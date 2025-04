Sommer-Neuzugang: TSV Nördlingen verpflichtet Patrick Högg

Der TSV Nördlingen ist in den vergangenen Wochen in der Bayernliga Süd ein wenig vom bislang erfolgreichen Weg abgekommen. Die Schwaben waren eigentlich mit einem Auswärtssieg in Erlbach optimal aus der Winterpause rausgekommen, doch seit ein paar Wochen ist der Wurm drin: Nur ein Punkt sprang aus den vergangenen fünf Partien heraus! Nichtsdestotrotz spielen die Schwaben eine sehr solide Runde. Mit 37 Zählern ist zwar der Klassenerhalt theoretisch noch nicht unter Dach und Fach, praktisch können die Männer aus dem Landkreis Donau-Ries aber bereits für eine weitere Spielzeit in der Bayernliga planen. Und im Hintergrund wird auch schon fleißig am Kader gebastelt. So können die Nördlinger mit Patrick Högg den ersten Neuzugang für die kommende Saison präsentieren.