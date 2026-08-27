 2026-08-25T09:27:31.124Z

Allgemeines

Sommer 2027 in Verbandsliga? Das sind alle Landesliga-Tabellenführer

UPDATE am 27. August 2026 +++ Überblick zu den 4 Spitzenreitern der siebten Liga

von Timo Babic · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Verbandsliga WFV
LL Württemberg St. 2
LL Würt. St. 4
LL Württemberg St. 1
LL Württemberg St. 3

Die Saison in den 4 Landesliga-Staffeln in Württemberg läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der Verbandsliga anzutreten. Die Zweitplatzierten können über die Relegation den Sprung eine Etage höher schaffen.

Und deshalb schauen wir auf die Tabellenführer in den vier Landesliga-Staffeln in Württemberg und verschaffen dir den optimalen Überblick - beim Klick auf die jeweilige Liga kommt man zur aktuellen Tabelle:

Landesliga Württemberg, Staffel 1

Tabellenführer nach 3 von 34 Spieltagen: TSV Crailsheim

Tabelle
1. TSV Crailsheim 3 2-1-0 8:1 7
2. SG Schorndorf 2 2-0-0 6:0 6
3. SV Allmersbach (Auf) 3 2-0-1 7:7 6
4. SSV Schwäbisch Hall 3 1-2-0 4:2 5
5. Sport-Union Neckarsulm 3 1-2-0 3:2 5

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Landesliga Württemberg, Staffel 2

Tabellenführer nach 3 von 34 Spieltagen: VfL Sindelfingen

Tabelle
1. VfL Sindelfingen 3 2-1-0 9:4 7
2. FC Esslingen (Ab) 3 2-1-0 7:2 7
3. GSV Maichingen 3 2-1-0 8:4 7
4. SC Geislingen 3 2-0-1 6:2 6
5. TV Echterdingen 3 1-1-1 8:5 4

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Landesliga Württemberg, Staffel 3

Tabellenführer nach 2 von 30 Spieltagen: BSV 07 Schwenningen

Tabelle
1. BSV 07 Schwenningen 2 2-0-0 8:2 6
2. VfL Mühlheim 2 2-0-0 7:3 6
3. VfL Nagold 2 2-0-0 4:1 6
4. VfL Pfullingen 2 1-1-0 5:3 4
5. SV Seedorf 2 1-1-0 3:1 4

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Landesliga Württemberg, Staffel 4

Tabellenführer nach 2 von 30 Spieltagen: TSV Eschach

Tabelle
1. TSV Eschach (Auf) 2 2-0-0 6:3 6
2. SSV Ehingen-Süd 2 2-0-0 6:3 6
3. SV Mietingen 2 2-0-0 3:1 6
4. FC Blaubeuren 2 1-1-0 3:1 4
5. SSG Ulm 99 2 1-1-0 3:2 4

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