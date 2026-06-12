Sommer-Cup in Birten mehr nur als ein Fußballturnier Auf dem Naturrasen von Viktoria Birten wird an diesem Wochenende einiges los sein. Am 13. und 14. Juni richtet die Jugendabteilung erneut ihren Sommer-Cup aus. von René Putjus · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Birten veranstaltet ein Jugendturnier – Foto: Marcel Eichholz

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Während das Turnier 2025 noch an drei Tagen ausgetragen wurde, haben sich die Organisatoren diesmal bewusst für eine kompaktere Durchführung entschieden. Trotz der verkürzten Turnierdauer wächst das Event weiter. Die Zahl der teilnehmenden Jugendmannschaften steigt von 85 auf rund 100 Teams.

Für die kommenden Jahre verfolgen die Verantwortlichen das Ziel, das Teilnehmerfeld weiter auszubauen und das „Turnier als festen Bestandteil im regionalen Jugendfußballkalender zu etablieren“. Einer der Höhepunkte des Jahres für die Jugend Der Sommer-Cup auf der Johann-Tekath-Sportanlage beginnt am Samstag um 9.30 Uhr mit dem Turnier der D-Junioren. 18 Mannschaften haben ihr Kommen zugesichert. Im Anschluss folgen die Spiele der C- sowie der D-Juniorinnen. Ab 16.45 Uhr messen sich die B-Junioren mit attraktiven Gegnern wie dem 1. FC Kleve und SV Sonsbeck.

Am Sonntag stehen ab 9.30 Uhr zunächst die E-Junioren auf dem Rasen. Danach gehört der Platz den jüngsten Fußballerinnen und Fußballern beim Bambini-Turnier. Der Sommer-Cup 2026 endet mit dem sportlichen Vergleich der F-Junioren. „Für die Jugendabteilung von Viktoria Birten stellt das Turnier einen der Höhepunkte des Jahres dar“, sagt Jugendleiter Julian Schmelzer. Es werden am gesamten Wochenende bis zu 2000 Zuschauer erwartet. Neben den Spielen auf dem Rasen wartet auf Teilnehmer wie Zuschauer ein umfangreiches Rahmenprogramm wie eine Hüpfburg. Für Bewegung und Unterhaltung sorgt zudem ein Fußballgolf-Parcours. Schmelzer: „Damit wird der Sommer-Cup nicht nur zum Fußballturnier, sondern zu einem abwechslungsreichen Familienevent für Groß und Klein.“