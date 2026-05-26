Sommer 2026 in der Oberliga? Das sind die Verbandsliga-Tabellenführer

– Foto: Achim Keller

Die Saison in den 3 Verbandsligen - Württemberg, Baden und Südbaden - läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der Oberliga anzutreten. Die Zweitplatzierten können über die Relegation den Sprung eine Etage höher schaffen.

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Und deshalb schauen wir auf die Tabellenführer in den Verbandsligen Württemberg, Baden und Südbaden und verschaffen dir den optimalen Überblick - beim Klick auf die jeweilige Liga kommt man zur aktuellen Tabelle. Beim Klick auf den aktuellen Tabellenführer gelangt ihr zum Kader.

Tabellenführer nach 32 von 34 Spieltagen: Young Boys Reutlingen (steht als Meister fest)

Tabelle

1. Young Boys Reutlingen 30 24-4-2 97:33 76

2. FC Holzhausen 30 19-6-5 71:28 63

3. TSV Oberensingen 30 17-4-9 70:33 55

4. TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 31 15-3-13 54:46 48

5. Sportfreunde Dorfmerkingen 30 15-3-12 53:49 48

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Tabellenführer nach 28 von 30 Spieltagen: 1. FC Mühlhausen (steht als Meister fest)

Tabelle

1. 1.FC Mühlhausen 28 19-5-4 77:37 62

2. 1. FC Bruchsal 1899 e.V. 28 16-7-5 67:39 55

3. FV Fortuna Heddesheim 28 17-3-8 67:31 54

4. GU-Türk. SV Pforzheim 28 15-2-11 51:40 47

5. VfB Eppingen 28 13-7-8 44:39 46

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Tabellenführer nach 28 von 30 Spieltagen: FC Teningen (steht als Meister fest)

Tabelle

1. FC Teningen 28 22-3-3 83:29 69

2. SC Lahr 28 19-4-5 64:36 61

3. 1. FC Rielasingen-Arlen 28 15-7-6 61:40 52

4. FC Auggen 28 16-4-8 43:30 52

5. SV Bühlertal 28 14-7-7 47:33 49