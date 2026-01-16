Sommer in der Brandenburgliga? Die Tabellenführer der Landesligen

Die Saison in den beiden Staffeln der Landesliga - Nord und Süd - läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der Brandenburgliga anzutreten. Somit wird es zwei Aufsteiger aus der Landesliga in die Brandenburgliga geben.
Und deshalb schauen wir auf die Tabellenführer in den Staffeln Nord und Süd der Landesliga und verschaffen dir den optimalen Überblick - beim Klick auf die jeweilige Liga kommt man zur aktuellen Tabelle:
Tabellenführer nach 15 von 30 Spieltagen: SV Viktoria Potsdam
1. SV Viktoria Potsdam (Auf) 15 14-1-0 87:19 43
2. Schönower SV 1928 15 9-3-3 39:23 30
3. FSV Bernau 15 9-3-3 38:23 30
4. SG Einheit Zepernick 1925 14 9-2-3 42:23 29
5. SV Falkensee-Finkenkrug 13 9-2-2 37:17 25
6. FC Schwedt 02 14 7-3-4 37:30 21
7. SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse 14 6-4-4 43:41 19
8. FV Preussen Eberswalde 15 5-4-6 27:35 19
9. FC 98 Hennigsdorf 14 5-2-7 26:28 17
10. SV Eintracht Alt Ruppin 13 5-1-7 22:31 16
11. FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 15 3-5-7 20:30 14
12. SV 1920 Zehdenick (Ab) 15 2-6-7 20:36 12
13. BSC Fortuna Glienicke 14 3-3-8 26:48 12
14. Fortuna Babelsberg (Ab) 15 3-2-10 17:35 11
15. Angermünder FC (Auf) 13 3-1-9 14:49 10
16. SG Bornim 14 0-2-12 18:45 2
---
Tabellenführer nach 15 von 30 Spieltagen: FSV 63 Luckenwalde II
1. FSV 63 Luckenwalde II 13 12-0-1 49:8 36
2. 1. FC Guben 15 12-0-3 58:19 36
3. SV Victoria Seelow 13 11-1-1 39:12 34
4. VfB 1921 Krieschow II 15 10-2-3 44:22 32
5. SV Wacker 09 Ströbitz 15 9-3-3 33:18 30
6. VfB Hohenleipisch 1912 12 8-0-4 28:19 24
7. FC Eisenhüttenstadt 15 6-4-5 35:26 22
8. SV Frankonia Wernsdorf 1919 15 5-5-5 40:34 20
9. SV Döbern 12 5-2-5 23:26 17
10. VfB Trebbin 15 4-4-7 36:33 16
11. FSV Glückauf Brieske/Senftenberg (Auf) 14 4-4-6 28:28 16
12. SG Phönix Wildau 95 14 4-2-8 38:34 14
13. FV Erkner 1920 15 3-2-10 16:39 11
14. SG Großziethen (Auf) 15 2-3-10 24:46 9
15. FC Lauchhammer 15 0-1-14 8:63 1
16. SV Grün-Weiß Lübben (Ab) 15 2-1-12 22:94 1