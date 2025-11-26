Sommer-Neuzugänge: SC BW Schwalbe Tündern setzt auf die Jugend

Der HSC BW Schwalbe Tündern hat drei junge Spieler für die neue Saison vorgestellt, die künftig den Kader der ersten Herrenmannschaft ergänzen sollen. Der Verein, der in der Landesliga Hannover aktuell im Tabellenkeller steht, setzt damit bewusst auf Perspektivspieler.
Wie der Klub auf seiner Webseite mitteilte, schließen sich mit Furkan Günkaya und Din Daris Muric zwei Nachwuchskräfte vom JFV Hameln der ersten Herren an. Beide kennen den Trainingsbetrieb bereits und sollen auf mehreren Positionen flexibel einsetzbar sein. Trainer Rik Balk freute sich über die Entwicklung der jungen Spieler. „Eine sportliche und menschliche Bereicherung. Ich freue mich sehr die Jungs bei ihren ersten Schritten im Herrenbereich begleiten zu dürfen!“ Trainerkollege René Hau bestätigte diesen Eindruck.
„Beide Spieler haben schon bei uns trainiert und einen super Eindruck hinterlassen. Ich freu mich extrem auf die beiden!“ Auch die beiden Neuzugänge beschrieben ihren Schritt in den Herrenbereich positiv. Sie seien „stolz und glücklich für den BW Tündern spielen zu dürfen“ und „absolut überzeugt von Team, Training und Gemeinschaft“.
Dritter Neuzugang ist Mats Lübbering. Der Kapitän der U19 des JFV Hameln soll das offensive Mittelfeld verstärken und gilt als Spieler mit Perspektive. Rik Balk betonte seine Qualitäten. „Er ist ein Leader auf dem Platz, hat eine hervorragende Zweikampfführung und hat im Training bereits bewiesen, dass er sehr lernwillig ist. Ich traue ihm durchaus einen Stammplatz im Herren-Kader zu!“ Auch René Hau sieht großes Potenzial. „Ein weiteres Talent aus dem Nachwuchsbereich der sehr viel Qualität mitbringen und eine Bereicherung für uns werden wird. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit!“
Lübbering schilderte seine Motivation für den Wechsel. „Ich fühle mich in der Mannschaft sehr wohl und das einige Teamkollegen ebenfalls den Weg zu Tündern gefunden haben, hat mir meine Entscheidung noch leichter gemacht. Ich kann es kaum erwarten ab Sommer anzugreifen!“