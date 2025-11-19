Sommer 2026 in der Oberliga? Das sind die Verbandsliga-Tabellenführer

Die Saison in den 3 Verbandsligen - Württemberg, Baden und Südbaden - läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der Oberliga anzutreten. Die Zweitplatzierten können über die Relegation den Sprung eine Etage höher schaffen.
Und deshalb schauen wir auf die Tabellenführer in den Verbandsligen Württemberg, Baden und Südbaden und verschaffen dir den optimalen Überblick - beim Klick auf die jeweilige Liga kommt man zur aktuellen Tabelle. Beim Klick auf den aktuellen Tabellenführer gelangt ihr zum Kader.
Tabellenführer nach 16 von 32 Spieltagen: Young Boys Reutlingen
Tabelle
1. Young Boys Reutlingen 15 12-2-1 41:20 38
2. FC Holzhausen 15 10-3-2 30:11 33
3. TSV Berg 15 9-3-3 49:20 30
4. TSV Oberensingen 15 8-2-5 34:17 26
5. Sportfreunde Dorfmerkingen 15 8-2-5 28:21 26
---
Tabellenführer nach 15 von 30 Spieltagen: FV Fortuna Heddesheim
Tabelle
1. FV Fortuna Heddesheim 15 10-2-3 39:13 32
2. GU-Türk. SV Pforzheim 15 10-1-4 34:17 31
3. 1. FC Bruchsal 1899 e.V. 15 9-4-2 35:20 31
4. 1.FC Mühlhausen 15 9-3-3 40:24 30
5. VfB Eppingen 15 9-3-3 25:20 30
---
Tabellenführer nach 14 von 30 Spieltagen: FC Teningen
Tabelle
1. FC Teningen 14 12-0-2 37:14 36
2. SC Lahr 14 12-0-2 36:19 36
3. FC Auggen 14 9-3-2 24:12 30
4. SV Bühlertal 14 9-1-4 22:14 28
5. SV 08 Laufenburg 14 8-3-3 28:14 27
