Sommercheck TSV Wiesental Beste Saison seit 50 Jahren +++ "so langsam spricht sich unsere Philosophie im Kreis Bruchsal herum" +++ TSV will sich weiterentwickeln

1. Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Spielzeit? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Zu Beginn erstmal von meiner Seite ein „Gut Kick“ in die Runde. Ich denke, es ist ein offenes Geheimnis, dass wir alle hochzufrieden und zu großen Teilen überrascht mit unserem Abschneiden der letzten Saison waren. Wir hatten uns als großes Ziel gesetzt, schnell von den Abstiegsrängen weg zu kommen und befreit aufzuspielen, um sich vielleicht peu à peu in das vordere Drittel der Tabelle zu schleichen. Das ist uns dann auch tatsächlich sehr gut gelungen.

Trotz Allem war es nicht leicht, eine Mannschaft mit sieben Neuzugängen, wie es im August 2021 der Fall war, zu formen und zu einer Einheit zu bringen. Leider haben dabei personell manche Spieler kürzer treten müssen, welche dann zugleich im Winter die Segel bei uns strichen. Aber auch diese Spieler waren ein Teil von der letztjährigen Erfolgsstory!

Wir sind eigentlich mit sehr vielen negativen Schwingungen in die Saison gestartet. Die Vorbereitung war nicht die Beste und spätestens nach dem 0:3 gegen den FV Wiesental zum Auftakt, waren wir als Absteiger Nummer eins tituliert worden. Zwei weitere Unentschieden aus den ersten drei Spielen, wobei man jeweils die Siege in der letzten Minute aus der Hand gab, verstärkten die Sorgen noch mehr. Doch wie auch im Profibereich kann eben eine Mannschaft mit vielen neuen Gesichtern nicht von Tag eins ab ohne Probleme funktionieren und muss daher mit der Zeit reifen. Das konnte man dann auch bei uns erkennen. Auswärts eine Macht und daheim zum Teil fast schon beschämende Ergebnisse, sodass wir trotzdem in ruhigem Fahrwasser zur Winterpause waren.

Die Vorbereitung der Rückrunde war dann das genaue Gegenteil, wir verloren nur ein Spiel und waren top gewappnet, um beim Rückrundenauftakt einen Heimsieg einzufahren. Dass danach dann ein Spektakel im Derby folgen sollte, hätte wohl keine Zukunftskugel der Welt sagen können. Das hat hier so manchen im Verein emotional mitgenommen und es war einfach atemberaubend, wie oft man auf diesen Sieg angesprochen wurde. Du bekamst von Leuten gratuliert, die einem nicht so oft auf dem Sportplatz auffallen, aber dir dann sagen, dass sie nach dem Sieg mit Gänsehaut im Bett lagen. Da merkt man einfach wieviel Bedeutung so einem Spiel, vor allem von der älteren Generation, geschenkt wird.

Durch unseren Lauf spielten wir uns dann zur Vizemeisterschaft und haben die beste Platzierung seit der Meisterschaft in der alten A-Klasse und dem zugehörigen Aufstieg in die zweite Amateurliga 1972 erzielt. Da kann jeder einzelne stolz auf sich sein. Als Belohnung dann vor mehr als 800 Zuschauern ein Play-Off-Spiel bestreiten zu dürfen, setzte allem die Krone auf. Das Ergebnis war dabei zweitrangig, Büchig hatte sich den Sieg verdient und wir waren um eine geile Erfahrung reicher! An dieser Stelle nochmals DANKE an alle Fans, Gönner und Unterstützer, die uns in der letzten Saison beistanden und uns die Kraft gaben, sowas zu erreichen.

2. Gibt es Veränderungen im Team? Trainerwechsel, Neuzugänge?

Ich glaube, so langsam spricht sich unsere Philosophie im Kreis Bruchsal herum, daher können wir auch dieses Mal verkünden, dass wir nur zwei Abgänge im Sommer hatten. Im Winter verließen uns, wie schon zuvor erwähnt, Niklas Schuhmacher und Dustin Hammer, welche beide vom FC Olympia Kirrlach kamen und auch nach dort wieder zurückfanden. Marvin Sorg verließ uns ebenfalls im Winter und spielte für seine alte Liebe SV 62 Bruchsal, ehe er jetzt doch lieber mit dem Rad ins Training fährt und auch nach Kirrlach wechselte. Im Sommer entschied sich dann Marc Neuber auch dafür, nach zwei Jahren wieder nach Kirrlach zu wechseln. Anscheinend ist bei Patrick Erbe die Rückruftaste auf dem Handy sehr beliebt...(lacht). Ein kleiner Seitenhieb an Patrick, der nämlich ansonsten öfter mal persönlich bei mir oder Robin Köhler wegen dem Thema stichelt. Er weiß, wie es gemeint ist.

