– Foto: André Nückel

Sommer-Neuzugänge: SC BW Schwalbe Tündern setzt auf die Jugend Landesligist Tündern stärkt sein Team für die kommende Saison mit drei vielversprechenden Talenten vom JFV Hameln. Verlinkte Inhalte Landesliga Hannover BW Tündern Barsinghause Rik Balk René Hau + 3 weitere

Der HSC BW Schwalbe Tündern hat drei junge Spieler für die neue Saison vorgestellt, die künftig den Kader der ersten Herrenmannschaft ergänzen sollen. Der Verein, der in der Landesliga Hannover aktuell im Tabellenkeller steht, setzt damit bewusst auf Perspektivspieler.

Wie der Klub auf seiner Webseite mitteilte, schließen sich mit Furkan Günkaya und Din Daris Muric zwei Nachwuchskräfte vom JFV Hameln der ersten Herren an. Beide kennen den Trainingsbetrieb bereits und sollen auf mehreren Positionen flexibel einsetzbar sein. Trainer Rik Balk freute sich über die Entwicklung der jungen Spieler. „Eine sportliche und menschliche Bereicherung. Ich freue mich sehr die Jungs bei ihren ersten Schritten im Herrenbereich begleiten zu dürfen!“ Trainerkollege René Hau bestätigte diesen Eindruck. „Beide Spieler haben schon bei uns trainiert und einen super Eindruck hinterlassen. Ich freu mich extrem auf die beiden!“ Auch die beiden Neuzugänge beschrieben ihren Schritt in den Herrenbereich positiv. Sie seien „stolz und glücklich für den BW Tündern spielen zu dürfen“ und „absolut überzeugt von Team, Training und Gemeinschaft“.