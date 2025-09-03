 2025-09-03T11:53:45.970Z

Allgemeines
– Foto: Tobi Baur

Sommer 2026 in der Oberliga? Das sind die Verbandsliga-Tabellenführer

UPDATE am 03.09.2025 +++ Überblick zu den 3 Spitzenreitern der sechsten Liga

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga
VL Südbaden
OL Baden-Württemberg
Verbandsliga WFV
Villingen

Die Saison in den 3 Verbandsligen - Württemberg, Baden und Südbaden - läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der Oberliga anzutreten. Die Zweitplatzierten können über die Relegation den Sprung eine Etage höher schaffen.

Und deshalb schauen wir auf die Tabellenführer in den Verbandsligen Württemberg, Baden und Südbaden und verschaffen dir den optimalen Überblick - beim Klick auf die jeweilige Liga kommt man zur aktuellen Tabelle. Beim Klick auf den aktuellen Tabellenführer gelangt ihr zum Kader.

Verbandsliga Württemberg

Tabellenführer nach 4 von 32 Spieltagen: Young Boys Reutlingen

Tabelle
1. Young Boys Reutlingen 4 4-0-0 13:7 12
2. FC Holzhausen 4 3-1-0 12:1 10
3. TSV Berg 4 3-0-1 13:4 9
4. TSV Oberensingen 4 3-0-1 11:4 9
5. SV Fellbach (Ab) 3 2-0-1 9:7 6

---

Verbandsliga Nordbaden

Tabellenführer nach 4 von 30 Spieltagen: VfB Eppingen

Tabelle
1. VfB Eppingen 4 3-1-0 7:3 10
2. 1.FC Mühlhausen 4 3-0-1 12:3 9
3. SV Waldhof Mannheim II 3 3-0-0 9:4 9
4. TSG 62/09 Weinheim 3 3-0-0 7:3 9
5. GU-Türk. SV Pforzheim 4 3-0-1 7:4 9

---

Verbandsliga Südbaden

Tabellenführer nach 3 von 30 Spieltagen: FC Teningen

Tabelle
1. FC Teningen 3 3-0-0 12:3 9
2. SC Lahr 3 3-0-0 8:1 9
3. SV Bühlertal 3 3-0-0 6:0 9
4. FC Auggen 3 2-1-0 6:2 7
5. SV 08 Laufenburg 3 2-0-1 8:3 6

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 03.9.2025, 17:00 Uhr
Timo BabicAutor