gegner. Unser Ziel ist es, unsere jungen Spieler weiterzuentwickeln und so schnell wie möglich 40 Punkte erreichen."
Die Angaben machte: Teammanager Werner Schmid