Mit Domenik Galieni wechselt ein echter Oldie unserer Truppe zur Germania nach Forst. Dort will er auf seinen letzten Tagen mit seinem Arbeitskollegen zusammenspielen und das soll ihm keinesfalls verwehrt bleiben. Danke trotzdem für einen Aufstieg, das Erreichen des Pokalfinales und einer Vizemeisterschaft der Kreisliga!

Joshua Vogt ist dabei ebenfalls zu erwähnen, der seine Zukunft eher an der Seitenlinie sieht und dementsprechend als Spieler kürzer tritt, um auf den Spuren von Julian Nagelsmann zu sein und die A-Jugend des FC Olympia Kirrlach zu coachen.

Marvin Lösch nimmt nun auch einen etwas längeren Anfahrtsweg auf sich und verlässt seinen Heimatverein FV Hambrücken, um ein neues Chapter zu beginnen. Er wird auf alle Fälle unsere linke Seite beflügeln und eine gute Aufgabe als Einstandsritual bekommen, da bin ich mir sicher.

Der eigentliche Königstransfer des diesjährigen Sommertransferfensters war nicht Rüdiger zu Real, Süle zu Dortmund oder De Ligt zu den Bayern, sondern Erhan Aksu zu uns. Keiner weiß warum, aber wir freuen uns mega über einen sehr talentierten und erfahrenen Spieler, der unsere Hintermannschaft nochmal stabilisiert. Glück für uns, dass Erhan auch nicht jünger wird und einen kurzen Anfahrtsweg anderen Präferenzen vorzieht.

Eine Nacht-und-Nebel-Aktion war auch die Verpflichtung von Yasin Bulut von der FVgg Neudorf. Viele würden sagen, dass wir endlich die Nummer neun bekommen haben, welche unser Spielstil benötigt hat. Mich persönlich freut der Transfer auch sehr, denn als Gegenspieler hatte man Yasin nie gerne. Da ist es schon von Vorteil, einen wie ihn jetzt in den eigenen Reihen zu haben!

Mit Thomas Armbruster bekamen wir erst ganz frisch einen Ersatz für unseren bisherigen Torwarttrainer Gerald Dimmelmaier, der leider aus persönlichen Gründen kürzer treten muss und nicht mehr so oft auf dem Sportplatz anwesend sein wird. Hier ist es mir aber wichtig, ein Dankeschön für Gerald dazulassen, der zu unserem stetigen Aufstieg ebenfalls seinen Teil beigetragen hat. Thomas wird diese Lücke schließen und unserer familiären Mannschaft sehr guttun. Eine Bereicherung für uns TuS'ler, denn Thomas habe ich schon als geilen Typ in Kirrlach kennengelernt und bin froh ihn jetzt bei uns begrüßen zu dürfen.

Das Gute wird aber auch sein, dass wieder der ein oder andere Spieler nach einer längeren Verletzung zurückkehren wird. Torben Hemmelgarn hat endlich sein Knie stabilisiert bekommen und arbeitet fleißig an seinem Pflichtspielcomeback. Bei Jerome Becker hoffen wir, dass er mal länger als zwei bis drei Spiele ohne neue Verletzung überstehen kann. Da ist leider der Wurm drin und er wird von ein nach der anderen Verletzung geplagt. Norman Weick, dem der Tischtennisschläger zu schwer wurde, wurde als Torhüter reaktiviert und gibt uns nochmal einen Backup im Tor.

Durch die Installation eines Teams hinter dem Team mit Rico Krämer, Franz Gentner, Patrik Keppelen und Michael Käpplein hat das Ganze um die Mannschaft herum mehr an Struktur zugenommen. So kann es weitergehen und muss es auch sein!

3. Wie lautet die Zielsetzung für die neue Saison?