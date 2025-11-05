Sommer 2026 in der Oberliga? Das sind die Verbandsliga-Tabellenführer

Die Saison in den 3 Verbandsligen - Württemberg, Baden und Südbaden - läuft. Die Meister erhalten die Berechtigung, in der Folgesaison in der Oberliga anzutreten. Die Zweitplatzierten können über die Relegation den Sprung eine Etage höher schaffen.
Und deshalb schauen wir auf die Tabellenführer in den Verbandsligen Württemberg, Baden und Südbaden und verschaffen dir den optimalen Überblick - beim Klick auf die jeweilige Liga kommt man zur aktuellen Tabelle. Beim Klick auf den aktuellen Tabellenführer gelangt ihr zum Kader.
Tabellenführer nach 14 von 32 Spieltagen: Young Boys Reutlingen
Tabelle
1. Young Boys Reutlingen 14 11-2-1 40:20 35
2. FC Holzhausen 13 9-2-2 26:10 29
3. TSV Berg 13 8-3-2 41:15 27
4. TSV Oberensingen 13 8-1-4 32:14 25
5. TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 14 7-2-5 20:19 23
Tabellenführer nach 13 von 30 Spieltagen: 1. FC Bruchsal 1899 e.V.
Tabelle
1. 1. FC Bruchsal 1899 e.V. 13 8-4-1 31:18 28
2. FV Fortuna Heddesheim 13 8-2-3 32:11 26
3. 1.FC Mühlhausen 13 8-2-3 36:22 26
4. VfB Eppingen 13 8-2-3 22:20 26
5. GU-Türk. SV Pforzheim 13 8-1-4 29:14 25
Tabellenführer nach 12 von 30 Spieltagen: FC Teningen
Tabelle
1. FC Teningen 12 11-0-1 33:11 33
2. SC Lahr 12 10-0-2 30:15 30
3. SV 08 Laufenburg 12 8-2-2 27:11 26
4. SV Bühlertal 12 8-1-3 19:11 25
5. FC Auggen 12 7-3-2 17:11 24
