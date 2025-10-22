Sommer 2026 in der Oberliga? Das sind die Verbandsliga-Tabellenführer

Die Saison in den 3 Verbandsligen - Württemberg, Baden und Südbaden - läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der Oberliga anzutreten. Die Zweitplatzierten können über die Relegation den Sprung eine Etage höher schaffen.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________
Und deshalb schauen wir auf die Tabellenführer in den Verbandsligen Württemberg, Baden und Südbaden und verschaffen dir den optimalen Überblick - beim Klick auf die jeweilige Liga kommt man zur aktuellen Tabelle. Beim Klick auf den aktuellen Tabellenführer gelangt ihr zum Kader.
Tabellenführer nach 12 von 32 Spieltagen: Young Boys Reutlingen
Tabelle
1. Young Boys Reutlingen 12 10-1-1 36:18 31
2. TSV Oberensingen 12 8-1-3 31:12 25
3. TSV Berg 11 7-2-2 35:12 23
4. FC Holzhausen 11 7-2-2 23:9 23
5. TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 12 6-2-4 18:17 20
---
Tabellenführer nach 11 von 30 Spieltagen: FV Fortuna Heddesheim
Tabelle
1. FV Fortuna Heddesheim 11 8-1-2 30:8 25
2. 1.FC Mühlhausen 11 8-1-2 33:17 25
3. VfB Eppingen 11 7-2-2 18:16 23
4. 1. FC Bruchsal 1899 e.V. 11 6-4-1 28:17 22
5. GU-Türk. SV Pforzheim 11 7-0-4 23:13 21
---
Tabellenführer nach 10 von 30 Spieltagen: FC Teningen
Tabelle
1. FC Teningen 10 9-0-1 30:10 27
2. SC Lahr 10 8-0-2 27:14 24
3. SV Bühlertal 10 7-1-2 17:9 22
4. SV 08 Laufenburg 10 6-2-2 23:11 20
5. FC Auggen 10 5-3-2 13:9 18
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________