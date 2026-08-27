Sommer 2027 in Verbandsliga? Das sind alle Landesliga-Tabellenführer

Die Saison in den 4 Landesliga-Staffeln in Württemberg läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der Verbandsliga anzutreten. Die Zweitplatzierten können über die Relegation den Sprung eine Etage höher schaffen.
Und deshalb schauen wir auf die Tabellenführer in den vier Landesliga-Staffeln in Württemberg und verschaffen dir den optimalen Überblick - beim Klick auf die jeweilige Liga kommt man zur aktuellen Tabelle:
Tabellenführer nach 3 von 34 Spieltagen: TSV Crailsheim
Tabelle
1. TSV Crailsheim 3 2-1-0 8:1 7
2. SG Schorndorf 2 2-0-0 6:0 6
3. SV Allmersbach (Auf) 3 2-0-1 7:7 6
4. SSV Schwäbisch Hall 3 1-2-0 4:2 5
5. Sport-Union Neckarsulm 3 1-2-0 3:2 5
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Tabellenführer nach 3 von 34 Spieltagen: VfL Sindelfingen
Tabelle
1. VfL Sindelfingen 3 2-1-0 9:4 7
2. FC Esslingen (Ab) 3 2-1-0 7:2 7
3. GSV Maichingen 3 2-1-0 8:4 7
4. SC Geislingen 3 2-0-1 6:2 6
5. TV Echterdingen 3 1-1-1 8:5 4
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Tabellenführer nach 2 von 30 Spieltagen: BSV 07 Schwenningen
Tabelle
1. BSV 07 Schwenningen 2 2-0-0 8:2 6
2. VfL Mühlheim 2 2-0-0 7:3 6
3. VfL Nagold 2 2-0-0 4:1 6
4. VfL Pfullingen 2 1-1-0 5:3 4
5. SV Seedorf 2 1-1-0 3:1 4
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Tabellenführer nach 2 von 30 Spieltagen: TSV Eschach
Tabelle
1. TSV Eschach (Auf) 2 2-0-0 6:3 6
2. SSV Ehingen-Süd 2 2-0-0 6:3 6
3. SV Mietingen 2 2-0-0 3:1 6
4. FC Blaubeuren 2 1-1-0 3:1 4
5. SSG Ulm 99 2 1-1-0 3:2 4
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