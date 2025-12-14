 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
– Foto: Alexander Sättele

Sommer 2026 in Verbandsliga? Das sind alle Landesliga-Tabellenführer

UPDATE am 14.12.2025 +++ Überblick zu den 4 Spitzenreitern der siebten Liga

Die Saison in den 4 Landesliga-Staffeln in Württemberg läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der Verbandsliga anzutreten. Die Zweitplatzierten können über die Relegation den Sprung eine Etage höher schaffen.

Und deshalb schauen wir auf die Tabellenführer in den vier Landesliga-Staffeln in Württemberg und verschaffen dir den optimalen Überblick - beim Klick auf die jeweilige Liga kommt man zur aktuellen Tabelle:

Landesliga Württemberg, Staffel 1

Tabellenführer nach 16 von 30 Spieltagen: SKV Rutesheim

Tabelle
1. SKV Rutesheim 16 12-1-3 43:16 37
2. FV Löchgau 15 10-5-0 36:11 35
3. TSG Öhringen (Auf) 16 10-2-4 31:17 32
4. SG Weinstadt 16 9-1-6 43:31 28
5. TV Oeffingen 16 8-2-6 40:29 26

Landesliga Württemberg, Staffel 2

Tabellenführer nach 16 von 30 Spieltagen: TSV Köngen

Tabelle
1. TSV Köngen (Auf) 16 11-3-2 35:24 36
2. 1. FC Eislingen (Auf) 16 10-2-4 44:22 32
3. TSV Bernhausen 15 10-1-4 36:21 31
4. TSGV Waldstetten 15 10-1-4 34:20 31
5. TSV Ehningen 15 8-4-3 35:17 28

Landesliga Württemberg, Staffel 3

Tabellenführer nach 19 von 34 Spieltagen: SV Zimmern

Tabelle
1. SV Zimmern 18 13-3-2 37:15 42
2. TSG Balingen II (Ab) 18 12-4-2 55:20 40
3. SG Empfingen 18 11-4-3 47:23 37
4. SV Nehren 16 11-1-4 35:18 34
5. VfL Nagold 18 10-4-4 38:23 34

Landesliga Württemberg, Staffel 4

Tabellenführer nach 19 von 34 Spieltagen: Türkspor Neu-Ulm

Tabelle
1. Türkspor Neu-Ulm 17 13-3-1 45:11 42
2. FC Blaubeuren 17 9-4-4 22:15 31
3. SV Reinstetten 17 9-3-5 32:22 30
4. FV Olympia Laupheim 17 9-3-5 27:17 30
5. SSG Ulm 99 17 9-3-5 29:21 30

