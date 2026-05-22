Sommer 2026 in der Regionalliga? Das sind alle Oberliga-Tabellenführer

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Die Saison in der Oberligen läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der Regionalliga Südwest anzutreten. Die Zweitplatzierten können über die Aufstiegsrunde den Sprung eine Etage höher schaffen.

Und deshalb schauen wir auf die Tabellenführer in den drei Oberligen und verschaffen dir den optimalen Überblick - beim Klick auf die jeweilige Liga kommt man zur aktuellen Tabelle:

Tabellenführer nach 32 von 34 Spieltagen: Eintracht Frankfurt II (steht als Meister fest)