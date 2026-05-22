 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Sommer 2026 in der Regionalliga? Das sind alle Oberliga-Tabellenführer

UPDATE am 22. Mai 2026 +++ Überblick zu den Spitzenreitern der fünften Liga

von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Regionalliga Südwest
Hessenliga
Oberliga Rhein-Pf-Saa
OL Baden-Württemberg
Sandhausen

Die Saison in der Oberligen läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der Regionalliga Südwest anzutreten. Die Zweitplatzierten können über die Aufstiegsrunde den Sprung eine Etage höher schaffen.

Und deshalb schauen wir auf die Tabellenführer in den drei Oberligen und verschaffen dir den optimalen Überblick - beim Klick auf die jeweilige Liga kommt man zur aktuellen Tabelle:

Hessenliga

Tabellenführer nach 32 von 34 Spieltagen: Eintracht Frankfurt II (steht als Meister fest)

Die Top-5

1. Eintracht Frankfurt II (Ab) 32 27-3-2 90:28 84
2. FC Eddersheim 32 18-7-7 69:43 61
3. Stadtallendorf 32 15-10-7 53:37 55
4. FC Gießen (Ab) 32 17-4-11 70:54 54
5. KSV Baunatal 32 15-7-10 62:50 51

Diese Teams haben ihre Bewerbungsunterlagen für die Regionalliga eingereicht: Eintracht Frankfurt II, FC Eddersheim, FC Gießen.

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Oberliga Baden-Württemberg

Tabellenführer nach 32 von 34 Spieltagen: VfR Aalen (steht als Meister fest)

Die Top-5

1. VfR Aalen 32 25-5-2 81:20 80
2. VfR Mannheim 33 19-9-5 77:32 66
3. FC Nöttingen 32 18-3-11 79:57 57
4. FV Ravensburg 32 15-8-9 55:49 53
5. TSV Essingen 32 14-11-7 52:55 53

Diese Teams haben ihre Bewerbungsunterlagen für die Regionalliga eingereicht: VfR Aalen, VfR Mannheim, TSV Essingen, FC Nöttingen.

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Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

Tabellenführer nach 33 von 34 Spieltagen: 1. FC Kaiserslautern II

Die Top-5:

1. 1. FC Kaiserslautern II 33 24-6-3 92:38 78
2. FK Pirmasens 33 23-6-4 99:42 75
3. FC Emmelshausen-Karbach 32 19-5-8 75:50 62
4. TuS Koblenz 33 17-10-6 73:41 61
5. FV Engers 07 33 17-4-12 64:57 55

Diese Teams haben ihre Bewerbungsunterlagen für die Regionalliga eingereicht: FK Pirmasens, 1. FC Kaiserslautern II, TuS Koblenz.

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