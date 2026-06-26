Sommerfahrplan (1): Training, Transfers, Titelfavoriten

Die Teams sind in die Vorbereitung gestartet - die neue Saison kündigt sich an. Doch wie arbeiten die Teams auf den Saisonstart und generell auf die neue Spielzeit hin? Sind bereits alle Transferplanungen abgeschlossen? Wer ist Meisterfavorit? Der große Sommerfahrplan der Bayernliga Nord - Teil 1 mit Kornburg, Jahn II, Hof, Neumarkt, Gebenbach, Bamberg, Weiden, Neudrossenfeld und Fortuna Regensburg.
Zugänge: Fabian Klose (SC Großschwarzenlohe), Wallace Omoregbee (SC 04 Schwabach), Timo Göllner (SpVgg Ansbach U19), Jonas Fischer (1. FC Nürnberg U19), Nico Zietsch (FC Eintracht Bamberg), Niklas Held (SpVgg Jahn Forchheim), Andac Ginyol (VfB Eichstätt) und Dominik Healy (SG Nürnberg)
Abgänge: Christian Kestel, Jannis Sauer, Laurin Klaus und Justin Kussmann (SC 04 Schwabach), Bastian Herzner (TSV Marktbergel) Marco Janz (Karriereende), Justin Mrozek (TSV Aubstadt), Marcel Schelle (FSV Stadeln) und Fatjon Collari (Ziel unbekannt)
Offene Planstellen: Kornburg wird noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden - sollte sich ein geeigner Kandidat finden.
Trainingsauftakt: 12. Juni
Vorbereitungsumfang: Mit Ausnahmen vier Einheiten und ein Spiel, jedoch immer fünf Termine pro Woche.
Saisonziel: Kein konkreter Tabellenplatz, aber in der oberen Tabellenhälfte will man schon landen.
Meisterfavoriten: Cham, Gebenbach und vielleicht Aschaffenburg
Ausblick: "Wir wünschen uns, dass wir es nach der durchkommerzialisierten Fußball-WM schaffen, die Region durch ein attraktives Auftreten für den Amateurfußball zu begeistern."
Die Angaben machte: Neu-Trainer Florian Bauer
SSV Jahn Regensburg II
Zugänge: Maximilian Kapp, Michel Kircher, Christian Koch, Joel Lehmeier, Mubin Limkoski, Benjamin Lottes, Lenny Müller, Raphael Steudtner (alle eigene U19), Abaz Mazrekaj (SV Schalding-Heining, Leihende) und Björn Zempelin (hatte pausiert, zuvor ASV Cham) - zudem trainieren Besmir Bilali, Leon Hoffmann, Zsombor Raki, Niklas Schicha (alle U18) mit.
Abgänge: Paul Gebhard (SpVgg SV Weiden), Volodymyr Kharabara (DJK Ammerthal), Johannes Rehwald, Fabio Rost, Titus Knoche, Jakob Krauß (alle offen), Marco Maul (SV Fortuna Regensburg), Maurice Merkl (TSV Landsberg/Lech), Kelvin Onuigwe (SpVgg Bayreuth), Jakob Seibold (eigene Profis), Paul Schmid (FC Memmingen II), Fabian Ziegler (Leihende) und Marco Maul (beide SV Fortuna Regensburg)
Offene Planstellen: Es kann, muss sich aber nichts mehr ergeben. Der Fokus liegt weiter auf der Ausbildung der eigenen Talente.
Trainingsauftakt: 8. Juni
Vorbereitungsumfang: Zwei Vormittags- und vier Nachmittagseinheiten pro Woche sowie ingesamt sechs Testspiele.
Saisonziel: Attraktiver und erfolgreicher Fußball sowie die Weiterentwicklung der Talente.
Meisterfavoriten: Cham und Aschaffenburg
Ausblick: "Wir sind voller Vorfreude auf die neue Saison. Spieler und Staff sind voller Tatendrang und gespannt auf die anstehenden Aufgaben."
Die Angaben machte: Neu-Trainer Lukas Baumer
SpVgg Bayern Hof
Zugänge: Samuel Zuber (SSV Jahn Regensburg U19), Emil Zorn (FC Schweinfurt 05), Maximilian Weimer, Jayden Hain (beide SpVgg Bayreuth, Niklas Schödel (SG Regnitzlosau), Felix Wirth, Arda Keles, Luca Kauer und Luca Vollert (alle eigener Nachwuchs)
Abgänge: Lukas Kycek (Banik Sokolov), Max Hertel (Merkur Oelsnitz), Toni Wunderlich (Leihende; zurück zum VFC Plauen) und Maximilian Weiß (unbekannt)
Offene Planstellen: Die Transferplanungen sind abgeschlossen.
