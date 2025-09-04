 2025-09-03T11:53:45.970Z

Allgemeines
– Foto: Pressefoto Eibner

Sommer 2026 in Verbandsliga? Das sind alle Landesliga-Tabellenführer

UPDATE am 04.09.2025 +++ Überblick zu den 4 Spitzenreitern der siebten Liga

Die Saison in den 4 Landesliga-Staffeln in Württemberg läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der Verbandsliga anzutreten. Die Zweitplatzierten können über die Relegation den Sprung eine Etage höher schaffen.

Und deshalb schauen wir auf die Tabellenführer in den vier Landesliga-Staffeln in Württemberg und verschaffen dir den optimalen Überblick - beim Klick auf die jeweilige Liga kommt man zur aktuellen Tabelle:

Landesliga Württemberg, Staffel 1

Tabellenführer nach 3 von 30 Spieltagen: SKV Rutesheim

Tabelle
1. SKV Rutesheim 3 3-0-0 11:1 9
2. TSG Öhringen (Auf) 3 3-0-0 8:3 9
3. FV Löchgau 3 2-1-0 11:3 7
4. SV Leonberg/Eltingen (Auf) 3 2-0-1 8:5 6
5. SG Schorndorf (Auf) 3 2-0-1 9:7 6

---

Landesliga Württemberg, Staffel 2

Tabellenführer nach 3 von 30 Spieltagen: TSV Ehningen

Tabelle
1. TSV Ehningen 3 3-0-0 11:3 9
2. SV Waldhausen 3 3-0-0 7:0 9
3. TSV Bernhausen 3 3-0-0 6:1 9
4. TSV Köngen (Auf) 3 3-0-0 7:3 9
5. 1. FC Eislingen (Auf) 3 2-0-1 8:7 6

---

Landesliga Württemberg, Staffel 3

Tabellenführer nach 4 von 32 Spieltagen: SV Nehren

Tabelle
1. SV Nehren 4 4-0-0 13:3 12
2. SG Empfingen 4 4-0-0 12:2 12
3. VfL Nagold 4 3-0-1 14:5 9
4. SV Zimmern 3 3-0-0 10:1 9
5. TSG Balingen II (Ab) 4 3-0-1 11:3 9

---

Landesliga Württemberg, Staffel 4

Tabellenführer nach 4 von 32 Spieltagen: FV Olympia Laupheim

Tabelle
1. FV Olympia Laupheim 4 3-1-0 8:2 10
2. Türkspor Neu-Ulm 3 3-0-0 7:1 9
3. FV Rot-Weiß Weiler 4 3-0-1 5:6 9
4. FC Wangen 4 2-1-1 12:8 7
5. SC Staig (Auf) 4 2-1-1 9:6 7

Aufrufe: 04.9.2025, 07:00 Uhr
Timo BabicAutor