Sommer 2026 in der Oberliga? Das sind die Verbandsliga-Tabellenführer

Die Saison in den 3 Verbandsligen - Württemberg, Baden und Südbaden - läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der Oberliga anzutreten. Die Zweitplatzierten können über die Relegation den Sprung eine Etage höher schaffen.
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Und deshalb schauen wir auf die Tabellenführer in den Verbandsligen Württemberg, Baden und Südbaden und verschaffen dir den optimalen Überblick - beim Klick auf die jeweilige Liga kommt man zur aktuellen Tabelle. Beim Klick auf den aktuellen Tabellenführer gelangt ihr zum Kader.
Tabellenführer nach 29 von 34 Spieltagen: Young Boys Reutlingen
Tabelle
1. Young Boys Reutlingen 28 22-4-2 88:30 70
2. FC Holzhausen 27 18-5-4 64:22 59
3. TSV Oberensingen 28 16-4-8 67:31 52
4. Sportfreunde Dorfmerkingen 27 14-3-10 51:43 45
5. SV Fellbach (Ab) 27 14-3-10 53:54 45
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Tabellenführer nach 26 von 30 Spieltagen: 1. FC Mühlhausen
Tabelle
1. 1.FC Mühlhausen 26 18-4-4 72:35 58
2. FV Fortuna Heddesheim 26 16-3-7 61:28 51
3. 1. FC Bruchsal 1899 e.V. 26 14-7-5 58:35 49
4. VfB Eppingen 26 13-6-7 43:37 45
5. GU-Türk. SV Pforzheim 26 14-2-10 50:36 44
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Tabellenführer nach 26 von 30 Spieltagen: FC Teningen
Tabelle
1. FC Teningen 26 20-3-3 79:29 63
2. SC Lahr 26 17-4-5 59:35 55
3. 1. FC Rielasingen-Arlen 26 15-7-4 58:33 52
4. FC Auggen 26 16-4-6 40:25 52
5. SV Bühlertal 26 13-7-6 44:30 46
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