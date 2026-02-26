Sommer 2026 in der Oberliga? Das sind die Verbandsliga-Tabellenführer

Die Saison in den 3 Verbandsligen - Württemberg, Baden und Südbaden - läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der Oberliga anzutreten. Die Zweitplatzierten können über die Relegation den Sprung eine Etage höher schaffen.
Und deshalb schauen wir auf die Tabellenführer in den Verbandsligen Württemberg, Baden und Südbaden und verschaffen dir den optimalen Überblick - beim Klick auf die jeweilige Liga kommt man zur aktuellen Tabelle. Beim Klick auf den aktuellen Tabellenführer gelangt ihr zum Kader.
Tabellenführer nach 19 von 32 Spieltagen: Young Boys Reutlingen
Tabelle
1. Young Boys Reutlingen 18 14-3-1 51:22 45
2. FC Holzhausen 18 12-3-3 40:14 39
3. TSV Berg 18 11-3-4 58:25 36
4. TSV Oberensingen 18 10-2-6 44:19 32
5. Sportfreunde Dorfmerkingen 18 10-2-6 34:25 32
Tabellenführer nach 16 von 30 Spieltagen: FV Fortuna Heddesheim
Tabelle
1. FV Fortuna Heddesheim 16 11-2-3 41:14 35
2. 1. FC Bruchsal 1899 e.V. 16 10-4-2 38:21 34
3. 1.FC Mühlhausen 16 10-3-3 44:25 33
4. GU-Türk. SV Pforzheim 16 10-1-5 34:18 31
5. VfB Eppingen 16 9-4-3 26:21 31
Tabellenführer nach 17 von 30 Spieltagen: FC Teningen
Tabelle
1. FC Teningen 17 15-0-2 49:18 45
2. SC Lahr 16 13-1-2 39:20 40
3. FC Auggen 17 11-3-3 28:17 36
4. 1. FC Rielasingen-Arlen 17 10-3-4 34:22 33
5. SV 08 Laufenburg 17 9-4-4 35:21 31