Trainingsauftakt: 15. Juni
Vorbereitungsumfang: Vier Einheiten während der Woche und am Wochenende ein oder auch zwei Spiele
Saisonziel: einstelliger Tabellenplatz
Meisterfavoriten: Cham und Aschaffenburg
Ausblick: "Wir wollen wieder schnellstmöglich den direkten Klassenerhalt unter Dach und Fach bringen. Ziel ist es zudem, unsere junge Mannschaft, die einen Altersdurchschnitt von unter 22 Jahren aufweist, weiterzuentwickeln und unseren Anhängern guten Fußball zu bieten."
Die Angaben machte: Sportlicher Leiter Thomas Popp
Zugänge: Joshua Kurz (SV Unterreichenbach), Carlo Schwarzer (SC Großschwarzenlohe), Nico Ott (ATSV Erlangen), Lars Böhmeke (FC Ingolstadt II), Tim Brandl, Kilian Gruber und Maksymilian Guszpit (alle eigene Jugend)
Abgänge: Dominik Juric (SV Manching), Simon Lang (SC Feucht), Oskar Preil (TSV Buchbach), Maximilian Dobra (TSV Buch) und Noah Gusterer (Ausland)
Offene Planstellen: In der Offensive soll noch nachgelegt werden.
Trainingsauftakt: 14. Juni
Vorbereitungsumfang: Zu den drei bis vier Einheiten und ein bis zwei Testspielen pro Woche kommt ein dreitägiges Trainingslager in Bayreuth samt Testspiel gegen den Regionalligisten hinzu.
Saisonziel: Noch offen.
Meisterfavoriten: Aschaffenburg und Eintracht Bamberg
Ausblick: "Wir freuen uns auf die kommende Saison und möchten wieder in den oberen Tabellenregionen mitmischen. Dabei hoffen wir, von Verletzungen verschont zu bleiben und eine reibungslose Vorrunde zu erleben, damit sich in der Rückrunde kein eng getaktetes Programm mit acht Spielen in nur 28 Tagen wiederholt. Mit viel Vorfreude blicken wir auf die neue Spielzeit."
Die Angaben machte: Sportlicher Leiter Benedikt Thier
DJK Gebenbach
Zugänge: Fabio Pirner, Noah Pirner, Simon Pirner (alle DJK Ammerthal), Jean-Paul Alexis Ajala (Tasmania Berlin), Jonas Germershausen (SpVgg Bayreuth U17), Jonas Lax (TSV Kareth-Lappersdorf U19), Ari Kennedy (TSV Tännesberg) und Maximilian Fuchtler (SG Schwandorf U19)
Abgänge: Timo Kohler (Karriereende), Leon Brandl, Dominik Späth (beide FC Amberg), Fatih Boynuegrioglu (Vatan Spor Nürnberg), Alikan Sahin und Salah El Berd (beide Ziel unbekannt)
Offene Planstellen: Sollten sich noch Spieler verabschieden, werden diese kompensiert.
Trainingsauftakt: 13. Juni
Vorbereitungsumfang: Vier Einheiten pro Woche und vier Testspiele insgesamt - wobei eine weitere Partie hinzukommen soll.
Saisonziel: Noch offen - wird im Laufe der Vorbereitung gemeinsam erarbeitet.
Meisterfavoriten: Keinen konkreten
Ausblick: "Nachdem wir den Stamm halten und uns mit einigen sehr, sehr spannenden Neuzugängen verstärken konnten, genießen wir aktuell jede Trainingseinheit. Da wir hier ein hohes Energielevel und eine starke Trainingsqualität zeigen, fiebern wir dem Start entgegen."
Die Angaben machte: Trainer Dominic Rühl
FC Eintracht Bamberg
Zugänge: Tim Gensichen (1. FC Schweinfurt 05), Emil Rizai (ATSV Erlangen), Felix Müller (DJK Dampfach), Kenan Delic (SpVgg Greuther Fürth), Mustafa Zekiroski (Würzburger Kickers), Hermann Otto (FC Strullendorf), Hendrik Lange, Nils Wagner und Finn Gerber (alle eigene U19)
Abgänge: Ben Olchewski (SpVgg Jahn Forchheim), Jannis Burger, Timm Strasser (beide SV Ober-/Unterharnsbach), Fabian Dellermann (TSV Scheßlitz), Andeas Pfahlmann (TSV Windeck Burgebrach), Robin Zeitler (Würzburger FV), Valentin Schmitt (1. FC Schweinfurt 05), Nico Zietsch (TSV Kornburg) und Oli Schubert (SpVgg Bayreuth)
Offene Planstellen: Keine
Trainingsauftakt: 15. Juni
Vorbereitungsumfang: Vier Wochen und sechs Tests.
