Sommer-Trainingslager der Spatzen - SSV Ulm reist nach Mals, Südtirol

Der SSV Ulm 1846 Fußball wird sein diesjähriges Sommertrainingslager in Mals, Südtirol abhalten. Vom 5. bis 12. Juli bereitet sich die Mannschaft in der Ferienregion Reschensee intensiv auf die kommende Saison vor.

Den Ausschlag für die Entscheidung haben die hervorragenden Bedingungen der Sportanlage Sport Well in Mals sowie die Umgebung mit der Aussicht auf den König Ortler gegeben. Untergebracht sein wird das Team im Bio Hotel Panorama in Mals, das ideal ausgestattet ist und bereits Erfahrung in der Durchführung von Trainingslagern besitzt. Die atemberaubende Berglandschaft zieht sonst viele Urlauber an, der SSV Ulm 1846 Fußball darf sich in diesem Ambiente nun auf die Vorbereitung fokussieren.

„Wir haben uns bewusst dazu entschieden, unser Trainingslager in Südtirol abzuhalten, da das Gesamtpaket einfach passt. Sowohl die Unterbringung, die Versorgung und besonders die Trainingsbedingungen sind perfekt, um den Grundstein für eine erfolgreiche Saison zu legen“, so Bastian Noth, Leiter Lizenzmannschaft des SSV Ulm 1846 Fußball.