Sommer 2026 in der Regionalliga? Das sind alle Oberliga-Tabellenführer

Die Saison in der Oberligen im Südwesten läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der Regionalliga anzutreten. Die Zweitplatzierten können über die Aufstiegsrunde den Sprung eine Etage höher schaffen.
Und deshalb schauen wir auf die Tabellenführer in den drei Oberligen und verschaffen dir den optimalen Überblick - beim Klick auf die jeweilige Liga kommt man zur aktuellen Tabelle:
Tabellenführer nach 27 von 34 Spieltagen: Eintracht Frankfurt II
Die Top-5
1. Eintracht Frankfurt II (Ab) 27 23-3-1 76:22 72
2. FC Eddersheim 27 17-6-4 64:34 57
3. FC Gießen (Ab) 26 15-3-8 60:44 47
4. KSV Baunatal 27 13-6-8 53:39 44
5. FC Turabdin-Babylon (Auf) 26 12-7-7 58:41 43
Diese Teams haben ihre Bewerbungsunterlagen für die Regionalliga eingereicht: Eintracht Frankfurt II, FC Eddersheim, FC Gießen.
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Tabellenführer nach 27 von 34 Spieltagen: VfR Aalen
Die Top-5
1. VfR Aalen 26 20-4-2 64:17 64
2. VfR Mannheim 27 16-8-3 62:23 56
3. TSV Essingen 27 13-10-4 46:39 49
4. FC Nöttingen 27 15-3-9 70:49 48
5. SV Oberachern 27 13-5-9 39:44 44
Diese Teams haben ihre Bewerbungsunterlagen für die Regionalliga eingereicht: VfR Aalen, VfR Mannheim, TSV Essingen, FC Nöttingen.
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Tabellenführer nach 27 von 34 Spieltagen: FK Pirmasens
Die Top-5:
1. FK Pirmasens 27 18-6-3 81:34 60
2. 1. FC Kaiserslautern II 27 18-6-3 72:32 60
3. TuS Koblenz 27 14-9-4 58:29 51
4. FC Emmelshausen-Karbach 27 15-4-8 57:42 49
5. FV Engers 07 27 15-3-9 49:44 48
Diese Teams haben ihre Bewerbungsunterlagen für die Regionalliga eingereicht: FK Pirmasens, 1. FC Kaiserslautern II, TuS Koblenz.
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