Sommerfahrplan (1): Training, Transfers, Titelfavoriten

Der für seine artistischen Einwürfe bekannte Fardin Rabet (rechts) ist zurück beim TSV Neudrossenfeld. – Foto: Johannes Traub

Die Teams sind in die Vorbereitung gestartet - die neue Saison kündigt sich an. Doch wie arbeiten die Teams auf den Saisonstart und generell auf die neue Spielzeit hin? Sind bereits alle Transferplanungen abgeschlossen? Wer ist Meisterfavorit? Der große Sommerfahrplan der Bayernliga Nord - Teil 1 mit Kornburg, Jahn II, Hof, Neumarkt, Gebenbach, Bamberg, Weiden, Neudrossenfeld und Fortuna Regensburg.

Offene Planstellen: Kornburg wird noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden - sollte sich ein geeigner Kandidat finden.





Trainingsauftakt: 12. Juni

Vorbereitungsumfang: Mit Ausnahmen vier Einheiten und ein Spiel, jedoch immer fünf Termine pro Woche.

Saisonziel: Kein konkreter Tabellenplatz, aber in der oberen Tabellenhälfte will man schon landen.

Meisterfavoriten: Cham, Gebenbach und vielleicht Aschaffenburg

Ausblick: "Wir wünschen uns, dass wir es nach der durchkommerzialisierten Fußball-WM schaffen, die Region durch ein attraktives Auftreten für den Amateurfußball zu begeistern."

Die Angaben machte: Neu-Trainer Florian Bauer





SSV Jahn Regensburg II

Zugänge: Maximilian Kapp, Michel Kircher, Christian Koch, Joel Lehmeier, Mubin Limkoski, Benjamin Lottes, Lenny Müller, Raphael Steudtner (alle eigene U19), Abaz Mazrekaj (SV Schalding-Heining, Leihende) und Björn Zempelin (hatte pausiert, zuvor ASV Cham) - zudem trainieren Besmir Bilali, Leon Hoffmann, Zsombor Raki, Niklas Schicha (alle U18) mit.

Abgänge: Paul Gebhard (SpVgg SV Weiden), Volodymyr Kharabara (DJK Ammerthal), Johannes Rehwald, Fabio Rost, Titus Knoche, Jakob Krauß (alle offen), Marco Maul (SV Fortuna Regensburg), Maurice Merkl (TSV Landsberg/Lech), Kelvin Onuigwe (SpVgg Bayreuth), Jakob Seibold (eigene Profis), Paul Schmid (FC Memmingen II), Fabian Ziegler (Leihende) und Marco Maul (beide SV Fortuna Regensburg)

Offene Planstellen: Es kann, muss sich aber nichts mehr ergeben. Der Fokus liegt weiter auf der Ausbildung der eigenen Talente.

Trainingsauftakt: 8. Juni

Vorbereitungsumfang: Zwei Vormittags- und vier Nachmittagseinheiten pro Woche sowie ingesamt sechs Testspiele.

Saisonziel: Attraktiver und erfolgreicher Fußball sowie die Weiterentwicklung der Talente.

Meisterfavoriten: Cham und Aschaffenburg

Ausblick: "Wir sind voller Vorfreude auf die neue Saison. Spieler und Staff sind voller Tatendrang und gespannt auf die anstehenden Aufgaben."

Die Angaben machte: Neu-Trainer Lukas Baumer





SpVgg Bayern Hof

Zugänge: Samuel Zuber (SSV Jahn Regensburg U19), Emil Zorn (FC Schweinfurt 05), Maximilian Weimer, Jayden Hain (beide SpVgg Bayreuth, Niklas Schödel (SG Regnitzlosau), Felix Wirth, Arda Keles, Luca Kauer und Luca Vollert (alle eigener Nachwuchs)

Abgänge: Lukas Kycek (Banik Sokolov), Max Hertel (Merkur Oelsnitz), Toni Wunderlich (Leihende; zurück zum VFC Plauen) und Maximilian Weiß (unbekannt)

Offene Planstellen: Die Transferplanungen sind abgeschlossen.

Trainingsauftakt: 15. Juni

Vorbereitungsumfang: Vier Einheiten während der Woche und am Wochenende ein oder auch zwei Spiele

Saisonziel: einstelliger Tabellenplatz

Meisterfavoriten: Cham und Aschaffenburg

Ausblick: "Wir wollen wieder schnellstmöglich den direkten Klassenerhalt unter Dach und Fach bringen. Ziel ist es zudem, unsere junge Mannschaft, die einen Altersdurchschnitt von unter 22 Jahren aufweist, weiterzuentwickeln und unseren Anhängern guten Fußball zu bieten."

Die Angaben machte: Sportlicher Leiter Thomas Popp





