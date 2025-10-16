Sommer 2026 in Verbandsliga? Das sind alle Landesliga-Tabellenführer

Die Saison in den 4 Landesliga-Staffeln in Württemberg läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der Verbandsliga anzutreten. Die Zweitplatzierten können über die Relegation den Sprung eine Etage höher schaffen.
Und deshalb schauen wir auf die Tabellenführer in den vier Landesliga-Staffeln in Württemberg und verschaffen dir den optimalen Überblick - beim Klick auf die jeweilige Liga kommt man zur aktuellen Tabelle:
Tabellenführer nach 9 von 30 Spieltagen: FV Löchgau
Tabelle
1. FV Löchgau 9 6-3-0 21:7 21
2. SKV Rutesheim 9 7-0-2 21:7 21
3. TSG Öhringen (Auf) 9 6-1-2 17:10 19
4. SG Schorndorf (Auf) 9 5-2-2 24:16 17
5. SV Leonberg/Eltingen (Auf) 9 5-1-3 25:16 16
---
Tabellenführer nach 9 von 30 Spieltagen: TSV Köngen
Tabelle
1. TSV Köngen (Auf) 9 7-1-1 20:12 22
2. SV Waldhausen 9 6-1-2 16:14 19
3. 1. FC Eislingen (Auf) 9 6-0-3 24:15 18
4. TSV Bernhausen 9 6-0-3 23:14 18
5. TSGV Waldstetten 9 6-0-3 23:16 18
---
Tabellenführer nach 11 von 32 Spieltagen: SG Empfingen
Tabelle
1. SG Empfingen 10 8-2-0 29:9 26
2. SV Nehren 11 8-1-2 25:11 25
3. TSG Balingen II (Ab) 10 7-2-1 30:11 23
4. SV Zimmern 10 7-2-1 22:7 23
5. VfB Bösingen 10 6-1-3 23:17 19
---
Tabellenführer nach 11 von 32 Spieltagen: FV Olympia Laupheim
Tabelle
1. FV Olympia Laupheim 11 8-2-1 22:6 26
2. Türkspor Neu-Ulm 9 6-2-1 27:8 20
3. SV Reinstetten 11 6-1-4 19:13 19
4. SSG Ulm 99 10 5-1-4 18:14 16
5. FC Srbija Ulm 10 5-1-4 19:16 16
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________