Saisonziel: "Wir wollen mit unserer jungen Mannschaft attraktiven Fußball spielen, uns weiterentwickeln und dabei mit Ambitionen möglichst weit oben mitmischen."
Meisterfavoriten: Cham, Weiden und Gebenbach
Ausblick: "Es wird sicher eine spannende Runde. Viele Teams haben sich aus unserer Sicht gut verstärkt, sodass es wohl jeden Spieltag spannend und für den Fan sicher auch attraktiv in der Bayernliga Nord bleibt."
Die Angaben machte: Vorstandssprecher Sascha Dorsch
Zugänge: Paul Gebhard (SSV Jahn Regensburg II), Finn Horgan (SpVgg Greuther Fürth U17), Luis Siegert (SpVgg Bayreuth U17), Maximilian Sollfrank, Paul Reizig und Jacob Höfler (alle eigene Jugend)
Abgänge: Christoph Sibler (TuS Geretsried), Michael Lummer (SpVgg Hankofen), Max Wißmann (SV Schwarzhofen) und Jannik Schmutzer (1. FC Schlicht)
Offene Planstellen: Keine
Trainingsauftakt: 15. Juni
Vorbereitungsumfang: Dreimal pro Woche Training - vier Testspiele und ein Pokalspiel; 1. bis 5. Juli Trainingslager in Weiden am See (Burgenland/Österreich), inklusive einem Test;
Saisonziel: Klassenerhalt
Meisterfavoriten: Gebenbach, Neumarkt und Cham
Ausblick: "Es wird wieder eine spannende Bayernliga-Saison, die keine Schwächen erlaubt. Für uns gilt es sich zu stabilisieren - mit den gegebenen Mitteln und dem Stamm der Vorsaison. Schon die ersten Spiele um Juli und August bieten insbesondere Zuhause am Wasserwerk Prestige und Klasse."
Die Angaben machte: Sportlicher Leiter Rüdiger Hügel
TSV Neudrossenfeld
Zugänge: Leo und Max Dannhäußer (SpVgg Bayreuth U19), Hannes Schwender (SV Mistelgau), Jonas Valentin (ATSV Erlangen), Fardin Rabet (APEA Akrotiri), Brandon Happi Monthe (BFC Dynamo Berlin), Nico Larkow (SpVgg Bayern Hof U19) und Cristian Fischer (FC Coburg)
Abgänge: Tom Kunert, Jannik Nüsslein, Florian Förster, Lukas Beszczynski und Noah Ismail - zudem Lennart Wöhner und Moritz Hütter (beide sechsmonatiges Auslandssemester)
Offene Planstellen: In der Verteidigung soll noch etwas passieren.
Trainingsauftakt: 12. Juni
Vorbereitungsumfang: Wöchentlich vier Einheiten sowie ein bis zwei Spiele
Saisonziel: Mittelfeldplatz
Meisterfavoriten: Cham
Ausblick: "Wir wollen den mittleren Umbruch schnellstmöglich und gut meistern, um in einer meiner Ansicht nach noch stärkeren Bayernliga weiterhin bestehen zu können."
Die Angaben machte: Sportlicher Leiter Daniel Stöcker
Fortuna Regensburg
Zugänge: Fabian Ziegler (Leihende), Marco Maul (beide SSV Jahn Regensburg II), Lukas Schröder (DJK Vilzing), Michael Winter (SV Erlbach), Dorian Corley (Jahn Regensburg Futsal) und Alem Radoncic (nach Pause)
Abgänge: Arlind Morina (ASV Burglengenfeld), Philip Bockes (TSV Bad Abbach), Kevin Horn (TSV Großberg), Jakob Klier (SV Wenzenbach), Niklas Milletich (Österreich) und Ben Broghammer (Ziel unbekannt)
Offene Planstellen: Die berühmt-berüchtigten Augen und Ohren werden offen gehalten.
Trainingsauftakt: 17. Juni
Vorbereitungsumfang: Je nach Bedarf drei bis vier Einheiten und ein bis zwei Testspiele pro Woche
Saisonziel: Besser abschneiden als in der Vorsaison
Meisterfavoriten: Aschaffenburg und Bamberg
Ausblick: "Wir wollen einen guten Grundstein in der Vorbereitung legen und gut in die Saison starten. Wir freuen uns, wenn der Ball wieder offiziell rollt."
Die Angaben machte: Co-Spielertrainer Lucas Altenstrasser