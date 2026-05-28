Sommer 2026 in Verbandsliga? Das sind alle Landesliga-Tabellenführer

Die Saison in den 4 Landesliga-Staffeln in Württemberg läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der Verbandsliga anzutreten. Die Zweitplatzierten können über die Relegation den Sprung eine Etage höher schaffen.
Und deshalb schauen wir auf die Tabellenführer in den vier Landesliga-Staffeln in Württemberg und verschaffen dir den optimalen Überblick - beim Klick auf die jeweilige Liga kommt man zur aktuellen Tabelle:
Tabellenführer nach 28 von 30 Spieltagen: SKV Rutesheim
Tabelle
1. SKV Rutesheim 28 21-3-4 75:31 66
2. FV Löchgau 28 19-6-3 66:20 63
3. SG Schorndorf (Auf) 28 15-5-8 64:41 50
4. TSV Ilshofen 28 13-7-8 51:40 46
5. TSG Öhringen (Auf) 28 13-5-10 49:41 44
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Tabellenführer nach 28 von 30 Spieltagen: TSV Ehningen
Tabelle
1. TSV Ehningen 28 17-6-5 81:41 57
2. TSV Köngen (Auf) 28 17-4-7 54:41 55
3. TSV Bernhausen 28 16-3-9 65:46 51
4. TSGV Waldstetten 28 15-5-8 54:40 50
5. 1. FC Eislingen (Auf) 28 14-6-8 66:46 48
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Tabellenführer nach 32 von 34 Spieltagen: TSG Balingen II (steht als Meister fest)
Tabelle
1. TSG Balingen II (Ab) 30 23-5-2 94:31 74
2. SG Empfingen 30 20-6-4 86:30 66
3. SV Zimmern 30 17-6-7 61:34 57
4. SV Nehren 31 18-1-12 55:47 55
5. VfB Bösingen 30 17-3-10 69:58 54
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Tabellenführer nach 32 von 34 Spieltagen: Türkspor Neu-Ulm (steht als Meister fest)
Tabelle
1. Türkspor Neu-Ulm 30 20-7-3 77:27 67
2. SSG Ulm 99 31 15-9-7 57:44 54
3. FV Rot-Weiß Weiler 31 16-6-9 46:40 54
4. FV Olympia Laupheim 30 14-8-8 47:30 50
5. TSV Neu-Ulm (Auf) 30 13-7-10 79:59 46
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