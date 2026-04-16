 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

Sommer 2026 in Verbandsliga? Das sind alle Landesliga-Tabellenführer

UPDATE am 16. April 2026 +++ Überblick zu den 4 Spitzenreitern der siebten Liga

von Timo Babic · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Arno Schmid

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Verbandsliga WFV
LL Württemberg St. 2
LL Württemberg St. 1
LL Württemberg St. 3
LL Würt. St. 4

Die Saison in den 4 Landesliga-Staffeln in Württemberg läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der Verbandsliga anzutreten. Die Zweitplatzierten können über die Relegation den Sprung eine Etage höher schaffen.

Und deshalb schauen wir auf die Tabellenführer in den vier Landesliga-Staffeln in Württemberg und verschaffen dir den optimalen Überblick - beim Klick auf die jeweilige Liga kommt man zur aktuellen Tabelle:

Landesliga Württemberg, Staffel 1

Tabellenführer nach 22 von 30 Spieltagen: FV Löchgau

Tabelle
1. FV Löchgau 22 15-5-2 49:14 50
2. SKV Rutesheim 22 16-2-4 54:23 50
3. SG Schorndorf (Auf) 22 13-3-6 55:34 42
4. TSV Ilshofen 22 11-5-6 33:26 38
5. TSG Öhringen (Auf) 22 11-3-8 40:34 36

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Landesliga Württemberg, Staffel 2

Tabellenführer nach 22 von 30 Spieltagen: TSV Köngen

Tabelle
1. TSV Köngen (Auf) 22 13-4-5 42:32 43
2. TSGV Waldstetten 22 13-3-6 44:31 42
3. TSV Bernhausen 22 13-1-8 52:38 40
4. TSV Ehningen 22 11-6-5 56:32 39
5. TSV Bad Boll 22 12-3-7 46:34 39

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Landesliga Württemberg, Staffel 3

Tabellenführer nach 26 von 34 Spieltagen: TSG Balingen II

Tabelle
1. TSG Balingen II (Ab) 23 17-4-2 71:24 55
2. SG Empfingen 24 15-6-3 69:28 51
3. SV Zimmern 24 15-5-4 48:23 50
4. VfL Nagold 25 13-5-7 58:37 44
5. VfB Bösingen 24 14-2-8 58:48 44

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Landesliga Württemberg, Staffel 4

Tabellenführer nach 26 von 34 Spieltagen: Türkspor Neu-Ulm

Tabelle
1. Türkspor Neu-Ulm 25 17-5-3 61:21 56
2. FV Rot-Weiß Weiler 25 12-6-7 34:33 42
3. TSV 1889 Buch 24 12-4-8 48:34 40
4. SSG Ulm 99 24 11-7-6 39:31 40
5. FV Olympia Laupheim 25 11-6-8 38:27 39

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