Sommer 2026 in der Regionalliga? Das sind alle Oberliga-Tabellenführer

Die Saison in der Oberligen läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der Regionalliga Südwest anzutreten. Die Zweitplatzierten können über die Aufstiegsrunde den Sprung eine Etage höher schaffen.
Und deshalb schauen wir auf die Tabellenführer in den drei Oberligen und verschaffen dir den optimalen Überblick - beim Klick auf die jeweilige Liga kommt man zur aktuellen Tabelle:
Tabellenführer nach 29 von 34 Spieltagen: Eintracht Frankfurt II
Die Top-5
1. Eintracht Frankfurt II (Ab) 29 24-3-2 80:26 75
2. FC Eddersheim 29 18-6-5 66:36 60
3. Hünfelder SV 1919 29 15-3-11 58:45 48
4. KSV Baunatal 29 14-7-8 55:40 48
5. FC Turabdin-Babylon (Auf) 28 13-8-7 62:44 47
Diese Teams haben ihre Bewerbungsunterlagen für die Regionalliga eingereicht: Eintracht Frankfurt II, FC Eddersheim, FC Gießen.
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Tabellenführer nach 29 von 34 Spieltagen: VfR Aalen
Die Top-5
1. VfR Aalen 29 23-4-2 70:17 73
2. VfR Mannheim 29 18-8-3 68:24 62
3. TSV Essingen 29 14-10-5 50:43 52
4. FC Nöttingen 29 16-3-10 73:53 51
5. FV Ravensburg 29 13-8-8 48:47 47
Diese Teams haben ihre Bewerbungsunterlagen für die Regionalliga eingereicht: VfR Aalen, VfR Mannheim, TSV Essingen, FC Nöttingen.
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Tabellenführer nach 29 von 34 Spieltagen: 1. FC Kaiserslautern II
Die Top-5:
1. 1. FC Kaiserslautern II 29 20-6-3 80:35 66
2. FK Pirmasens 29 19-6-4 84:37 63
3. TuS Koblenz 29 15-10-4 62:32 55
4. FV Engers 07 29 17-3-9 58:47 54
5. FC Emmelshausen-Karbach 29 16-5-8 66:46 53
Diese Teams haben ihre Bewerbungsunterlagen für die Regionalliga eingereicht: FK Pirmasens, 1. FC Kaiserslautern II, TuS Koblenz.
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