Allgemeines
Sommer 2026 in Verbandsliga? Das sind alle Landesliga-Tabellenführer

UPDATE am 16.10.2025 +++ Überblick zu den 4 Spitzenreitern der siebten Liga

Die Saison in den 4 Landesliga-Staffeln in Württemberg läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der Verbandsliga anzutreten. Die Zweitplatzierten können über die Relegation den Sprung eine Etage höher schaffen.

Und deshalb schauen wir auf die Tabellenführer in den vier Landesliga-Staffeln in Württemberg und verschaffen dir den optimalen Überblick - beim Klick auf die jeweilige Liga kommt man zur aktuellen Tabelle:

Landesliga Württemberg, Staffel 1

Tabellenführer nach 9 von 30 Spieltagen: FV Löchgau

Tabelle
1. FV Löchgau 9 6-3-0 21:7 21
2. SKV Rutesheim 9 7-0-2 21:7 21
3. TSG Öhringen (Auf) 9 6-1-2 17:10 19
4. SG Schorndorf (Auf) 9 5-2-2 24:16 17
5. SV Leonberg/Eltingen (Auf) 9 5-1-3 25:16 16

---

Landesliga Württemberg, Staffel 2

Tabellenführer nach 9 von 30 Spieltagen: TSV Köngen

Tabelle
1. TSV Köngen (Auf) 9 7-1-1 20:12 22
2. SV Waldhausen 9 6-1-2 16:14 19
3. 1. FC Eislingen (Auf) 9 6-0-3 24:15 18
4. TSV Bernhausen 9 6-0-3 23:14 18
5. TSGV Waldstetten 9 6-0-3 23:16 18

---

Landesliga Württemberg, Staffel 3

Tabellenführer nach 11 von 32 Spieltagen: SG Empfingen

Tabelle
1. SG Empfingen 10 8-2-0 29:9 26
2. SV Nehren 11 8-1-2 25:11 25
3. TSG Balingen II (Ab) 10 7-2-1 30:11 23
4. SV Zimmern 10 7-2-1 22:7 23
5. VfB Bösingen 10 6-1-3 23:17 19

---

Landesliga Württemberg, Staffel 4

Tabellenführer nach 11 von 32 Spieltagen: FV Olympia Laupheim

Tabelle
1. FV Olympia Laupheim 11 8-2-1 22:6 26
2. Türkspor Neu-Ulm 9 6-2-1 27:8 20
3. SV Reinstetten 11 6-1-4 19:13 19
4. SSG Ulm 99 10 5-1-4 18:14 16
5. FC Srbija Ulm 10 5-1-4 19:16 16

Aufrufe: 016.10.2025, 07:00 Uhr
Timo BabicAutor