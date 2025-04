Sommer-Neuzugang: Jakob Thoma wechselt vom SV Egg an der Günz zum SVM

Der 21-jährige zentrale Mittelfeldspieler kommt vom viertplatzierten der Bezirksliga Süd und absolvierte in der bisherigen Saison 18 Spiele, 17 davon in der Startelf. Trotz seines Alters bringt Jakob bereits zwei Jahre Bezirksliga-Erfahrung mit.



„Wir sind stolz, so einen guten Jungen für uns zu gewinnen – menschlich wie sportlich“, sagt Manuel Mair, sportlicher Leiter des SVM.



Ab Sommer wird er dann gemeinsam mit seinen Brüdern Vince und Lorenz für den SV Mindelzell auf dem Platz stehen – ein echtes Familien-Trio im Trikot des SVM.