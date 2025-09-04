Sommer 2026 in Verbandsliga? Das sind alle Landesliga-Tabellenführer

Die Saison in den 4 Landesliga-Staffeln in Württemberg läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der Verbandsliga anzutreten. Die Zweitplatzierten können über die Relegation den Sprung eine Etage höher schaffen.
Und deshalb schauen wir auf die Tabellenführer in den vier Landesliga-Staffeln in Württemberg und verschaffen dir den optimalen Überblick - beim Klick auf die jeweilige Liga kommt man zur aktuellen Tabelle:
Tabellenführer nach 3 von 30 Spieltagen: SKV Rutesheim
Tabelle
1. SKV Rutesheim 3 3-0-0 11:1 9
2. TSG Öhringen (Auf) 3 3-0-0 8:3 9
3. FV Löchgau 3 2-1-0 11:3 7
4. SV Leonberg/Eltingen (Auf) 3 2-0-1 8:5 6
5. SG Schorndorf (Auf) 3 2-0-1 9:7 6
---
Tabellenführer nach 3 von 30 Spieltagen: TSV Ehningen
Tabelle
1. TSV Ehningen 3 3-0-0 11:3 9
2. SV Waldhausen 3 3-0-0 7:0 9
3. TSV Bernhausen 3 3-0-0 6:1 9
4. TSV Köngen (Auf) 3 3-0-0 7:3 9
5. 1. FC Eislingen (Auf) 3 2-0-1 8:7 6
---
Tabellenführer nach 4 von 32 Spieltagen: SV Nehren
Tabelle
1. SV Nehren 4 4-0-0 13:3 12
2. SG Empfingen 4 4-0-0 12:2 12
3. VfL Nagold 4 3-0-1 14:5 9
4. SV Zimmern 3 3-0-0 10:1 9
5. TSG Balingen II (Ab) 4 3-0-1 11:3 9
---
Tabellenführer nach 4 von 32 Spieltagen: FV Olympia Laupheim
Tabelle
1. FV Olympia Laupheim 4 3-1-0 8:2 10
2. Türkspor Neu-Ulm 3 3-0-0 7:1 9
3. FV Rot-Weiß Weiler 4 3-0-1 5:6 9
4. FC Wangen 4 2-1-1 12:8 7
5. SC Staig (Auf) 4 2-1-1 9:6 7
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________