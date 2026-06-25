Sommer Pausen Interview - Verjüngungskur bei den Löwinnen

Die Saison 2025/26 in der Kreisliga A der Frauen Herne / Gelsenkirchen / Recklinghausen endete am 31.05.26. Wir sprachen, im „Sommer Pausen Interview“, mit Roberto Ardu, dem Trainer der „Löwinnen“ – das Frauenteam des ASC LEONE. Hallo Roberto, ihr habt nach dem letzten Spiel noch weiter trainiert und geht jetzt in die Sommerpause, dein Fazit der letzten Saison? Aus meiner Sicht gab es viel positives, was die sportliche Entwicklung betrifft. Wir hatten einige neue, junge Spielerinnen und von Spiel zu Spiel merkte man wie sich das Zusammenspiel verbesserte. Leider hatten wir diese Saison, vor allem in der Rückrunde, viel mit Verletzungen und vor allem mit Krankheiten zu kämpfen. Immer wieder waren wichtige Spielerinnen raus wegen irgendwelchen Infekten. Das war echt eine Seuchensaison. Gut, dass wir auf die U17 zurückgreifen konnten, sonst hätten wir ein Riesenproblem gehabt.

Stand heute haben wir aus der U17, 7 Spielerinnen, die bleiben, mit durchschnittlichen Alter von 16 Jahren, werden sie unser Team etwas verjüngen. Außerdem ein externer Neuzugang, und 2 potentielle Neuzugänge. Da werden wir nach der Sommerpause noch Gespräche führen, bin aber optimistisch das es passt. Hört sich erstmal viel an, ist aber nötig. Einmal, waren wir in der letzten Saison immer unterbesetzt, und ich möchte auch mit den Jungen die Zukunft dieser Mannschaft aufbauen. Es gibt einige Beispiele, wo es verpasst wurde und dann wird von Jahr zu Jahr schwieriger, junge Spielerinnen für sich zu begeistern. Je größer die Altersdifferenz, desto schwieriger wird es.

.

Es ist nun mal so, dass die Interessen und auch die sportlichen „Bedürfnisse“ bei 16-Jährigen anders sind als bei 20–25-Jährigen. Das unter einen Hut zu bringen, wird die Aufgabe von Mandy und mir sein.

Aber das Teamgefüge ist gut, die Stimmung positiv, harmonisch und optimistisch.

Ich hoffe wir können uns in der Vorbereitung gut einspielen. So oder so freuen uns auf die neue Saison.

Mandy ist deine Co-Trainerin?

Ja Mandy konnte ich endlich überzeugen zu uns zu kommen. Und das ist eine absolute Bereicherung für mich und das ganze Team.

Sie spielt, wenn es sein muss, und das war die letzte Saison oft der Fall, auf jeder Position, hat einen guten Draht zum Team und ist 100% loyal und zuverlässig.





Kannst du noch ein wenig mehr über eure Neuzugänge sagen?

Für einige aus der U17, haben wir das sogenannte „Perspektivteam“ gegründet.

Das ist der Kreis aus im Moment 4 Spielerinnen, die aus meiner Sicht noch ein bisschen Zeit brauchen. Die Spielerinnen werden wir langsam an den Frauenfußball ranführen.

Das sind Alessia, Chiara, Evelyn und Kisha. Wobei Evelyn und Chiara wegen gesundheitlicher Probleme, wohl erst in der Rückrunde ins Trainings einsteigen können.



Dann haben wir mit Nelia, Milena und Annika drei Spielerinnen aus unserer Jugend, die natürlich auch wissen das sie sich erstmal ins Team arbeiten müssen, aber sie werden schnell den neuen Anforderungen im Frauenfußball gewachsen sein.

Als externen Neuzugang freuen wir uns über Laura Gissa, die vom TSV Marl zu uns wechselt. Gelernte IV, die mit viel Erfahrung.



Eine weitere Spielerin war zweimal, kurz vor der Sommerpause bei uns: Die ersten Eindrücke und Gespräche waren sehr positiv.

Außerdem erwarten wir noch eine Spielerin zum Probetraining, die auch eine neue Herausforderung sucht.



Details zu jedem Neuzugang, findet ihr auf unserem Instagram Account (@die_loewinnen) oder bei Facebook.



Kannst du uns schon mehr über eure Vorbereitung sagen.

Wir starten am 15.7 mit der Vorbereitung, und gehen im Moment davon aus, das unsere Meisterschaft am 30.08.26 los geht.

Dann hätten wir 7 Wochen Vorbereitung mit 4 Spielen und einem Miniturnier. Geplant sind je 2 Einheiten pro Woche, und ggf. kommt noch der ein oder andere Montag hinzu, für spezielle Dinge.





Ziele für die nächste Saison?

Die letzte Saison wollte ich unter die ersten 5 kommen, das ist uns leider nicht gelungen. Darum werden wir es wieder als Ziel nehmen, mit Blick nach oben.

Aber es ist nur ein Teil !

Natürlich möchte ich möglichst immer gewinnen, aber genauso wichtig ist mir die Entwicklung des Teams und der einzelnen Spielerinnen.

Bei so vielen jungen, neuen Spielerinnen, kann das schon mal auf Kosten von Punkten gehen, aber mittelfristig wird sich das Auszahlen.



Wir wollen schon an die Zeiten anknüpfen, als wir oben mit dabei waren, und die Einstellung im Team ist auch nicht: „lass uns einfach ein bisschen rumkicken“.

Dafür haben wir zu viele ehrgeizige Spielerinnen und ich hab da auch keine Lust darauf.

Also so weit wie möglich oben in der Tabelle stehen und gleichzeitig ein Team formen, das wieder um den Aufstieg mit spielen kann, ist das primäre Ziel.



Möchtest du noch was als sportlicher Leiter zur Gesamtsituation der Mädchen und Frauenfußball Abteilung sagen?

Auf jeden Fall!

Ich freu mich das unsere U13 weiter gewachsen ist und wir diese als U15 melden werden. Wir haben da ein zuverlässiges Trainerteam und man sieht eine großartige Entwicklung bei den Spielerinnen.

Das in der U17 gute Arbeit geleistet wurde sieht man schon daran das sie nach dem Meistertitel 2025, in dieser Saison Platz 2 belegt haben und viele den Sprung ins Frauenteam schaffen werden.

Es macht mich schon stolz, was wir als kleiner Verein im Mädchenbereich, in den letzten Jahren geleistet haben.

Leider werden wir keine U17 melden können für die nächste Saison, aber die Entwicklung der U13 / U15 macht Hoffnung, das wir dies Lücke in den nächsten Jahren wieder schließen können.

Danke dass du dir die Zeit genommen hast.

Gerne.

Glück Auf





