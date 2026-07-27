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Sommer-Transferfenster läuft heiß
BVB greift nach Juwel Karetsas – Mega-Poker um Diomande und Bewegung in der Premier League
von Gerd Jung · Heute, 21:20 Uhr · 0 Leser
München / Dortmund / Madrid. Der europäische Transfermarkt steuert auf seine heiße Phase zu. Während Borussia Dortmund auf dem belgischen Markt Nägel mit Köpfen macht und ein Top-Talent vor der Verpflichtung steht, bahnt sich zwischen Real Madrid und RB Leipzig der nächste dreistellige Millionen-Deal des Sommers an. Auch in der Premier League und der Serie A sorgen namhafte Personalien für erhebliche Bewegung.
Dortmund sichert sich Rekord-Talent, Stuttgart rüstet auf
Borussia Dortmund hat im Buhlen um das griechische Ausnahmetalent Konstantinos Karetsas die entscheidende Hürde genommen. Wie aus Vereinskreisen bekannt wurde, haben sich der BVB und der KRC Genk auf ein Ablösepaket im Bereich von 32 bis 33 Millionen Euro verständigt. Für die Belgier bedeutet der Verkauf des 18-jährigen Spielmachers einen historischen Klubrekord. Karetsas gilt als eine der heißesten Aktien des europäischen Nachwuchsfußballs und soll im Dortmund-Mittelfeld langfristig eine tragende Rolle einnehmen.
Auch beim Vizemeister VfB Stuttgart stehen die Zeichen auf Vollzug. Die Schwaben haben Einigung mit Feyenoord Rotterdam erzielt, um den slowakischen Flügelstürmer Leo Sauer für rund 12,5 Millionen Euro zu verpflichten. Der Medizincheck ist für die nächsten Tage angesetzt.
Diomande im Blickpunkt der Königlichen
Nach dem Ausstieg von Paris Saint-Germain ist der Weg für Real Madrid frei, was eine Verpflichtung von RB Leipzigs Offensivjuwel Yan Diomande betrifft. Die Verhandlungen laufen auf Hochtouren, wenngleich Leipzig eine Schmerzgrenze von bis zu 120 Millionen Euro ausgerufen hat. Es wäre bereits der nächste Rekordtransfer dieses Transferfensters für die Bundesliga.
Unterdessen verzeichnet Atlético Madrid Vollzug: Die „Colchoneros“ verpflichteten den südkoreanischen Mittelfeldakteur Kang-in Lee von PSG für stolze 40 Millionen Euro.
Premier League: Gvardiol bindet sich – Chelsea plant Routinier-Überraschung
In England sorgt Manchester City für Kontinuität an der defensiven Ausrichtung: Abwehrchef Joško Gvardiol hat sein Arbeitspapier vorzeitig bis 2031 verlängert. Weniger klar ist die Zukunft von Mittelfeld-Strategen Rodri, um den Real Madrid intensiv wirbt – ManCity versucht derzeit nachdrücklich, den Spanier von einem neuen langfristigen Vertrag zu überzeugen.
Für Erstaunen sorgt die Transferstrategie des FC Chelsea: Die „Blues“, die zuletzt primär auf junge Talente setzten, verhandeln mit Brighton & Hove Albion über einen Transfer von Routinier Danny Welbeck. Der 35-Jährige soll als erfahrener Führungsspieler eine klaffende Lücke in der Chelsea-Offensive schließen. Bologna verstärkt sich mit Dovbyk – Tadić-Sensation in den Niederlanden
In der Serie A bahnt sich ein prominenter Stürmerwechsel an: Artem Dovbyk verlässt die AS Rom nach nur einer Spielzeit und wechselt auf Leihbasis zum FC Bologna.
Für eine absolute Überraschung in der Eredivisie sorgte schlussendlich NEC Nijmegen. Der niederländische Erstligist hat die ablösefreie Verpflichtung von Ex-Ajax-Kapitän Dusan Tadić bekanntgegeben. Der 37-jährige Serbe unterschrieb einen Zweijahresvertrag und kehrt damit auf den Platz seiner früheren Erfolge zurück.
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