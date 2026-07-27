Sommer-Transferfenster läuft heiß BVB greift nach Juwel Karetsas – Mega-Poker um Diomande und Bewegung in der Premier League von Gerd Jung · Heute, 21:20 Uhr · 0 Leser

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München / Dortmund / Madrid. Der europäische Transfermarkt steuert auf seine heiße Phase zu. Während Borussia Dortmund auf dem belgischen Markt Nägel mit Köpfen macht und ein Top-Talent vor der Verpflichtung steht, bahnt sich zwischen Real Madrid und RB Leipzig der nächste dreistellige Millionen-Deal des Sommers an. Auch in der Premier League und der Serie A sorgen namhafte Personalien für erhebliche Bewegung.

Dortmund sichert sich Rekord-Talent, Stuttgart rüstet auf



Borussia Dortmund hat im Buhlen um das griechische Ausnahmetalent Konstantinos Karetsas die entscheidende Hürde genommen. Wie aus Vereinskreisen bekannt wurde, haben sich der BVB und der KRC Genk auf ein Ablösepaket im Bereich von 32 bis 33 Millionen Euro verständigt. Für die Belgier bedeutet der Verkauf des 18-jährigen Spielmachers einen historischen Klubrekord. Karetsas gilt als eine der heißesten Aktien des europäischen Nachwuchsfußballs und soll im Dortmund-Mittelfeld langfristig eine tragende Rolle einnehmen.

Auch beim Vizemeister VfB Stuttgart stehen die Zeichen auf Vollzug. Die Schwaben haben Einigung mit Feyenoord Rotterdam erzielt, um den slowakischen Flügelstürmer Leo Sauer für rund 12,5 Millionen Euro zu verpflichten. Der Medizincheck ist für die nächsten Tage angesetzt.





Diomande im Blickpunkt der Königlichen



Nach dem Ausstieg von Paris Saint-Germain ist der Weg für Real Madrid frei, was eine Verpflichtung von RB Leipzigs Offensivjuwel Yan Diomande betrifft. Die Verhandlungen laufen auf Hochtouren, wenngleich Leipzig eine Schmerzgrenze von bis zu 120 Millionen Euro ausgerufen hat. Es wäre bereits der nächste Rekordtransfer dieses Transferfensters für die Bundesliga.

Unterdessen verzeichnet Atlético Madrid Vollzug: Die „Colchoneros“ verpflichteten den südkoreanischen Mittelfeldakteur Kang-in Lee von PSG für stolze 40 Millionen Euro.



