Sommer in der Bayernliga Nord (1): Transfers, Training, Aussichten

Es geht wieder los! Die Teams der Bayernliga Nord sind in die Vorbereitung gestartet. Es wird fleißig geschwitzt, getestet - und auch noch etwas geplant. Denn obwohl die meisten Kader für die Saison 2025/2026 stehen, hält man vielerorts "Augen und Ohren", wie es so schön heißt, hinsichtlich weitere Neuzugänge noch offen. Diese und weitere sommerliche Themen - Teil 1: Würzburger FV, SpVgg Bayern Hof, ASV Neumarkt, TSV Neudrossenfeld, FC Coburg, SC Eltersdorf, SpVgg SV Weiden, FC Eintracht Bamberg und ASV Cham.

Saisonziel: "Über allem steht, wie immer, der Klassenerhalt in der ausgeglichenen Liga. Wir wollen uns im Vergleich zum Vorjahr verbessern und streben daher einen einstelligen Tabellenplatz an."

Bisherige Abgänge: Christian Rzonsa (SpVgg Jahn Forchheim), Moritz Sharghi (Johannis 83 Nürnberg), Matthias Löblein (berufsbedingt, Ziel unbekannt) und Felix Ryssel (SpVgg Erlangen)

Bisherige Zugänge: Leonard Hüttl, Jacques Teissier (beide SpVgg Greuther Fürth U19), Valantis Floros (ATSV Erlangen), Marco Niedermayer (ASV Herpersdorf) und Leo Sommer (SV Waizendorf)

Weitere Transferplanungen: "Sollte sich noch etwas ergeben, sind wir vorbereitet"

Trainingsauftakt: 24. Juni

Vorbereitungsumfang: Drei bis vier Einheiten pro Woche und regelmäßige Testspiele

Trainingslager: Nicht direkt. Allerdings gibt es ein gemeinsames Wochenende in Tirol unter der Überschrift "Teambuilding"

Saisonziel: "Es ist kein Geheimnis, dass wir als einer der Favoriten in die neue Saison starten. Diesem Anspruch wollen wir gerecht werden, indem wir – wie bereits in der vergangenen Spielzeit – konstant oben mitspielen. Unser Ziel ist es, uns frühzeitig in der Spitzengruppe zu etablieren und am Ende die Chance zu haben, die Saison erfolgreich zu krönen."

Meistertipp/Aussichten: "In der Bayernliga Nord ist das Rennen meist eng. Aber mein grün-weißes Herz sagt: Diesmal sind wir dran."

Die Angaben machte: Sprecher Timo Engelhardt





SpVgg SV Weiden

Bisherige Abgänge: Hendrik Geiler (FC Unterföhring), Cami Igli (Ludwigsfelder FC), Mauricio Göhlert Mauricio (pausiert), Julian Kiener, Odiljoni Anushervoni (SC Luhe-Wildenau), Tizian Mittereder (TSV Neudrossenfeld) und Martin Fillo (Ziel unbekannt)

Bisherige Zugänge: Moritz Hügel, Lukas Schaller, Paul Brand (alle eigene U23), Christoph Fenninger (SpVgg Bayreuth), Alexander Kautz (1. FC Bad Kötzting), Daniel Krlicka (FK Banik Sokolov), Michael Lummer (SpVgg Hankofen-Hailing) und Daniel Krlicka (FK Banik Sokolov)

Weitere Transferplanungen: "Wir werden noch ein, zwei Neuzugänge ins Auge fassen - insbesondere für die offensiven Außenpositionen."

Trainingsauftakt: 23. Juni - zuvor individuelle Laufeinheiten

Vorbereitungsumfang: Drei Einheiten pro Woche

Trainingslager: 27. bis 29. Juni in Waldkirchen

Saisonziel: Klassenerhalt

Meistertipp: Eintracht Bamberg oder SC Eltersdorf

Aussichten: "Es wird auch in der kommenden Saison eine ausgeglichene Liga sein, in der das Momentum ausschlaggebend wird über Sieg oder Niederlage, über positive und negative Ergebnisserien. Die Mannschaft mit dem größten Zusammenhalt und der meisten Erfahrung wird am Schnellsten die Saisonziele erreichen."

Die Angaben machte: Sportlicher Leiter Rüdiger Hügel





FC Eintracht Bamberg

Bisherige Abgänge: Nico Baumgartl (Jahn Forchheim), Beni Desic (TSV Abtswind), Ali Muiz (SV Buckenhofen), Koray Kaiser (FSV Stadeln), Björn Schönwiesner (Karriereende), Sebastian Valdez (Studium USA, ab August), Lukasz Jankowiak, Andeas Mahr (beide FC Lic

Bisherige Zugänge: Janes Burger, Jannis Keil, Adrian Rogojina, Jonah Schildbach (alle eigene Jugend), Luis Hüsslein (Don Bosco Bamberg) und Paul Kraußold (1. FC Nürnberg U19) und Radzivon Hushcha (TSV Aubstadt)

Weitere Transferplanungen: Keine weiteren Updates geplant

Trainingsauftakt: 23. Juni

Vorbereitungsumfang: Keine Angaben

Trainingslager: Nein

Saisonziel: Attraktiven Offensivfußball spielen

Meistertipp: SC Eltersdorf, ASV Cham, FV Würzburg

Aussichten: Keine Angaben

Die Angaben machte: Abteilungsleiter Sascha Dorsch





ASV Cham

Bisherige Abgänge: Julian Peutler (ohne Verein), Björn Zempelin (pausiert), Anton Henning (Kareth-Lappersdorf), Jahi Sylejmani (SpVgg Weiden), Ediz Medineli (Fortuna Regensburg), Andreas Kalteis (FC Viehhausen) und Maximilian Bauer (Ettmannsdorf)

Bisherige Zugänge: Alexander Sigl (TSV Bogen), Christoph Lindner (DJK Gebenbach), Manuel Reiß (Jahn Regensburg 2), Andre Adkins (ASV Burglengenfeld), Niko Becker (TuS Rosenberg), Yannick Frey (SpVgg Bayreuth), Martin Schuster (U19 ASV Neumarkt), Raphael Huber (U19 Deggendorf) , Finn Steinhauser, Lukas Krämer, Tim Geiger, Sebastian Stangl (alle U19 ASV Cham)

Weitere Transferplanungen: "Erstmal steht unser Kader. Wir möchten uns aber auch nicht für einen weiteren sinnvollen Neuzugang verschließen. Vielleicht tut sich noch was, vielleicht auch nicht."

Trainingsauftakt: 23. Juni

Vorbereitungsumfang: Bis zu vier Einheiten pro Woche

Trainingslager: Nein

Saisonziel: Nach dem großen Umbruch der Klassenerhalt

Meistertipp: "Klare Meisterfavoriten: SC Eltersdorf und Eintracht Bamberg; ebenso werden ganz vorne mit dabei sein: ATSV Erlangen, FC Ingolstadt 2 und Fortuna Regensburg; Mit Überraschungspotenzial für die Spitzengruppe kann gehandelt werden: Würzburger FV und TSV Kornburg"

Aussichten: "Es wird wieder eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, in dieser Bayernliga zu bestehen. Die meisten Vereine haben ihren Stamm halten und sich darüber hinaus weiter punktuell verstärken können. Die Qualitätsdichte hat sich nicht verändert, sondern ggf. sogar noch etwas erhöht. Zusätzlich kommt noch die 17er-Liga hinzu, was die Aufgabe noch brisanter machen wird."

Die Angaben machte: Trainer Faruk Maloku