Sommer 2026 in der Regionalliga? Das sind alle Oberliga-Meister

Die Saison in der Oberligen läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der Regionalliga Südwest anzutreten. Die Zweitplatzierten können über die Aufstiegsrunde den Sprung eine Etage höher schaffen.
Und deshalb schauen wir auf die Tabellenführer in den drei Oberligen und verschaffen dir den optimalen Überblick - beim Klick auf die jeweilige Liga kommt man zur aktuellen Tabelle:
Tabellenführer nach 34 von 34 Spieltagen: Eintracht Frankfurt II (steht als Meister fest)
Die Top-5
1. Eintracht Frankfurt II (Ab) 34 29-3-2 100:34 90
2. FC Eddersheim 34 19-7-8 75:50 64
3. Stadtallendorf 34 16-11-7 57:40 59
4. FC Gießen (Ab) 34 18-4-12 74:57 57
5. KSV Baunatal 34 16-8-10 65:51 55
Diese Teams haben ihre Bewerbungsunterlagen für die Regionalliga eingereicht: Eintracht Frankfurt II, FC Eddersheim, FC Gießen.
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Tabellenführer nach 34 von 34 Spieltagen: VfR Aalen (steht als Meister fest)
Die Top-5
1. VfR Aalen 34 26-5-3 87:24 83
2. VfR Mannheim 34 20-9-5 81:34 69
3. FC Nöttingen 34 18-4-12 82:61 58
4. FV Ravensburg 34 16-9-9 61:52 57
5. TSV Essingen 34 14-12-8 54:58 54
Diese Teams haben ihre Bewerbungsunterlagen für die Regionalliga eingereicht: VfR Aalen, VfR Mannheim, TSV Essingen, FC Nöttingen.
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Tabellenführer nach 34 von 34 Spieltagen: 1. FC Kaiserslautern II (steht als Meister fest)
Die Top-5:
1. 1. FC Kaiserslautern II 34 25-6-3 97:38 81
2. FK Pirmasens 34 24-6-4 103:43 78
3. FC Emmelshausen-Karbach 34 20-5-9 82:57 65
4. TuS Koblenz 34 17-10-7 75:44 61
5. FV Engers 07 34 17-4-13 66:61 55
Diese Teams haben ihre Bewerbungsunterlagen für die Regionalliga eingereicht: FK Pirmasens, 1. FC Kaiserslautern II, TuS Koblenz.
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