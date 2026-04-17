 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

Sommer 2026 in der Regionalliga? Das sind alle Oberliga-Tabellenführer

UPDATE am 17. April 2026 +++ Überblick zu den Spitzenreitern der fünften Liga

von Timo Babic · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: RSCP Photo

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Regionalliga Südwest
Hessenliga
Oberliga Rhein-Pf-Saa
OL Baden-Württemberg
Sandhausen

Die Saison in der Oberligen im Südwesten läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der Regionalliga anzutreten. Die Zweitplatzierten können über die Aufstiegsrunde den Sprung eine Etage höher schaffen.

Und deshalb schauen wir auf die Tabellenführer in den drei Oberligen und verschaffen dir den optimalen Überblick - beim Klick auf die jeweilige Liga kommt man zur aktuellen Tabelle:

Hessenliga

Tabellenführer nach 27 von 34 Spieltagen: Eintracht Frankfurt II

Die Top-5

1. Eintracht Frankfurt II (Ab) 27 23-3-1 76:22 72
2. FC Eddersheim 27 17-6-4 64:34 57
3. FC Gießen (Ab) 26 15-3-8 60:44 47
4. KSV Baunatal 27 13-6-8 53:39 44
5. FC Turabdin-Babylon (Auf) 26 12-7-7 58:41 43

Diese Teams haben ihre Bewerbungsunterlagen für die Regionalliga eingereicht: Eintracht Frankfurt II, FC Eddersheim, FC Gießen.

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Oberliga Baden-Württemberg

Tabellenführer nach 27 von 34 Spieltagen: VfR Aalen

Die Top-5

1. VfR Aalen 26 20-4-2 64:17 64
2. VfR Mannheim 27 16-8-3 62:23 56
3. TSV Essingen 27 13-10-4 46:39 49
4. FC Nöttingen 27 15-3-9 70:49 48
5. SV Oberachern 27 13-5-9 39:44 44

Diese Teams haben ihre Bewerbungsunterlagen für die Regionalliga eingereicht: VfR Aalen, VfR Mannheim, TSV Essingen, FC Nöttingen.

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Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

Tabellenführer nach 27 von 34 Spieltagen: FK Pirmasens

Die Top-5:

1. FK Pirmasens 27 18-6-3 81:34 60
2. 1. FC Kaiserslautern II 27 18-6-3 72:32 60
3. TuS Koblenz 27 14-9-4 58:29 51
4. FC Emmelshausen-Karbach 27 15-4-8 57:42 49
5. FV Engers 07 27 15-3-9 49:44 48

Diese Teams haben ihre Bewerbungsunterlagen für die Regionalliga eingereicht: FK Pirmasens, 1. FC Kaiserslautern II, TuS Koblenz.

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