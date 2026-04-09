Sommer 2026 in der Oberliga? Das sind die Verbandsliga-Tabellenführer

Die Saison in den 3 Verbandsligen - Württemberg, Baden und Südbaden - läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der Oberliga anzutreten. Die Zweitplatzierten können über die Relegation den Sprung eine Etage höher schaffen.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________
Und deshalb schauen wir auf die Tabellenführer in den Verbandsligen Württemberg, Baden und Südbaden und verschaffen dir den optimalen Überblick - beim Klick auf die jeweilige Liga kommt man zur aktuellen Tabelle. Beim Klick auf den aktuellen Tabellenführer gelangt ihr zum Kader.
Tabellenführer nach 25 von 34 Spieltagen: Young Boys Reutlingen
Tabelle
1. Young Boys Reutlingen 24 19-4-1 72:26 61
2. FC Holzhausen 23 16-4-3 53:17 52
3. TSV Oberensingen 24 14-3-7 60:24 45
4. Sportfreunde Dorfmerkingen 24 13-3-8 48:38 42
5. TSV Berg 24 12-5-7 69:40 41
---
Tabellenführer nach 22 von 30 Spieltagen: 1. FC Mühlhausen
Tabelle
1. 1.FC Mühlhausen 22 15-3-4 62:32 48
2. FV Fortuna Heddesheim 22 14-2-6 51:23 44
3. 1. FC Bruchsal 1899 e.V. 22 12-6-4 49:29 42
4. GU-Türk. SV Pforzheim 21 12-2-7 43:24 38
5. VfB Eppingen 21 10-5-6 34:33 35
---
Tabellenführer nach 22 von 30 Spieltagen: FC Teningen
Tabelle
1. FC Teningen 22 18-1-3 68:25 55
2. SC Lahr 22 15-3-4 51:29 48
3. FC Auggen 22 14-4-4 34:20 46
4. 1. FC Rielasingen-Arlen 22 12-6-4 46:28 42
5. SV Bühlertal 22 12-4-6 37:26 40
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________