Sommer 2027 in der Oberliga? Das sind die Verbandsliga-Tabellenführer

Die Saison in den 3 Verbandsligen - Württemberg, Baden und Südbaden - läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der Oberliga anzutreten. Die Zweitplatzierten können über die Relegation den Sprung eine Etage höher schaffen.
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Und deshalb schauen wir auf die Tabellenführer in den Verbandsligen Württemberg, Baden und Südbaden und verschaffen dir den optimalen Überblick - beim Klick auf die jeweilige Liga kommt man zur aktuellen Tabelle. Beim Klick auf den aktuellen Tabellenführer gelangt ihr zum Kader.
Tabellenführer nach 2 von 30 Spieltagen: TSV Oberensingen
Tabelle
1. TSV Oberensingen 2 2-0-0 8:0 6
2. FSV Hollenbach (Ab) 2 2-0-0 7:1 6
3. 1. Göppinger SV (Ab) 2 2-0-0 6:1 6
4. Sportfreunde Dorfmerkingen 2 2-0-0 6:2 6
5. TSV Berg 2 1-1-0 4:1 4
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Tabellenführer nach 2 von 28 Spieltagen: 1. FC Bruchsal 1899 e.V.
Tabelle
1. 1. FC Bruchsal 1899 e.V. 2 2-0-0 6:2 6
2. VfB Eppingen 2 1-1-0 3:1 4
3. VfR Gommersdorf 2 1-1-0 4:3 4
4. VfR Mannheim II (Auf) 2 1-1-0 4:3 4
5. FC-Astoria Walldorf II 1 1-0-0 7:0 3
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Tabellenführer nach 2 von 30 Spieltagen: FC Denzlingen
Tabelle
1. FC Denzlingen (Ab) 2 2-0-0 6:0 6
2. SV Linx 2 1-1-0 4:1 4
3. 1. FC Rielasingen-Arlen 2 1-1-0 6:4 4
4. SC Pfullendorf 2 1-1-0 4:2 4
5. SV 08 Kuppenheim 2 1-1-0 4:2 4
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